Чего ждать от Квята в Монце? Обычно он там быстр, но невезуч

Как Квят провел прошлую гонку?

В первую очередь – уныло. Не так чтобы Даниил был особо плох. Он не проиграл ничего из того, что не должен был проиграть. Не пустил вперед более медленных Райкконена и Феттеля. Проблема в том, что из равных по скорости Квят никого не опередил.

Сам Даниил назвал причиной своего 11-го места тактику, которая и впрямь оказалась не столь удачна, как у его напарника Пьера Гасли. Вот только не тактика заставила Квята потерять два места на старте. И не она помешала ему пройти Ландо Норриса, пока россиянин долгое время висел на хвосте у McLaren.

В результате, ругать пилота вроде не за что. Но и хвалить тоже. А в Формуле 1 неяркое выступление без очков – явно скорее минус, чем плюс.

Как Квят раньше выступал в Италии?

По-разному – в зависимости от того, о какой серии идет речь. Статистика выступлений россиянина в пригороде Милана за рулем младших формул просто сногсшибательна: в 8-ми гонках Даниил одержал 5 побед и еще 2 раза поднимался на подиум.

Александр Элбон, Red Bull Racing RB15, и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Именно здесь россиянин впервые за рулем формульного болида финишировал в призах, в 2010 году став вторым в одном из заездов на этапе европейской формулы BMW. Годом позже выиграл три гонки из трех на этапе североевропейского турнира Формулы Renault. Спустя еще год начал с двух подряд успехов победный сезон в Альпийском турнире Формулы Renault, а по пути к титулу в GP3 очень кстати стал в двух гонках итальянского уик-энда первым и вторым.

Даже если вспомнить, что во времена выступлений Квята в младших формулах Монца не входила в календарь Еврокубка Формулы Renault (где Даниил также выступал и где конкуренция была заметно выше), такие результаты впечатляют. И на этом фоне неожиданно выглядит статистика выступлений в Формуле 1: одно-единственное очко в пяти Гран При При.

При этом россиянин зачастую проводил неплохие гонки, но изначально не имел в них шансов на успех. Что Toro Rosso, что Red Bull, уступая соперникам в максимальной скорости на прямых, еще до старта выбрасывали белый флаг – меняли на своих машинах силовые установки и обрекали пилотов на штрафы.

Так, шесть лет назад Квят за рулем Toro Rosso стал 11-м в квалификации, совсем чуть-чуть уступив пилотам Red Bull. Но штраф за пятую в сезоне замену мотора отбросил его на десять позиций назад. Даниил отлично провел гонку, прорвался обратно на 11-е место, но до очков ему не хватило пяти секунд.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

А вот в прошлом году Квят штрафа за мотор в Монце избежал – хотя, может, что-то и стоило поменять для большей надежности. Квяту невероятно фартило в первой половине гонки: за счет проблем соперников он отыграл пять позиций, а после «бесплатного» пит-стопа под сейфти-каром всерьез претендовал на шестое место... пока команда не сказала ему съехать на обочину. Утечка в болиде положила конец успешной гонке.

Так и получается, что в пяти итальянских Гран При у Квята по-прежнему одно единственное очко. Хотя причиной тому не скорость, а обстоятельства.

Статистика выступлений Квята в Монце в Формуле 1

Сезон Место на старте Отставание от времени поула Место на финише Отставание от победителя Лучший круг в гонке Отставание от времени лучшего круга гонки 2014 21 (10-й в квалификации, штраф в 10 мест) +1.961 11 +1:11.184 1:28.486 +0.482 2015 18 (14-й в квалификации, штраф в 35 мест) +2.399 10 +1 круг 1:28.231 +1.559 2016 16 +2.690 сошел 1:28.037 +2.697 2017 8 (в квалификации 14-й) +2.691 12 +1 круг 1:25.894 +2.533 2019 13 +1.327 сошел 1:25.772 +3.993

Чего ждать на этот раз?

Гран При Бельгии показал, что скорость у AlphaTauri очень даже есть: в Спа именно Квят стал лидером пелотона по максималке. Что до выступления команды в целом, то Гасли, не появись машина безопасности так рано, вполне мог закончить этап в первой пятерке.

Сам Квят не то чтобы уступал напарнику по чистому темпу. Скорее, он был гораздо хуже в контактной борьбе: один обгон за всю гонку, да и тот против стремительно откатывавшегося назад Леклера.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Однако опыт Бельгии не обязан повторяться в Италии. Несмотря на удручающие результаты, Даниил в Монце традиционно быстр и умеет прорваться. А сама трасса этому только способствует. Учитывая скорость AlphaTauri на прямых, можно с уверенностью ждать от команды борьбы за позиции начиная с шестой (после Mercedes, Renault и Ферстаппена).

Вопрос в том, подсобит ли на этот раз Квяту тактика. Судя по всему, в этот раз будет его очередь брать рискованный вариант (в Спа он достался Гасли). Сработает ли? Точно сказать нельзя, но у Франца Тоста чаще срабатывает, чем нет.

В квалификации можно ждать уверенного выхода в Q2 и позиций с 11-ю по 14-ю (если Ferrari оклемается). В гонке – и прорыва в топ-6, и финиша 14-м. Даниил уже два этапа не радовал нас очками и ни разу за сезон не поднялся выше 10-го места. Пора бы это прекратить.