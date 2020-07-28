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Формула 1 / ГП Великобритании / Анонс

Чего ждать от Квята в Сильверстоуне? Там он всегда готов к прорыву и топ-10

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Чего ждать от Квята в Сильверстоуне? Там он всегда готов к прорыву и топ-10
Автор:
, редактор
28 июл. 2020 г., 03:00

Гран При Великобритании всегда был благосклонен к российскому пилоту, но на этот раз его шансы ниже, чем обычно

Как Даниил провел предыдущую гонку

Практически безупречно: Даниил не допускал ошибок на трассе, выдержал долгую оборону от наседавшего Эстебана Окона, и занял лучшее место, которое позволяла его машина. 

Тем не менее Квят не набрал очков и остался разочарован. Причиной этому Даниил счел стартовую тактику: команда поставила ему Soft на первом круге, а уже на 20-м покрышки пришлось менять. В итоге Квят долго ехал на жестких шинах и не претендовал на очки. Как бы сложилась его гонка, если бы он выбрал два отрезка на Medium – не известно. Но ругать Даниила в любом случае не за что.

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Вылет с трассы: Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Как Даниил раньше выступал в Великобритании

В целом – очень хорошо. За пять лет Квят лишь раз не попал в Британии очки и выиграл четыре внутрикомандные дуэли в гонках. В квалификациях дела шли чуть хуже: Даниил проигрывал Карлосу Сайнсу и Алексу Элбону, но имел меньше проблем чем его напарники.

Например, в прошлом году Квят добился отличного девятого места и опередил Элбона, хотя из-за проблем с балансом машины и прогревом шин напрочь провалил квалификацию.

Помогла стабильность: Даниил не допускал ошибок и постепенно отыгрывал позиции, пока соперники сталкивались друг с другом и ломали болиды. Элбона, например, подвела электрика: из-за угрозы удара током ему не смогли провести пит-стоп и на старых шинах таец выпал из топ-10, пропустив Квята. 

Этот прорыв в Сильверстоуне не был для российского пилота первым. В 2016-м он поднялся с 15-го места на 10-е, в 2015-м отыграл одну позицию, а в 2014-м хотя бы ничего не потерял. Эта тенденция особенно радует, учитывая текущие квалификационные проблемы Квята.

В целом, трудно сказать, чтобы Квят был в Англии особо быстр – темпом он партнеров не превосходил. Зато на сложной скоростной и извилистой трассе Даниил оказывался надежен и стабилен. В Сильверстоуне это уже немало. И зачастую хватает для успеха.

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Статистика выступлений Квята на «Сильверстоуне» в Формуле 1

Сезон Место на старте

Отставание

от времени поула

 Место на финише Отставание от победителя

Лучший круг

в гонке

Отставание

от времени лучшего круга гонки
2014 9

+5.940

 9 +1:29.340

1:38.407

+1.231
2015 7

+1.388

 6 +1:03.955

1:37.910

+0.817
2016 15

+3.009

 10 +1:32.600

1:37.667

+2.119
2017 12

+3.755

 15 +1 круг

1:33.594

+2.973
2019 17

+1.628

 9 +1:06.720

1:29.910

+2.541

Чего ждать в этот раз

Трасс, похожих на «Сильверстоун», в этом сезоне пока не было, но в скоростных поворотах «Ред Булл Ринга» AlphaTauri себя проявила не слишком хорошо. Toro Rosso в Сильверстоуне обычно была недурна, но, кажется, в этом сезоне ситуация готова измениться.

Венгрия показала, что считать Racing Point конкурентам другим середнякам не стоит ни на одном типе трасс, если только ее пилоты сами не проваливаются. С Mercedes и Red Bull все понятно изначально. McLaren и Renault были сильны на британской трассе в прошлом году, а сейчас смотрятся не хуже, значит и от них не стоит ждать слабости. 

Темной лошадкой остается Ferrari, но трудно рассчитывать, что обновления будут так плохи, что Феттель с Леклером начнут уступать Квяту и Гасли. Выходит, потолок AlphaTauri – опять седьмое место? 

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Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR12

Фото: Sutton Images

Williams до середняков пока не дотянулась, а у Alfa Romeo огромные проблемы. Ситуация с Haas пока не ясна, но кажется, клиентам Ferrari вообще не стоит ждать в этом году успехов. 

Получается, что и упасть ниже седьмого места у команды Квята не получится. На деле для Даниила это означает сложную борьбу в квалификации. И очень хотелось бы, чтобы на этот раз он прошел хотя бы в Q2.

А дальше надо делать то, что приносило успех в Британии в прежние годы и добыло россиянину его единственное очко в этом сезоне – просто ехать вперед без ошибок. Именно в сумбуре и вылетах соперников сейчас кроются шансы AlphaTauri. Ну и в дожде. В Венгрии он подвел, может, в Британии исправится?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Иван Матушкин

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