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Формула 1 / Гран При Венгрии / Аналитика

Чего ждать от Квята в Венгрии? Он никогда не был тут быстр – даже когда приезжал на подиум

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Чего ждать от Квята в Венгрии? Он никогда не был тут быстр – даже когда приезжал на подиум
Автор:
, Главный редактор
14 июл. 2020 г., 05:13

Команда россиянина увозила из Венгрии очки семь лет подряд. Но недавняя смена технического директора может заметно сказаться на раскладе сил

Как Даниил провел предыдущую гонку?

Отлично. Да, Даниил заработал одно-единственное очко. Да, соавторами этого достижения стали буквально все. От инженеров AlphaTauri до соперников Квята.

Инженерный штаб итальянской команды подобрал для своего пилота нестандартную тактику с использованием жестких шин на втором (из двух отрезке). Она позволила Даниилу спокойно вести гонку, не ввязываясь в ближние бои и терпеливо ожидая возможности использовать свой шанс. От соперников тем временем прилетал один подарок за другим: то пилоты Ferrari столкнутся друг с другом, то гонщики Alfa Romeo сотрут мягкую резину в междоусобной борьбе – вместо того чтобы слетанной парой преследовать Даниила.

Даниил в боксах AlphaTauri по ходу Гран При Штирии

Даниил в боксах AlphaTauri по ходу Гран При Штирии

Фото: FIA Pool

Одним словом, сам Квят вроде бы не совершил никакого подвига. И, может быть, после гонки на другой трассе мы бы не стали сыпать яркими эпитетами. Однако в прошлое воскресенье гонка прошла на автодроме, где в предыдущих шести попытках россиянин по самым разным причинам ни разу не смог попасть в первую десятку. И как бы тщательно ни было все просчитано в современной Формуле 1, размочить счет на несчастливой для себя трассе дорогого стоит.

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Казалось бы, уж «Хунгароринг» никак нельзя несчастливым для Квята. Ведь именно здесь гонщик пять лет назад – один-единственный раз за всю карьеру – поднялся на вторую ступень подиума. И наверняка будапештская трасса ассоциируется у Даниила прежде всего с этим более чем приятным моментом.

Но тогда россиянин пилотировал болид Red Bull. Причем даже в составе «Быков» он попал на подиум только после целой череды неприятностей у лидеров и середняков – начиная с того, что оба пилота Mercedes совершили ошибки и добрались до финиша только на 6-м и 8-м местах. Если же обратить внимание на чистую скорость, то на своих лучших кругах и в квалификации, и в гонке Квят проигрывал товарищу по команде (которым тогда был Даниэль Риккардо) шесть-семь десятых.

Если же проанализировать историю выступлений в Венгрии пары из Даниила Квята и болида Toro Rosso, картина будет так себе. На машинах из Фаэнцы россиянин пока не набрал на «Хунгароринге» ни одного очка. При том что другие пилоты коллектива попадают в десятку ежегодно. Это получилось у Верня, Ферстаппена (он в год подиума Квята стал вообще 4-м), Сайнса, Гасли, Элбона... Проще говоря, у всех, кто выступал за Toro Rosso c 2014 года – кроме Брендона Хартли (если вы такого еще помните) и Квята.

Даниил в компании напарника Даниэля Риккардо на подиуме гонки 2015 года

Даниил в компании напарника Даниэля Риккардо на подиуме гонки 2015 года

Фото: Red Bull Content Pool

Объяснить низкую результативность Даниила на «Хунгароринге» не слишком сложно. На венгерском автодроме один поворот переходит в другой – поэтому агрессивная манера езды Квята с резким разворачиванием машины на очень коротком отрезке поворота особой выгоды не приносит. 

Справедливости ради надо сказать, что в прошлом году россиянину подпортила жизнь команда: в квалификации на руле оказались выставленными неверные настройки, а в гонке пилота раньше обычно позвали на пит-стоп – и на удлиненном из-за этого последнем отрезке шансов сохранить шины до финиша, по словам самого Даниила, не было. Так или иначе, прошлогодняя строчка очень органично встроилась в таблицу выступлений за Toro Rosso в другие годы.

Статистика выступлений Квята на «Хунгароринге» в Формуле 1

Сезон Место на старте

Отставание

от времени поула

 Место на финише Отставание от победителя

Лучший круг

в гонке

Отставание

от времени лучшего круга гонки
2014 11

+1.870

 14 +1 круг

1:29.401

+3.677
2015 7

+1.319

 2 +15.748 (включая штраф 10 секунд)

1:26.519

+1.698
2016 12

+5.336

 16 +1 круг

1:24.669

+1.583
2017 16 (13 в квалификации +3 места за блокировку Стролла)

+2.262

 11 +1 круг

1:21.631

+1.449
2019 13

+2.120

 15 + 2 круга

1:21.932

+4.829

Чего ждать в этот раз?

В прошлом году Пьер Гасли в борьбе с другими пилотами-середняками не смог опередить только Карлоса Сайнса, а, к примеру, второй McLaren под управлением Ландо Норриса и Racing Point остались позади. Сейчас, после яркого представления, которое пилоты двух британских команд устроили на недавнем Гран При Штирии, от них вроде бы трудно ждать возвращения в число статистов. Однако есть нюанс.

И McLaren, и Racing Point явно неплохо смотрятся в скоростных поворотах. Наличием которых «Хунгароринг» похвастаться не может. Следовательно, вполне возможны определеннные изменения в раскладе сил. В прошлом гонщики Toro Rosso год за годом добывали здесь очки отнюдь не в силу какой-то невероятной удачи. Просто болиды из Фаэнцы очень хорошо чувствовали себя на трассе, где повороты медленные, а прямые – короткие (т.е. Racing Point не может козырнуть совершенством моторов Mercedes). 

Даниил Квят в квалификации Гран При Штирии

Даниил Квят в квалификации Гран При Штирии

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Правда, тут есть важный нюанс. Серия финишей Toro Rosso в очках началась с выходом на трассы первой машины, спроектированной под руководством Джеймса Ки. Об уходе которого из Фаэнцы было объявлено летом 2018 года. То есть к последней Toro Rosso, на которой год назад в десятке финишировал Элбон, британец еще успел приложить руку. А вот первая AlphaTauri создавалась уже без его участия. И далеко не факт, что новый технический директор Джоди Эггинтон выбрал ту же дорогу и ту же концепцию, что и его предшественник.

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Предсезонные тесты и две гонки в Австрии пока не дали достаточно информации о слабых и сильных сторонах черно-белых машин. Поэтому возможны разные варианты развития событий. К примеру, если АТ01 переняла повадки у прошлогодней STR14, AlphaTauri может побороться за статус четвертой по силе команды.

Кевин Магнуссен (Haas) и Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) преследуют Квята по ходу Гран При Штирии

Кевин Магнуссен (Haas) и Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) преследуют Квята по ходу Гран При Штирии

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В пессимистичном варианте у Гасли и Квята и привычных козырей на руках не окажется, и команды с моторами Ferrari сзади подтянутся – на медленной трассе мощность не так важна, а в прошлом году Райкконен оказался в протоколе весьма высоко. При этих раскладах команда Даниила рискует в рейтинге третьей с конца.

При этом даже решение вопроса о том, насколько хороша будет в воскресной гонке AlphTauri, не дает ответа на вопрос, как на «Хунгароринге» выступит Квят. И если россиянин, бывало, терялся даже в благоприятной обстановке – как он себя проявит за рулем не слишком подходящей для венгерской трассы машине? Особенно если команда опять (как это было в прошлые выходные) попросит в пятницу заняться оценкой эффективности аэродинамических деталей, пока напарник работает над настройками.

С другой стороны, в прошлый уик-энд Даниил снял одно из «проклятий», действовавших с момента дебюта россиянина в Ф1. И тем самым оперативно купировал негатив от скомканного начала сезона. Так почему бы на кураже не разобраться с еще одной трассой, на которой результаты хронически оказываются ниже, чем хотелось бы?

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Автор Кирилл Качнов

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