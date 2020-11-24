Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3
Анализируем выступления россиянина на трассе, где он ни разу не был хорош
Как Квят провел прошлую гонку?
Довольно серо. Хотя тренировки были многообещающими, в квалификации Даниил ошибся в решающий момент и вылетел в первом же сегменте.
Видимо, обжегшись на этом, в сложную гонку по мокрой трассе россиянин ушел с настройкой на осторожность. В итоге, ошибок действительно удалось избежать, вот только особой радости это не принесло. При старте с 16-го места Квят финишировал 12-м, и даже опередил своего напарника Пьер Гасли, что удается не часто.
Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Однако ни яркой борьбы, ни реального сражения за очки мы в исполнении Даниила не увидели.
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Как он раньше выступал в Бахрейне?
Безуспешно. Камнем преткновения на пути Квята к успеху на Сахире стали квалификации. За пять попыток ему ни разу не удалось пробиться в Q3, причем даже выступая за Red Bull Даниил завершал субботу в середине второго десятка, сильно отставая от тогдашнего напарника Дэна Риккардо.
В гонках Квят четыре раза из пяти финишировал лучше, чем стартовал, но и это не приносило особой радости. За Toro Rosso позиции отыгрывались несущественные и к набору очков это не приводило. В Red Bull же Даниил совершил два мощных прорыва, оба раза отыграв по восемь позиций.
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Вот только много ли радости от обгонов явно более слабых машин? И в 2015-м и в 2016-м Квят доезжал до очков, но опережал только заведомо более слабых соперников, а напарнику уступал по полминуты. В четырех случаях из пяти Даниил завершал Гран При Бахрейна круговым, а в 2016-м уступил еще и Максу Ферстаппену на Toro Rosso. Через месяц их поменяли местами.
В общем, пока белое солнце пустыни не давало российскому пилоту даже красивых миражей. Одни только ожоги.
Статистика выступлений Квята в Бахрейне в Формуле 1
|Сезон
|Место на старте
|
Отставание
от времени поула
|Место на финише
|Отставание от победителя
|
Лучший круг
в гонке
|
Отставание
от времени лучшего круга гонки
|2014
|
13
|
+1.960
|11
|+41.342
|
1:40.160
|
+3.140
|2015
|
17
|
+3.229
|9
|+1 круг
|
1:38.725
|
+2.414
|2016
|15
|
+2.748
|7
|+1 круг
|
1:35.678
|
+1.196
|2017
|
11
|
+2.154
|12
|+1 круг
|
1:34.985
|
+2.187
|2019
|
15
|
+1.988
|12
|+1 круг
|
1:34.934
|
+1.523
Чего ждать на этот раз?
Обильная прямыми трасса в Сахире вполне подходит шустрой максималке Toro Rosso/AlphaTauri, что подтверждается результатами команды. Пьер Гасли становился здесь четвертым, Макс Ферстаппен – шестым, и даже Алекс Элбон набирал очки.
Самому Квяту конфигурация трассы тоже, вроде бы, подходит, ведь тут хватает резких торможений, на которых любит атаковать Даниил.
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
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Универсальность бахрейнской трассы не дает выделить явного фаворита среди середняков. Хотя обилие прямых и невысокая общая скорость заставляют сделать ставку скорее на Renault.
Что до AlphaTauri, то большая мощность мотора должна вернуть команду в борьбу с Ferrari, где-то на грани очковой зоны. Вряд ли Квят и на этот раз пробьется в третий сегмент квалификации, а вот зацепить один-два балла в гонке вполне может.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна Билеты
|Пилоты
|Даниил Квят
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин