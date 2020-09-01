Чего ждать от Квята в Монце? Обычно он там быстр, но невезуч
Анализируем шансы российского пилота на успех в Гран При Италии
Как Квят провел прошлую гонку?
В первую очередь – уныло. Не так чтобы Даниил был особо плох. Он не проиграл ничего из того, что не должен был проиграть. Не пустил вперед более медленных Райкконена и Феттеля. Проблема в том, что из равных по скорости Квят никого не опередил.
Сам Даниил назвал причиной своего 11-го места тактику, которая и впрямь оказалась не столь удачна, как у его напарника Пьера Гасли. Вот только не тактика заставила Квята потерять два места на старте. И не она помешала ему пройти Ландо Норриса, пока россиянин долгое время висел на хвосте у McLaren.
В результате, ругать пилота вроде не за что. Но и хвалить тоже. А в Формуле 1 неяркое выступление без очков – явно скорее минус, чем плюс.
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По-разному – в зависимости от того, о какой серии идет речь. Статистика выступлений россиянина в пригороде Милана за рулем младших формул просто сногсшибательна: в 8-ми гонках Даниил одержал 5 побед и еще 2 раза поднимался на подиум.
Александр Элбон, Red Bull Racing RB15, и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14
Фото: Joe Portlock / Motorsport Images
Именно здесь россиянин впервые за рулем формульного болида финишировал в призах, в 2010 году став вторым в одном из заездов на этапе европейской формулы BMW. Годом позже выиграл три гонки из трех на этапе североевропейского турнира Формулы Renault. Спустя еще год начал с двух подряд успехов победный сезон в Альпийском турнире Формулы Renault, а по пути к титулу в GP3 очень кстати стал в двух гонках итальянского уик-энда первым и вторым.
Даже если вспомнить, что во времена выступлений Квята в младших формулах Монца не входила в календарь Еврокубка Формулы Renault (где Даниил также выступал и где конкуренция была заметно выше), такие результаты впечатляют. И на этом фоне неожиданно выглядит статистика выступлений в Формуле 1: одно-единственное очко в пяти Гран При При.
При этом россиянин зачастую проводил неплохие гонки, но изначально не имел в них шансов на успех. Что Toro Rosso, что Red Bull, уступая соперникам в максимальной скорости на прямых, еще до старта выбрасывали белый флаг – меняли на своих машинах силовые установки и обрекали пилотов на штрафы.
Так, шесть лет назад Квят за рулем Toro Rosso стал 11-м в квалификации, совсем чуть-чуть уступив пилотам Red Bull. Но штраф за пятую в сезоне замену мотора отбросил его на десять позиций назад. Даниил отлично провел гонку, прорвался обратно на 11-е место, но до очков ему не хватило пяти секунд.
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14
Фото: Jerry Andre / Motorsport Images
А вот в прошлом году Квят штрафа за мотор в Монце избежал – хотя, может, что-то и стоило поменять для большей надежности. Квяту невероятно фартило в первой половине гонки: за счет проблем соперников он отыграл пять позиций, а после «бесплатного» пит-стопа под сейфти-каром всерьез претендовал на шестое место... пока команда не сказала ему съехать на обочину. Утечка в болиде положила конец успешной гонке.
Так и получается, что в пяти итальянских Гран При у Квята по-прежнему одно единственное очко. Хотя причиной тому не скорость, а обстоятельства.
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Статистика выступлений Квята в Монце в Формуле 1
|Сезон
|Место на старте
|
Отставание
от времени поула
|Место на финише
|Отставание от победителя
|
Лучший круг
в гонке
|
Отставание
от времени лучшего круга гонки
|2014
|
21
(10-й в квалификации, штраф в 10 мест)
|
+1.961
|11
|+1:11.184
|
1:28.486
|
+0.482
|2015
|
18
(14-й в квалификации, штраф в 35 мест)
|
+2.399
|10
|+1 круг
|
1:28.231
|
+1.559
|2016
|16
|
+2.690
|сошел
|
1:28.037
|
+2.697
|2017
|
8
(в квалификации 14-й)
|
+2.691
|12
|+1 круг
|
1:25.894
|
+2.533
|2019
|
13
|
+1.327
|сошел
|
1:25.772
|
+3.993
Чего ждать на этот раз?
Гран При Бельгии показал, что скорость у AlphaTauri очень даже есть: в Спа именно Квят стал лидером пелотона по максималке. Что до выступления команды в целом, то Гасли, не появись машина безопасности так рано, вполне мог закончить этап в первой пятерке.
Сам Квят не то чтобы уступал напарнику по чистому темпу. Скорее, он был гораздо хуже в контактной борьбе: один обгон за всю гонку, да и тот против стремительно откатывавшегося назад Леклера.
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14
Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images
Однако опыт Бельгии не обязан повторяться в Италии. Несмотря на удручающие результаты, Даниил в Монце традиционно быстр и умеет прорваться. А сама трасса этому только способствует. Учитывая скорость AlphaTauri на прямых, можно с уверенностью ждать от команды борьбы за позиции начиная с шестой (после Mercedes, Renault и Ферстаппена).
Вопрос в том, подсобит ли на этот раз Квяту тактика. Судя по всему, в этот раз будет его очередь брать рискованный вариант (в Спа он достался Гасли). Сработает ли? Точно сказать нельзя, но у Франца Тоста чаще срабатывает, чем нет.
В квалификации можно ждать уверенного выхода в Q2 и позиций с 11-ю по 14-ю (если Ferrari оклемается). В гонке – и прорыва в топ-6, и финиша 14-м. Даниил уже два этапа не радовал нас очками и ни разу за сезон не поднялся выше 10-го места. Пора бы это прекратить.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Даниил Квят
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин