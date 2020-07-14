Чего ждать от Квята в Венгрии? Он никогда не был тут быстр – даже когда приезжал на подиум
Команда россиянина увозила из Венгрии очки семь лет подряд. Но недавняя смена технического директора может заметно сказаться на раскладе сил
Как Даниил провел предыдущую гонку?
Отлично. Да, Даниил заработал одно-единственное очко. Да, соавторами этого достижения стали буквально все. От инженеров AlphaTauri до соперников Квята.
Инженерный штаб итальянской команды подобрал для своего пилота нестандартную тактику с использованием жестких шин на втором (из двух отрезке). Она позволила Даниилу спокойно вести гонку, не ввязываясь в ближние бои и терпеливо ожидая возможности использовать свой шанс. От соперников тем временем прилетал один подарок за другим: то пилоты Ferrari столкнутся друг с другом, то гонщики Alfa Romeo сотрут мягкую резину в междоусобной борьбе – вместо того чтобы слетанной парой преследовать Даниила.
Даниил в боксах AlphaTauri по ходу Гран При Штирии
Фото: FIA Pool
Одним словом, сам Квят вроде бы не совершил никакого подвига. И, может быть, после гонки на другой трассе мы бы не стали сыпать яркими эпитетами. Однако в прошлое воскресенье гонка прошла на автодроме, где в предыдущих шести попытках россиянин по самым разным причинам ни разу не смог попасть в первую десятку. И как бы тщательно ни было все просчитано в современной Формуле 1, размочить счет на несчастливой для себя трассе дорогого стоит.
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Как Даниил раньше выступал в Венгрии?
Казалось бы, уж «Хунгароринг» никак нельзя несчастливым для Квята. Ведь именно здесь гонщик пять лет назад – один-единственный раз за всю карьеру – поднялся на вторую ступень подиума. И наверняка будапештская трасса ассоциируется у Даниила прежде всего с этим более чем приятным моментом.
Но тогда россиянин пилотировал болид Red Bull. Причем даже в составе «Быков» он попал на подиум только после целой череды неприятностей у лидеров и середняков – начиная с того, что оба пилота Mercedes совершили ошибки и добрались до финиша только на 6-м и 8-м местах. Если же обратить внимание на чистую скорость, то на своих лучших кругах и в квалификации, и в гонке Квят проигрывал товарищу по команде (которым тогда был Даниэль Риккардо) шесть-семь десятых.
Если же проанализировать историю выступлений в Венгрии пары из Даниила Квята и болида Toro Rosso, картина будет так себе. На машинах из Фаэнцы россиянин пока не набрал на «Хунгароринге» ни одного очка. При том что другие пилоты коллектива попадают в десятку ежегодно. Это получилось у Верня, Ферстаппена (он в год подиума Квята стал вообще 4-м), Сайнса, Гасли, Элбона... Проще говоря, у всех, кто выступал за Toro Rosso c 2014 года – кроме Брендона Хартли (если вы такого еще помните) и Квята.
Даниил в компании напарника Даниэля Риккардо на подиуме гонки 2015 года
Фото: Red Bull Content Pool
Объяснить низкую результативность Даниила на «Хунгароринге» не слишком сложно. На венгерском автодроме один поворот переходит в другой – поэтому агрессивная манера езды Квята с резким разворачиванием машины на очень коротком отрезке поворота особой выгоды не приносит.
Справедливости ради надо сказать, что в прошлом году россиянину подпортила жизнь команда: в квалификации на руле оказались выставленными неверные настройки, а в гонке пилота раньше обычно позвали на пит-стоп – и на удлиненном из-за этого последнем отрезке шансов сохранить шины до финиша, по словам самого Даниила, не было. Так или иначе, прошлогодняя строчка очень органично встроилась в таблицу выступлений за Toro Rosso в другие годы.
Статистика выступлений Квята на «Хунгароринге» в Формуле 1
|Сезон
|Место на старте
|
Отставание
от времени поула
|Место на финише
|Отставание от победителя
|
Лучший круг
в гонке
|
Отставание
от времени лучшего круга гонки
|2014
|11
|
+1.870
|14
|+1 круг
|
1:29.401
|
+3.677
|2015
|7
|
+1.319
|2
|+15.748 (включая штраф 10 секунд)
|
1:26.519
|
+1.698
|2016
|12
|
+5.336
|16
|+1 круг
|
1:24.669
|
+1.583
|2017
|16 (13 в квалификации +3 места за блокировку Стролла)
|
+2.262
|11
|+1 круг
|
1:21.631
|
+1.449
|2019
|13
|
+2.120
|15
|+ 2 круга
|
1:21.932
|
+4.829
Чего ждать в этот раз?
В прошлом году Пьер Гасли в борьбе с другими пилотами-середняками не смог опередить только Карлоса Сайнса, а, к примеру, второй McLaren под управлением Ландо Норриса и Racing Point остались позади. Сейчас, после яркого представления, которое пилоты двух британских команд устроили на недавнем Гран При Штирии, от них вроде бы трудно ждать возвращения в число статистов. Однако есть нюанс.
И McLaren, и Racing Point явно неплохо смотрятся в скоростных поворотах. Наличием которых «Хунгароринг» похвастаться не может. Следовательно, вполне возможны определеннные изменения в раскладе сил. В прошлом гонщики Toro Rosso год за годом добывали здесь очки отнюдь не в силу какой-то невероятной удачи. Просто болиды из Фаэнцы очень хорошо чувствовали себя на трассе, где повороты медленные, а прямые – короткие (т.е. Racing Point не может козырнуть совершенством моторов Mercedes).
Даниил Квят в квалификации Гран При Штирии
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Правда, тут есть важный нюанс. Серия финишей Toro Rosso в очках началась с выходом на трассы первой машины, спроектированной под руководством Джеймса Ки. Об уходе которого из Фаэнцы было объявлено летом 2018 года. То есть к последней Toro Rosso, на которой год назад в десятке финишировал Элбон, британец еще успел приложить руку. А вот первая AlphaTauri создавалась уже без его участия. И далеко не факт, что новый технический директор Джоди Эггинтон выбрал ту же дорогу и ту же концепцию, что и его предшественник.
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Предсезонные тесты и две гонки в Австрии пока не дали достаточно информации о слабых и сильных сторонах черно-белых машин. Поэтому возможны разные варианты развития событий. К примеру, если АТ01 переняла повадки у прошлогодней STR14, AlphaTauri может побороться за статус четвертой по силе команды.
Кевин Магнуссен (Haas) и Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) преследуют Квята по ходу Гран При Штирии
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
В пессимистичном варианте у Гасли и Квята и привычных козырей на руках не окажется, и команды с моторами Ferrari сзади подтянутся – на медленной трассе мощность не так важна, а в прошлом году Райкконен оказался в протоколе весьма высоко. При этих раскладах команда Даниила рискует в рейтинге третьей с конца.
При этом даже решение вопроса о том, насколько хороша будет в воскресной гонке AlphTauri, не дает ответа на вопрос, как на «Хунгароринге» выступит Квят. И если россиянин, бывало, терялся даже в благоприятной обстановке – как он себя проявит за рулем не слишком подходящей для венгерской трассы машине? Особенно если команда опять (как это было в прошлые выходные) попросит в пятницу заняться оценкой эффективности аэродинамических деталей, пока напарник работает над настройками.
С другой стороны, в прошлый уик-энд Даниил снял одно из «проклятий», действовавших с момента дебюта россиянина в Ф1. И тем самым оперативно купировал негатив от скомканного начала сезона. Так почему бы на кураже не разобраться с еще одной трассой, на которой результаты хронически оказываются ниже, чем хотелось бы?
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов