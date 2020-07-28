Как Даниил провел предыдущую гонку

Практически безупречно: Даниил не допускал ошибок на трассе, выдержал долгую оборону от наседавшего Эстебана Окона, и занял лучшее место, которое позволяла его машина.

Тем не менее Квят не набрал очков и остался разочарован. Причиной этому Даниил счел стартовую тактику: команда поставила ему Soft на первом круге, а уже на 20-м покрышки пришлось менять. В итоге Квят долго ехал на жестких шинах и не претендовал на очки. Как бы сложилась его гонка, если бы он выбрал два отрезка на Medium – не известно. Но ругать Даниила в любом случае не за что.

Вылет с трассы: Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Как Даниил раньше выступал в Великобритании

В целом – очень хорошо. За пять лет Квят лишь раз не попал в Британии очки и выиграл четыре внутрикомандные дуэли в гонках. В квалификациях дела шли чуть хуже: Даниил проигрывал Карлосу Сайнсу и Алексу Элбону, но имел меньше проблем чем его напарники.

Например, в прошлом году Квят добился отличного девятого места и опередил Элбона, хотя из-за проблем с балансом машины и прогревом шин напрочь провалил квалификацию.

Помогла стабильность: Даниил не допускал ошибок и постепенно отыгрывал позиции, пока соперники сталкивались друг с другом и ломали болиды. Элбона, например, подвела электрика: из-за угрозы удара током ему не смогли провести пит-стоп и на старых шинах таец выпал из топ-10, пропустив Квята.

Этот прорыв в Сильверстоуне не был для российского пилота первым. В 2016-м он поднялся с 15-го места на 10-е, в 2015-м отыграл одну позицию, а в 2014-м хотя бы ничего не потерял. Эта тенденция особенно радует, учитывая текущие квалификационные проблемы Квята.

В целом, трудно сказать, чтобы Квят был в Англии особо быстр – темпом он партнеров не превосходил. Зато на сложной скоростной и извилистой трассе Даниил оказывался надежен и стабилен. В Сильверстоуне это уже немало. И зачастую хватает для успеха.

Статистика выступлений Квята на «Сильверстоуне» в Формуле 1

Сезон Место на старте Отставание от времени поула Место на финише Отставание от победителя Лучший круг в гонке Отставание от времени лучшего круга гонки 2014 9 +5.940 9 +1:29.340 1:38.407 +1.231 2015 7 +1.388 6 +1:03.955 1:37.910 +0.817 2016 15 +3.009 10 +1:32.600 1:37.667 +2.119 2017 12 +3.755 15 +1 круг 1:33.594 +2.973 2019 17 +1.628 9 +1:06.720 1:29.910 +2.541

Чего ждать в этот раз

Трасс, похожих на «Сильверстоун», в этом сезоне пока не было, но в скоростных поворотах «Ред Булл Ринга» AlphaTauri себя проявила не слишком хорошо. Toro Rosso в Сильверстоуне обычно была недурна, но, кажется, в этом сезоне ситуация готова измениться.

Венгрия показала, что считать Racing Point конкурентам другим середнякам не стоит ни на одном типе трасс, если только ее пилоты сами не проваливаются. С Mercedes и Red Bull все понятно изначально. McLaren и Renault были сильны на британской трассе в прошлом году, а сейчас смотрятся не хуже, значит и от них не стоит ждать слабости.

Темной лошадкой остается Ferrari, но трудно рассчитывать, что обновления будут так плохи, что Феттель с Леклером начнут уступать Квяту и Гасли. Выходит, потолок AlphaTauri – опять седьмое место?

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR12 Фото: Sutton Images

Williams до середняков пока не дотянулась, а у Alfa Romeo огромные проблемы. Ситуация с Haas пока не ясна, но кажется, клиентам Ferrari вообще не стоит ждать в этом году успехов.

Получается, что и упасть ниже седьмого места у команды Квята не получится. На деле для Даниила это означает сложную борьбу в квалификации. И очень хотелось бы, чтобы на этот раз он прошел хотя бы в Q2.

А дальше надо делать то, что приносило успех в Британии в прежние годы и добыло россиянину его единственное очко в этом сезоне – просто ехать вперед без ошибок. Именно в сумбуре и вылетах соперников сейчас кроются шансы AlphaTauri. Ну и в дожде. В Венгрии он подвел, может, в Британии исправится?