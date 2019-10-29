Чего ждать от Квята в США? Раньше он там бился за лидерство с Хэмилтоном, но набрал всего одно очко

Как Квят провел прошлую гонку?

На этот вопрос невозможно ответить однозначно. С одной стороны, 99 % Гран При Мексики Даниил был хорош: опережал напарника, выжимал максимум из болида, по ходу гонки надежно закрепился в первой десятке. С другой, совершенно не нужная ошибка на последнем круге перечеркнула все успехи.

Если по порядку, то Квят наконец избежал каких-либо технических проблем по ходу этапа, что позволило ему нормально подготовиться к гонке, настроить машину и поймать нужный ритм. К тому же, Даниил провел одну из лучших, если не лучшую, квалификацию во второй половине сезона. Девятое место было абсолютным максимумом, которого можно было добиться за рулем Toro Rosso: впереди остались только пилоты топ-3 да McLaren в полном составе. Еще сильнее можно порадоваться тому, что в Мехико команде Квята удалось найти темп и на одном круге, и на гоночной дистанции.

Со всем этим багажом Квят ушел на последний круг Гран При Мексики на десятом месте с минимальным отставанием от девятого. Даниил очень хотел переместиться на позицию выше, а его машина была быстрее, чем у соперника. Но Нико Хюлькенберг, по словам Квята, оборонялся довольно жестко. Хотя на деле пилот Renault делал то, что сделал бы любой гонщик под угрозой потери позиции на последнем круге – закрывал траекторию, блокировал, оттормаживал. И Квят со своим желанием не справился.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Когда твой темп выше на полторы секунды и ты отстаешь на три-четыре десятых, не пойти в атаку – как расписаться в бессилии. И даже Хюлькенберг согласился с тем, что Даниил должен был попробовать выйти вперед. Но Квят так и не нашел идеального момента для маневра, атаковал в неидеальный, развернул Renault – и получил штраф, который лишил россиянина очков.

Сильнее этой ошибки напрягло лишь нежелание Даниила ее признать. После гонки россиянин обвинил соперника в излишне жесткой обороне, а судей – в несправедливости. Упирая на то, что пилотам вроде как обещали разрешить плотную борьбу друг с другом. Но будем справедливы: борьба бок о бок и банальный удар сзади – это две большие разницы.

Как Квят раньше выступал в США?

Не слишком здорово. Даже в свой самый удачный сезон – в 2015 году – россиянин начал гонку в Остине за здравие, а закончил в отбойнике.

Четыре года назад ситуация в Остине во многом напоминала недавнюю Сузуку. Квалификацию точно так же перенесли на утро воскресенья – но дождь не унимался и в воскресенье. Из-за его усиления удалось провести лишь два квалификационных сегмента из трех, да и на старте гонки трасса не успела до конца просохнуть. Что было на руку пилотам Red Bull, за которую выступал Квят – в тот год машина австрийской команды смотрелась на мокром асфальте более чем неплохо.

В результате начавший гонку с четвертой позиции Даниил вскоре после старта вышел на второе место и атаковал Льюиса Хэмилтона в борьбе за лидерство. Однако вскоре пришлось с попыток обогнать один Mercedes переключиться на оборону от атак другого – наверх прорывался стартовавший с поула, но потерявший на первом круге несколько позиций Нико Росберг.

Третье место следом за двумя серебристыми болидами было не таким уж и плохим результатом, но сдаваться на милость Росбергу россиянин не собирался. В итоге в борьбе с немцем Квят откатился на четвертое место – и, можно сказать, покатился по наклонной. Чуть позже Даниил не смог сопротивляться атакам Феттеля на Ferrari, еще позже – уступил Ферстаппену на Toro Rosso, а за 15 кругов до финиша на хорошей скорости влетел в ограждение и закончил таким образом гонку.

Фото: XPB Images

Из трех гонок в составе Toro Rosso в двух россиянин остался без очков – хотя оба раза зачетные баллы удалось набрать его товарищам по команде. К примеру, в 2016 году Карлос Сайнс мощно финишировал шестым в борьбе с Фернандо Алонсо, в то время как Даниил остался только 11-м.

А когда ситуация перевернулась, от этого уже не было никакого толка. Напомним, в конце позапрошлого года доктор Марко, уже не особо держа это в тайне, наполовину приоткрыл дверь, на которую указал Квяту в конце сезона. На двух этапах перед Остином россиянин уже уступал место в кокпите Пьеру Гасли – да и американскую гонку Даниил ехал только потому, что в тот же уик-энд француз должен был провести последний этап японской Суперформулы. Поэтому разгром, учиненный Брендону Хартли, и финиш на 10-й позиции ничем Даниилу не помогли. После того Гран При россиянин выпал из числа участников чемпионата мира – и многим казалось, что навсегда...

Статистика выступлений Квята в США в Формуле 1

Сезон Место на старте Отставание от времени поула Место на финише Отставание от победителя Лучший круг в гонке Отставание от времени лучшего круга гонки 2014 17 (14 + штраф) +2.632 15 +1 круг 1:41.689 +0.310 2015 4 +1.610 сошел – 1:43.728 +3.062 2016 13 +2.481 11 +1 круг 1:44.730 +4.853 2017 12 +2.421 10 +1 круг 1:40.971 +3.205 Чего ждать на этот раз? Последний большой успех в США Toro Rosso отпраздновала в уже упоминавшемся 2015 году – пока Квят грустил у отбойника, Макс Ферстаппен едва не завез свою машину на подиум. С тех пор случилась лишь пара попаданий на 10-е место, и особых оснований надеяться на изменение этого расклада у команды нет. «Трасса Америк» – одна из наиболее медленных в чемпионате: средняя скорость тут немногим выше, чем на «Хунгароринге». Всему виной третий сектор – он хоть и короче остальных, но времени на его преодоление гонщики тратят больше, чем на стремительный первый. При этом на трассе есть две прямые, одна из которых весьма внушительна, пара скоростных связок (включая повторение легендарного участка Мэгготтс-Бекеттс в Сильверстоуне) и сразу четыре резких торможения. Одним словом, Остин – это своего рода Лас-Вегас Формулы 1, где копия Эйфелевой башни громоздится прямо возле копии Китайской стены. А значит, главное требование к машине здесь – универсальность.

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Из всех соперников Toro Rosso заведомо хуже с этим у Haas, чья машина слишком чувствительна к работе шин. Но если американцам удастся заставить резину заработать, то и они должны недурно выглядеть у себя на родине. Фаворитом в группе середняков, как и почти всегда, выглядит McLaren. Наверняка неплохо проедет Renault: на «Трассе Америк» почти нет быстрых поворотов, управляемость в которых выглядит единственным слабым местом французских болидов. Наконец, в США регулярно добивается успехов Racing Point, которой помогает длиннющая прямая между 11-м и 12-м поворотами. Там же может взять свое и Alfa Romeo.

Шансов выйти победителем из такого жесткого замеса по определению немного. Это не значит, что у Квята нет шансов на очки, но финиш во второй десятке для россиянина более вероятен, чем в первой. Так что если у поклонников Даниила есть в запасе амулеты, ритуалы на удачу и куклы вуду в комбинезонах команд-середняков – самое время всем этим воспользоваться.