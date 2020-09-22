Чего ждать от Квята в Сочи? Здесь у него обычно аварии, поломки и провалы

Как Квят провел прошлую гонку?

Избежал многочисленных инцидентов, не допустил ни одной ошибки, выжал максимум из машины и показал лучший результат в сезоне. Но в целом как-то не впечатлил.

На Гран При Тосканы Даниил оказался одиноким ездоком, не сумев дотянуться до парней на чуть более быстрых машинах, вроде Ландо Норриса. Любой обгон на рестарте дал бы Квяту шанс побороться за более высокое место или хотя бы провести героическую оборону.

Любой провал заставил бы его проявлять мастерство при прорыве. Но не случилось ни того, ни другого. Даниил просто ехал в своем темпе и был, пожалуй, самым незаметным участником гонки. Но надо же иногда и хлебнуть покоя среди бури?

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, Джордж Расселл, Williams FW43 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как Квят раньше выступал в Сочи?

Хотя сам Квят и трасса в Сочи появились в Формуле 1 в один год, а на самом автодроме есть названная в честь Даниила трибуна, российский гонщик никак не может назвать российский же Гран При хоть сколько-то удачным для себя.

Не то, чтобы Квят выступал в Сочи совсем плохо. Просто каждый раз что-то не складывается. Например, в 2014-м россиянин за рулем Toro Rosso показал феноменальный пятый результат. Но в гонке постепенно сполз аж на 14-е место в круге позади лидеров – из-за угрозы перерасхода топлива оба пилота Toro Rosso были вынуждены использовать экономичные режимы работы мотора.

Годом позже Квяту удался шикарный старт с четырьмя отыгранными позициями. Но этот старт лишь компенсировал неудачную квалификацию – и даже после него (а также после сходов Риккардо, Райкконена и Боттаса) Квят финишировал на неплохом тогда для Red Bull, но и не сенсационном пятом месте.

Даниил Квят, Red Bull Racing RB11 Фото: Red Bull Content Pool

Была еще катастрофа-2016, когда два столкновения с Себастьяном Феттелем на старте кончились для Даниила переводом из Red Bull в Toro Rosso. Был просто неудачный Гран При в 2017-м. Наконец, в прошлом году все плохое случилось для Квята еще до гонки: на третьей тренировке у него отказал мотор и починить до квалификации его не успели. А стартовав с последнего ряда пробиться в очки россиянину не удалось.

Итого за пять Гран При имеем лишь один очковый финиш и всего одну классную квалификацию. Похвастать перед трибуной своего имени нечем.

Но больше беспокоят даже не результаты, а тенденция: за три последних приезда в Сочи Квят не показал даже надежды на серьезный успех.

Статистика выступлений Квята в Сочи в Формуле 1