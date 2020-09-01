Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Италии / Аналитика

Чего ждать от Квята в Монце? Обычно он там быстр, но невезуч

Поделились
Комментарии
Чего ждать от Квята в Монце? Обычно он там быстр, но невезуч
Автор:
, редактор

Анализируем шансы российского пилота на успех в Гран При Италии

Как Квят провел прошлую гонку?

В первую очередь – уныло. Не так чтобы Даниил был особо плох. Он не проиграл ничего из того, что не должен был проиграть. Не пустил вперед более медленных Райкконена и Феттеля. Проблема в том, что из равных по скорости Квят никого не опередил.

Сам Даниил назвал причиной своего 11-го места тактику, которая и впрямь оказалась не столь удачна, как у его напарника Пьера Гасли. Вот только не тактика заставила Квята потерять два места на старте. И не она помешала ему пройти Ландо Норриса, пока россиянин долгое время висел на хвосте у McLaren. 

В результате, ругать пилота вроде не за что. Но и хвалить тоже. А в Формуле 1 неяркое выступление без очков – явно скорее минус, чем плюс.

Читайте также:

Как Квят раньше выступал в Италии?

По-разному – в зависимости от того, о какой серии идет речь. Статистика выступлений россиянина в пригороде Милана за рулем младших формул просто сногсшибательна: в 8-ми гонках Даниил одержал 5 побед и еще 2 раза поднимался на подиум.  

Александр Элбон, Red Bull Racing RB15, и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Александр Элбон, Red Bull Racing RB15, и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Именно здесь россиянин впервые за рулем формульного болида финишировал в призах, в 2010 году став вторым в одном из заездов на этапе европейской формулы BMW. Годом позже выиграл три гонки из трех на этапе североевропейского турнира Формулы RenaultСпустя еще год начал с двух подряд успехов победный сезон в Альпийском турнире Формулы Renault, а по пути к титулу в GP3 очень кстати стал в двух гонках итальянского уик-энда первым и вторым.

Даже если вспомнить, что во времена выступлений Квята в младших формулах Монца не входила в календарь Еврокубка Формулы Renault (где Даниил также выступал и где конкуренция была заметно выше), такие результаты впечатляют. И на этом фоне неожиданно выглядит статистика выступлений в Формуле 1: одно-единственное очко в пяти Гран При При.

При этом россиянин зачастую проводил неплохие гонки, но изначально не имел в них шансов на успех. Что Toro Rosso, что Red Bull, уступая соперникам в максимальной скорости на прямых, еще до старта выбрасывали белый флаг – меняли на своих машинах силовые установки и обрекали пилотов на штрафы. 

Так, шесть лет назад Квят за рулем Toro Rosso стал 11-м в квалификации, совсем чуть-чуть уступив пилотам Red Bull. Но штраф за пятую в сезоне замену мотора отбросил его на десять позиций назад. Даниил отлично провел гонку, прорвался обратно на 11-е место, но до очков ему не хватило пяти секунд. 

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

А вот в прошлом году Квят штрафа за мотор в Монце избежал  – хотя, может, что-то и стоило поменять для большей надежности. Квяту невероятно фартило в первой половине гонки: за счет проблем соперников он отыграл пять позиций, а после «бесплатного» пит-стопа под сейфти-каром всерьез претендовал на шестое место... пока команда не сказала ему съехать на обочину. Утечка в болиде положила конец успешной гонке.

Так и получается, что в пяти итальянских Гран При у Квята по-прежнему одно единственное очко. Хотя причиной тому не скорость, а обстоятельства.

Читайте также:

Статистика выступлений Квята в Монце в Формуле 1

Сезон Место на старте

Отставание

от времени поула

 Место на финише Отставание от победителя

Лучший круг

в гонке

Отставание

от времени лучшего круга гонки
2014

21

(10-й в квалификации, штраф в 10 мест)

+1.961

 11 +1:11.184

1:28.486

+0.482
2015

18

(14-й в квалификации, штраф в 35 мест)

+2.399

 10 +1 круг

1:28.231

+1.559
2016 16

+2.690

 сошел  

1:28.037

+2.697
2017

8

(в квалификации 14-й)

+2.691

 12 +1 круг

1:25.894

+2.533
2019

13

+1.327

 сошел  

1:25.772

+3.993

Чего ждать на этот раз?

Гран При Бельгии показал, что скорость у AlphaTauri очень даже есть: в Спа именно Квят стал лидером пелотона по максималке. Что до выступления команды в целом, то Гасли, не появись машина безопасности так рано, вполне мог закончить этап в первой пятерке. 

Сам Квят не то чтобы уступал напарнику по чистому темпу. Скорее, он был гораздо хуже в контактной борьбе: один обгон за всю гонку, да и тот против стремительно откатывавшегося назад Леклера. 

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Однако опыт Бельгии не обязан повторяться в Италии. Несмотря на удручающие результаты, Даниил в Монце традиционно быстр и умеет прорваться. А сама трасса этому только способствует. Учитывая скорость AlphaTauri на прямых, можно с уверенностью ждать от команды борьбы за позиции начиная с шестой (после Mercedes, Renault и Ферстаппена). 

Вопрос в том, подсобит ли на этот раз Квяту тактика. Судя по всему, в этот раз будет его очередь брать рискованный вариант (в Спа он достался Гасли). Сработает ли? Точно сказать нельзя, но у Франца Тоста чаще срабатывает, чем нет. 

В квалификации можно ждать уверенного выхода в Q2 и позиций с 11-ю по 14-ю (если Ferrari оклемается). В гонке – и прорыва в топ-6, и финиша 14-м. Даниил уже два этапа не радовал нас очками и ни разу за сезон не поднялся выше 10-го места. Пора бы это прекратить. 

McLaren посвятит выступление в Монце своему старейшему сотруднику (который жив и бодр)

Предыдущая новость

McLaren посвятит выступление в Монце своему старейшему сотруднику (который жив и бодр)

Следующая новость

Где и когда смотреть Гран При Италии Формулы 1. Расписание трансляций

Где и когда смотреть Гран При Италии Формулы 1. Расписание трансляций
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

4
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.