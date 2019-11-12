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Формула 1 / Гран При Бразилии / Аналитика

Чего ждать от Квята в Бразилии? Там он регулярно бьет напарников – но не добивается успеха

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Чего ждать от Квята в Бразилии? Там он регулярно бьет напарников – но не добивается успеха
Автор:
, редактор
12 нояб. 2019 г., 04:00

После двух гонок с авариями и штрафами российскому пилоту самое время изменить ситуацию в свою пользу. Однако делать это придется на трассе, где фортуна Квяту еще не улыбалась.

Как Квят провел прошлую гонку?

Не слишком здорово – практически на всех этапах уик-энда находилось нечто, осложнявшее Даниилу жизнь.

Немного не повезло в квалификации: по ходу Q2 в первой попытке перед носом Квята зачем-то устроили разборки Хэмилтон и Ферстаппен, а во второй выезд за пределы трассы привел к аннулированию лучшего круга. Не сработала вроде бы выигрышная тактическая схема: по ходу первого отрезка неожиданно быстро начали терять форму жесткие шины – и россиянин поехал в боксы раньше, чем некоторые соперники на Medium. Шансы на финиш в первой десятке по-прежнему были, но тут все подпортил сам Даниил: обгон Переса с контактом вместо одного зачетного очка принес 5-секундный штраф. И готовность недоброжелателей сдуть пыль с прозвища Торпеда.  

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Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Как Квят раньше выступал в Бразилии?

Три Гран При, которые Даниил провел на «Интерлагосе», объединены успешными квалификациями. В какой бы команде Квят ни выступал и кто бы ни был его напарником – Жан-Эрик Вернь, Дэн Риккардо или Карлос Сайнс, – россиянин был неизменно быстрее. По результатам гонок счет также в его пользу, однако это выглядит не более чем утешительным призом. Больших успехов Квят в Сан-Паулу никогда не добивался – каждый раз его результат на фоне сезона в целом выглядел средненько. В буквальном смысле слова.

Причем перипетии уик-энда обычно сказывались на этом результате не слишком сильно. К примеру, свою первую гонку в Бразилии Даниилу пришлось начать 17-м из-за дурацкого правила переноса штрафов – Квят потерял семь мест, которые не смог отбыть ранее в США. Год спустя в первые дни уик-энда обошлось без какого-либо форс-мажора – и в ходе рядовой, не осложненной дождем или проблемами с трафиком квалификации Даниил занял 7-е место. Для пилота Red Bull в тот год – не достижение, но и не провал.

Однако такая разница во вводных не помешала россиянину оба раза показать результат, близкий к среднестатистическому (оба раза опередив при этом напарника). В 2014-м Квят прорвался на 11-ю позицию, а в 2015-м – спокойно закончил заезд на том же 7-м месте, с которого стартовал. Если подсчитать среднестатистическую позицию Квята на финише для этих двух сезонов, то получится 10,5 для 2014-го года и 7,5 для 2015-го. 

Даниил Квят за рулем Toro Rosso STR11 на Гран При Бразилии 2016 года

Даниил Квят за рулем Toro Rosso STR11 на Гран При Бразилии 2016 года

Фото: Red Bull Content Pool

Исключением стала гонка 2016 года, когда Даниил привез Сайнсу пару десятых в квалификации, но в воскресенье остался в тени товарища по команде. Конечно, на долю Квята в той гонке, проходившей под сильным дождем и дважды прерывавшейся красными флагами, выпало немало приключений со знаком минус. Была и спустившая шина, и пинок на рестарте от Джолиона Палмера, после чего из-за поврежденного диффузора резко снизился уровень прижимной силы. Но стоит вспомнить, что приключения начались с пит-стопа, проведенного вскоре после старта (для перехода на промежуточные шины) – в то время как Сайнс вообще на пит-стоп не заезжал, меняя покрышки во время остановок гонки.

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Статистика выступлений Квята в Бразилии в Формуле 1

Сезон Место на старте

Отставание

от времени поула

 Место на финише Отставание от победителя

Лучший круг

в гонке

Отставание

от времени лучшего круга гонки
2014

14

+1.400

 14 +1 круг

1:14.144

+0.589
2015

7

+0.950

 7 +1 круг

1:16.500

+1.668
2016 14

+1.990

 13 +51.192

1:27.476

+2.171

Чего ждать на этот раз?

С момента упомянутого выше дождевого успеха Сайнса пилоты Toro Rosso не смогли добиться в Бразилии ничего – не взяли ни одного очка. И нет серьезных оснований полагать, что ситуация изменится в этом году.

На последних этапах Toro Rosso серьезно прибавила в квалификациях: в Мехико в Q3 прошли оба пилота, да и в США шансы на это были весьма высоки. Вот только в гонках использовать эту скорость пока особо не удается. По воскресеньям Гасли и Квят смотрятся не сильно лучше Серхио Переса или Кими Райкконена, а кто окажется выше – решается тактикой и удачей. Или неудачей – вспомним в связи с этим ужасные пит-стопы Toro Rosso в Остине. 

«Интерлагос» быстрее «Трассы Америк» и Автодрома имени братьев Родригес, причем в Сан-Паулу высоки как максимальная, так и средняя скорости. Трасса весьма разнообразна – что зачастую уравнивает середняков, нивелируя преимущества команд в отдельных компонентах. Поэтому легко предположить, что быстрее всех в середине пелотона, как обычно, будет McLaren. А в кильватере за оранжевыми машинами закипит борьба всех со всеми. Тут не стоит списывать со счетов Haas и Alfa Romeo – а уж Renault и Racing Point наверняка будут посильнее Toro Rosso, если не допустят грубых ошибок.

 

Такое обилие претендентов на очки почти не оставляет Квяту шансов: два места на десятерых пилотов – это чересчур. Но именно в обстановке такого сумбура Toro Rosso в этом году доводилось проводить весьма успешные гонки. Именно в таких условиях Сайнс три года назад стал аж 6-м. А сам Даниил совсем недавно поднялся на подиум в Германии. Конечно, на такую удачу никогда нельзя рассчитывать, но надеяться-то можно? К сожалению, верно и обратное: даже не самая крупная проблема запросто может отбросить россиянина в середину второй десятки. Но неудач у Квята этой осенью уже и так достаточно. Может, хватит?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

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