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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Анонс

Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3

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Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3
Автор:
, редактор

Анализируем выступления россиянина на трассе, где он ни разу не был хорош

Как Квят провел прошлую гонку?

Довольно серо. Хотя тренировки были многообещающими, в квалификации Даниил ошибся в решающий момент и вылетел в первом же сегменте.

Видимо, обжегшись на этом, в сложную гонку по мокрой трассе россиянин ушел с настройкой на осторожность. В итоге, ошибок действительно удалось избежать, вот только особой радости это не принесло. При старте с 16-го места Квят финишировал 12-м, и даже опередил своего напарника Пьер Гасли, что удается не часто. 

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Однако ни яркой борьбы, ни реального сражения за очки мы в исполнении Даниила не увидели.

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Безуспешно. Камнем преткновения на пути Квята к успеху на Сахире стали квалификации. За пять попыток ему ни разу не удалось пробиться в Q3, причем даже выступая за Red Bull Даниил завершал субботу в середине второго десятка, сильно отставая от тогдашнего напарника Дэна Риккардо.

В гонках Квят четыре раза из пяти финишировал лучше, чем стартовал, но и это не приносило особой радости. За Toro Rosso позиции отыгрывались несущественные и к набору очков это не приводило. В Red Bull же Даниил совершил два мощных прорыва, оба раза отыграв по восемь позиций. 

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Вот только много ли радости от обгонов явно более слабых машин? И в 2015-м и в 2016-м Квят доезжал до очков, но опережал только заведомо более слабых соперников, а напарнику уступал по полминуты. В четырех случаях из пяти Даниил завершал Гран При Бахрейна круговым, а в 2016-м уступил еще и Максу Ферстаппену на Toro Rosso. Через месяц их поменяли местами.

В общем, пока белое солнце пустыни не давало российскому пилоту даже красивых миражей. Одни только ожоги.

Статистика выступлений Квята в Бахрейне в Формуле 1

Сезон Место на старте

Отставание

от времени поула

 Место на финише Отставание от победителя

Лучший круг

в гонке

Отставание

от времени лучшего круга гонки
2014

13

+1.960

 11 +41.342

1:40.160

+3.140
2015

17

+3.229

 9 +1 круг

1:38.725

+2.414
2016 15

+2.748

 7 +1 круг

1:35.678

+1.196
2017

11

+2.154

 12 +1 круг

1:34.985

+2.187
2019

15

+1.988

 12 +1 круг

1:34.934

+1.523

Чего ждать на этот раз?

Обильная прямыми трасса в Сахире вполне подходит шустрой максималке Toro Rosso/AlphaTauri, что подтверждается результатами команды. Пьер Гасли становился здесь четвертым, Макс Ферстаппен – шестым, и даже Алекс Элбон набирал очки. 

Самому Квяту конфигурация трассы тоже, вроде бы, подходит, ведь тут хватает резких торможений, на которых любит атаковать Даниил. 

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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Универсальность бахрейнской трассы не дает выделить явного фаворита среди середняков. Хотя обилие прямых и невысокая общая скорость заставляют сделать ставку скорее на Renault.

Что до AlphaTauri, то большая мощность мотора должна вернуть команду в борьбу с Ferrari, где-то на грани очковой зоны. Вряд ли Квят и на этот раз пробьется в третий сегмент квалификации, а вот зацепить один-два балла в гонке вполне может.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна Билеты
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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