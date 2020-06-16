Энди Кауэлл больше не будет работать в Mercedes. В ближайшее время 51-летний специалист передаст дела Хьюелу Томасу и перестанет приходить в Бриксворт. Действующие чемпионы Формулы 1 лишатся человека, который построил все чемпионские двигатели с 2014 года. Все время, что Mercedes доминирует в чемпионате мира, моторостроительное подразделение возглавлял именно Кауэлл.

Причины расставания официально не объявлены. Есть версия, что инженером недоволен новый глава Daimler Ола Каллениус. Якобы того не устроили снизившиеся характеристики мотора Mercedes-Benz: если в 2014-2015 году силовая установка штутгартской марки была однозначно лучшей в пелотоне, то в прошлом сезоне агрегаты Ferrari вышли на один уровень с немцами.

Впрочем, это не помешало Mercedes выиграть чемпионский титул и Кубок конструкторов в 2019-м. Так что вариант с увольнением Кауэлла столь же вероятен, как предположение о том, что Энди перекупили конкуренты. Инженера с таким опытом наверняка будут рады видеть и Honda, и Renault, и та же Ferrari. Перечислим главное, что нужно знать о карьере британского моториста.

Энди Кауэлл с руководителем команды Mercedes в Формуле 1 Тото Вольфом Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Энди Кауэлл с действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном Фото: Стив Эррингтон / Motorsport Images Энди Кауэлл и Рон Мэдоуз, спортивный директор гоночного коллектива Mercedes AMG Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ровесник Михаэля Шумахера Энди Кауэлл получил работу в гоночной компании тогда же, когда Шумахер начал карьеру в Формуле 1: в 1991 году. Когда Михаэль проводил первую гонку за Jordan, Энди попал в Cosworth. Эта компания известна тем, что создала знаменитый мотор Cosworth DFV, выигравший 22 личных и командных титула в сумме. Это самый успешный двигатель в истории Формулы 1.

Сменив несколько отделов, Кауэлл осел в том, что проектирует моторы для Формулы 1. В девяностых годах Cosworth оставался заметным участником Ф1, хотя о былой гегемонии речи не шло. Но даже в соперничестве с богатыми Renault и Honda небольшая британская фирма иногда выходила победителем. В частности, чемпионский титул 1994 года был выигран как раз на моторе Cosworth. Победителем тогда стал Михаэль Шумахер. А Энди Кауэлл работал старшим инженером.

Руководящую должность британец получил в 1998 году. Первый мотор, который специалист построил в новом ранге, добился победы в гонке: это был знаменитый Гран При Европы-1999, выигранный Джонни Хербертом на Stewart. А затем Кауэлл ушел в BMW, которая готовилась к дебюту в Формуле 1.

Дженсон Баттон и Ральф Шумахер за рулем BMW.Williams 2000 года

Карьера Энди в баварской компании оказалась недолгой. Спустя всего год британец вернулся в Cosworth. А в 2004-м началась история Кауэлла в Ilmor: компании, которая создавала двигатели для Mercedes. Со временем она перешла под полный контроль Daimler, но сути это не изменило: именно в Бриксворте проектировали и строили моторы Формулы 1 под брендом Mercedes.

В активе Энди Кауэлла чемпионский двигатель Льюиса Хэмилтона в 2008-м – в то время еще в McLaren. Именно Кауэлл возглавил проект по созданию первой системы KERS, появившейся в 2009-м. Тогда же мотор Энди взял еще один титул – на этот раз усилиями Дженсона Баттона и Brawn GP.

А с 2014-го силовые установки Mercedes-Benz не знают поражений в Формуле 1. Они выиграли шесть командных титулов подряд: рекорд, который принадлежал Ferrari эпохи расцвета. Вместе с 2008 и 2009 это довело число триумфов Энди в чемпионатах до восьми.

А в этом сезоне Кауэлл может превзойти рекорд Скудерии, если его мотор принесет немцам седьмой титул подряд. Да, Энди уже не будет в команде – но созданный им агрегат продолжит везти Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса к новым успехам.

В качестве уникальной черты Энди Кауэлла наблюдатели называют его способность видеть лес, не игнорируя деревья. Иными словами, инженер не закапывается в детали, а стремится к конкурентоспособности всей связки, состоящей из двигателя и шасси. В истории Формулы 1 достаточно примеров, когда превосходный мотор не мог компенсировать недостатки провального шасси. Обратные ситуации с хорошим шасси и никаким двигателем, естественно, тоже случались.

Предотвратить подобное – важная задача для каждого конструктора. Возможно, Кауэллу помогает то, что он сам является гонщиком-любителем. Энди на собственном опыте понимает, как важна слаженная работа всех компонентов.

Энди Кауэлл на базе моторостроительного подразделения Mercedes в Бриксворте Фото: Mercedes AMG

По словам журналиста Марка Хьюза, который давно работает в Формуле 1 и хорошо знаком с Кауэллом, Энди ввел политику открытых дверей между моторостроительным подразделением Mercedes в Бриксворте и базой чемпионской команды в Брэкли. Тесная интеграция двух инженерных штабов привела к тому, что коллеги из разных департаментов знали о нуждах друг друга – и работали на общее дело, а не на личный результат.

«Когда все идет не так, вам нужна твердость и сила воли, чтобы собраться, отвлечься от переживаний и сказать себе: так, ну и чему мы научились после этого провала?» – описал Кауэлл свой подход к делу. Можно не сомневаться: компания, которая наймет Энди, получит серьезное преимущество.