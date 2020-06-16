Человек, который построил 8 чемпионских двигателей Формулы 1. Кто такой Энди Кауэлл
Команда Mercedes скоро лишится очень важного сотрудника. Рассказываем, что нужно знать об Энди Кауэлле, главе моторостроительного отделения чемпионского коллектива
Энди Кауэлл больше не будет работать в Mercedes. В ближайшее время 51-летний специалист передаст дела Хьюелу Томасу и перестанет приходить в Бриксворт. Действующие чемпионы Формулы 1 лишатся человека, который построил все чемпионские двигатели с 2014 года. Все время, что Mercedes доминирует в чемпионате мира, моторостроительное подразделение возглавлял именно Кауэлл.
Причины расставания официально не объявлены. Есть версия, что инженером недоволен новый глава Daimler Ола Каллениус. Якобы того не устроили снизившиеся характеристики мотора Mercedes-Benz: если в 2014-2015 году силовая установка штутгартской марки была однозначно лучшей в пелотоне, то в прошлом сезоне агрегаты Ferrari вышли на один уровень с немцами.
Впрочем, это не помешало Mercedes выиграть чемпионский титул и Кубок конструкторов в 2019-м. Так что вариант с увольнением Кауэлла столь же вероятен, как предположение о том, что Энди перекупили конкуренты. Инженера с таким опытом наверняка будут рады видеть и Honda, и Renault, и та же Ferrari. Перечислим главное, что нужно знать о карьере британского моториста.
Энди Кауэлл с руководителем команды Mercedes в Формуле 1 Тото Вольфом
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Энди Кауэлл с действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном
Фото: Стив Эррингтон / Motorsport Images
Энди Кауэлл и Рон Мэдоуз, спортивный директор гоночного коллектива Mercedes AMG
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Ровесник Михаэля Шумахера Энди Кауэлл получил работу в гоночной компании тогда же, когда Шумахер начал карьеру в Формуле 1: в 1991 году. Когда Михаэль проводил первую гонку за Jordan, Энди попал в Cosworth. Эта компания известна тем, что создала знаменитый мотор Cosworth DFV, выигравший 22 личных и командных титула в сумме. Это самый успешный двигатель в истории Формулы 1.
Сменив несколько отделов, Кауэлл осел в том, что проектирует моторы для Формулы 1. В девяностых годах Cosworth оставался заметным участником Ф1, хотя о былой гегемонии речи не шло. Но даже в соперничестве с богатыми Renault и Honda небольшая британская фирма иногда выходила победителем. В частности, чемпионский титул 1994 года был выигран как раз на моторе Cosworth. Победителем тогда стал Михаэль Шумахер. А Энди Кауэлл работал старшим инженером.
Руководящую должность британец получил в 1998 году. Первый мотор, который специалист построил в новом ранге, добился победы в гонке: это был знаменитый Гран При Европы-1999, выигранный Джонни Хербертом на Stewart. А затем Кауэлл ушел в BMW, которая готовилась к дебюту в Формуле 1.
Дженсон Баттон и Ральф Шумахер за рулем BMW.Williams 2000 года
Карьера Энди в баварской компании оказалась недолгой. Спустя всего год британец вернулся в Cosworth. А в 2004-м началась история Кауэлла в Ilmor: компании, которая создавала двигатели для Mercedes. Со временем она перешла под полный контроль Daimler, но сути это не изменило: именно в Бриксворте проектировали и строили моторы Формулы 1 под брендом Mercedes.
В активе Энди Кауэлла чемпионский двигатель Льюиса Хэмилтона в 2008-м – в то время еще в McLaren. Именно Кауэлл возглавил проект по созданию первой системы KERS, появившейся в 2009-м. Тогда же мотор Энди взял еще один титул – на этот раз усилиями Дженсона Баттона и Brawn GP.
А с 2014-го силовые установки Mercedes-Benz не знают поражений в Формуле 1. Они выиграли шесть командных титулов подряд: рекорд, который принадлежал Ferrari эпохи расцвета. Вместе с 2008 и 2009 это довело число триумфов Энди в чемпионатах до восьми.
А в этом сезоне Кауэлл может превзойти рекорд Скудерии, если его мотор принесет немцам седьмой титул подряд. Да, Энди уже не будет в команде – но созданный им агрегат продолжит везти Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса к новым успехам.
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В качестве уникальной черты Энди Кауэлла наблюдатели называют его способность видеть лес, не игнорируя деревья. Иными словами, инженер не закапывается в детали, а стремится к конкурентоспособности всей связки, состоящей из двигателя и шасси. В истории Формулы 1 достаточно примеров, когда превосходный мотор не мог компенсировать недостатки провального шасси. Обратные ситуации с хорошим шасси и никаким двигателем, естественно, тоже случались.
Предотвратить подобное – важная задача для каждого конструктора. Возможно, Кауэллу помогает то, что он сам является гонщиком-любителем. Энди на собственном опыте понимает, как важна слаженная работа всех компонентов.
Энди Кауэлл на базе моторостроительного подразделения Mercedes в Бриксворте
Фото: Mercedes AMG
По словам журналиста Марка Хьюза, который давно работает в Формуле 1 и хорошо знаком с Кауэллом, Энди ввел политику открытых дверей между моторостроительным подразделением Mercedes в Бриксворте и базой чемпионской команды в Брэкли. Тесная интеграция двух инженерных штабов привела к тому, что коллеги из разных департаментов знали о нуждах друг друга – и работали на общее дело, а не на личный результат.
«Когда все идет не так, вам нужна твердость и сила воли, чтобы собраться, отвлечься от переживаний и сказать себе: так, ну и чему мы научились после этого провала?» – описал Кауэлл свой подход к делу. Можно не сомневаться: компания, которая наймет Энди, получит серьезное преимущество.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский