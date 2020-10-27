Чего ждать от Квята в Имоле? Он был там лишь раз и не слишком удачно

Как Квят провел прошлую гонку?

Просто ужасно. Этап в Португалии явно войдет в число худших во всей карьере Даниила. За три тренировки, квалификацию и гонку российский пилот так и не смог нащупать баланс у своей машины. Как в пятницу жаловался на проблемы с шинами, так и в воскресенье от них страдал.

За гонку в Портимане Квят умудрился потерять шесть позиций на старте, не суметь обогнать Alfa Romeo и Williams, а еще столько раз нарушить пределы трассы, чтобы получить штраф.

19-е место на Гран При стало худшим результатом во всей карьере Даниила в Формуле 1. А сам он не нашел ему объяснений.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Как он раньше выступал в Имоле?

Формулу 1 Имола не принимала с 2006 года, а Квят за всю карьеру после картинга провел на трассе имени Энцо и Дино Феррари всего один этап. И он был не так, чтобы очень хорош. В альпийской формуле Renault 2.0 2012 года Даниил начал с двух побед, но затем провел два не слишком хороших этапа.

Сначала он почти остался без очков во Франции, а потом приехал как раз в Имолу. Тут дела были лучше, чем в Пау – в первой гонке Даниил финишировал четвертым. А вот во второй сошел.

Это был один из всего двух для Квята этапов в том чемпионате, на котором он не взял ни одного подиума. И второй худший этап по очкам после французского.

Даниил Квят, MW Arden Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Кстати, на том же этапе среди соперников Даниила были и его нынешние оппоненты Эстебан Окон и Алекс Элбон. Они тоже в Имоле до подиума не добирались, но хотя бы завершили в очках обе гонки. А вот напарник Квята Пьер Гасли в той же альпийской формуле годом позже взял в Имоле второе и четвертое места.

Перед сезоном Квят и Гасли успели потренироваться в Имоле и впечатления у обоих остались положительные. Что, конечно, даст им небольшое преимущество перед теми, кто на этом автодроме за рулем болида Ф1 еще ни разу не сидел. А таких в пелотоне очень много.

Чего ждать на этот раз?

В этом году Liberty регулярно привозит команды Ф1 туда, куда Берни Экклстоун их не гонял. Или, по крайней мере, давно не гонял. И Имола – еще одна трасса из этой серии.

Заранее можно сказать, что автодром Гран При Эмилии-Романьи очень быстрый. А на современных машинах Ф1, при их прижимной силе, он станет чертовски быстрым.

Конфигурация Имолы выглядит вполне подходящей для Квята: здесь хватает и отрезков в стиле газ в пол, и резких торможений. Болиду AlphaTauri такая комбинация элементов тоже должна подойти. Вот только последние этапы вызывают сомнения в том, что Квят из этих положительных факторов сможет выжать максимум.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

В Имоле не обещают переменчивой погоды, но жарко не будет. И проблемы с прогревом шин там тоже могут возникнуть. Надеемся, в этот раз Даниил сможет решить их успешнее.