Чего ждать от Квята в Сильверстоуне? Там он всегда готов к прорыву и топ-10
Гран При Великобритании всегда был благосклонен к российскому пилоту, но на этот раз его шансы ниже, чем обычно
Как Даниил провел предыдущую гонку
Практически безупречно: Даниил не допускал ошибок на трассе, выдержал долгую оборону от наседавшего Эстебана Окона, и занял лучшее место, которое позволяла его машина.
Тем не менее Квят не набрал очков и остался разочарован. Причиной этому Даниил счел стартовую тактику: команда поставила ему Soft на первом круге, а уже на 20-м покрышки пришлось менять. В итоге Квят долго ехал на жестких шинах и не претендовал на очки. Как бы сложилась его гонка, если бы он выбрал два отрезка на Medium – не известно. Но ругать Даниила в любом случае не за что.
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Вылет с трассы: Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Как Даниил раньше выступал в Великобритании
В целом – очень хорошо. За пять лет Квят лишь раз не попал в Британии очки и выиграл четыре внутрикомандные дуэли в гонках. В квалификациях дела шли чуть хуже: Даниил проигрывал Карлосу Сайнсу и Алексу Элбону, но имел меньше проблем чем его напарники.
Например, в прошлом году Квят добился отличного девятого места и опередил Элбона, хотя из-за проблем с балансом машины и прогревом шин напрочь провалил квалификацию.
Помогла стабильность: Даниил не допускал ошибок и постепенно отыгрывал позиции, пока соперники сталкивались друг с другом и ломали болиды. Элбона, например, подвела электрика: из-за угрозы удара током ему не смогли провести пит-стоп и на старых шинах таец выпал из топ-10, пропустив Квята.
Этот прорыв в Сильверстоуне не был для российского пилота первым. В 2016-м он поднялся с 15-го места на 10-е, в 2015-м отыграл одну позицию, а в 2014-м хотя бы ничего не потерял. Эта тенденция особенно радует, учитывая текущие квалификационные проблемы Квята.
В целом, трудно сказать, чтобы Квят был в Англии особо быстр – темпом он партнеров не превосходил. Зато на сложной скоростной и извилистой трассе Даниил оказывался надежен и стабилен. В Сильверстоуне это уже немало. И зачастую хватает для успеха.
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Статистика выступлений Квята на «Сильверстоуне» в Формуле 1
|Сезон
|Место на старте
|
Отставание
от времени поула
|Место на финише
|Отставание от победителя
|
Лучший круг
в гонке
|
Отставание
от времени лучшего круга гонки
|2014
|9
|
+5.940
|9
|+1:29.340
|
1:38.407
|
+1.231
|2015
|7
|
+1.388
|6
|+1:03.955
|
1:37.910
|
+0.817
|2016
|15
|
+3.009
|10
|+1:32.600
|
1:37.667
|
+2.119
|2017
|12
|
+3.755
|15
|+1 круг
|
1:33.594
|
+2.973
|2019
|17
|
+1.628
|9
|+1:06.720
|
1:29.910
|
+2.541
Чего ждать в этот раз
Трасс, похожих на «Сильверстоун», в этом сезоне пока не было, но в скоростных поворотах «Ред Булл Ринга» AlphaTauri себя проявила не слишком хорошо. Toro Rosso в Сильверстоуне обычно была недурна, но, кажется, в этом сезоне ситуация готова измениться.
Венгрия показала, что считать Racing Point конкурентам другим середнякам не стоит ни на одном типе трасс, если только ее пилоты сами не проваливаются. С Mercedes и Red Bull все понятно изначально. McLaren и Renault были сильны на британской трассе в прошлом году, а сейчас смотрятся не хуже, значит и от них не стоит ждать слабости.
Темной лошадкой остается Ferrari, но трудно рассчитывать, что обновления будут так плохи, что Феттель с Леклером начнут уступать Квяту и Гасли. Выходит, потолок AlphaTauri – опять седьмое место?
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Фото: Sutton Images
Williams до середняков пока не дотянулась, а у Alfa Romeo огромные проблемы. Ситуация с Haas пока не ясна, но кажется, клиентам Ferrari вообще не стоит ждать в этом году успехов.
Получается, что и упасть ниже седьмого места у команды Квята не получится. На деле для Даниила это означает сложную борьбу в квалификации. И очень хотелось бы, чтобы на этот раз он прошел хотя бы в Q2.
А дальше надо делать то, что приносило успех в Британии в прежние годы и добыло россиянину его единственное очко в этом сезоне – просто ехать вперед без ошибок. Именно в сумбуре и вылетах соперников сейчас кроются шансы AlphaTauri. Ну и в дожде. В Венгрии он подвел, может, в Британии исправится?
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Великобритании
|Местонахождение
|Сильверстоун
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин