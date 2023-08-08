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«Человек так не может». Росберг рассказал, как пилотирует Хэмилтон

Чемпион мира 2016 года признался, что во времена выступлений с Льюисом за Mercedes тот порой вытворял с машиной такие вещи, повторить которые было просто нереально

Джан Чаприджи
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, Нико Росберг, Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid

Покинув Формулу 1 сразу после завоевания титула, Нико Росберг с тех пор остается экспертом и сохраняет связи со спортом – хотя и не без осложнений. Одно время его не пускали в паддок из-за отсутствия прививки, а недавно над экс-пилотом стали насмехаться дети. 

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Несмотря на это, Росберг часто появляется в эфире. Недавно, рассуждая в подкасте Sky Sports о нынешней форме Макса Ферстаппена, который регулярно уезжает от всего пелотона, включая своего партнера по Red Bull Серхио Переса, немец вспомнил собственные гонки в Mercedes с Льюисом Хэмилтоном. 

Они были напарниками на протяжении четырех сезонов, и только в последнем из них – да и то не без помощи везения – Росберг смог взять верх над британским пилотом. 

Анализируя события Гран При Бельгии, Нико рассказал: «Трасса в Спа позволяет гонщикам проявить себя и реально повлиять на результат. Если ты сконцентрирован и правильно настроился, то способен на многое. И именно это мы увидели в исполнении Макса». 

Он продолжил: «На самом деле, любому гонщику невероятно сложно принять, что другой парень [в твоей команде] способен сделать такое, что у тебя не получается. Ты смотришь данные – а потом начинаешь убеждать себя, что это только на один уик-энд

Сейчас через это проходит Серхио, а у меня такое было с Льюисом. К счастью для меня, подобные моменты возникали лишь периодически, но порой он действительно делал то, что мне было не под силу. Я изучал нашу телеметрию и говорил себе: "У меня никогда не получится такое. Человек так не может!".  

Я просто решил для себя, что он больше не обычный человек. Что-то подобное наверняка переживает и Чеко. Пилоту сложно признать, что напарник превосходит его».

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Фото: Эрик Юниус

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