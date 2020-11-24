Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3

Как Квят провел прошлую гонку?

Довольно серо. Хотя тренировки были многообещающими, в квалификации Даниил ошибся в решающий момент и вылетел в первом же сегменте.

Видимо, обжегшись на этом, в сложную гонку по мокрой трассе россиянин ушел с настройкой на осторожность. В итоге, ошибок действительно удалось избежать, вот только особой радости это не принесло. При старте с 16-го места Квят финишировал 12-м, и даже опередил своего напарника Пьер Гасли, что удается не часто.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Однако ни яркой борьбы, ни реального сражения за очки мы в исполнении Даниила не увидели.

Как он раньше выступал в Бахрейне?

Безуспешно. Камнем преткновения на пути Квята к успеху на Сахире стали квалификации. За пять попыток ему ни разу не удалось пробиться в Q3, причем даже выступая за Red Bull Даниил завершал субботу в середине второго десятка, сильно отставая от тогдашнего напарника Дэна Риккардо.

В гонках Квят четыре раза из пяти финишировал лучше, чем стартовал, но и это не приносило особой радости. За Toro Rosso позиции отыгрывались несущественные и к набору очков это не приводило. В Red Bull же Даниил совершил два мощных прорыва, оба раза отыграв по восемь позиций.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Вот только много ли радости от обгонов явно более слабых машин? И в 2015-м и в 2016-м Квят доезжал до очков, но опережал только заведомо более слабых соперников, а напарнику уступал по полминуты. В четырех случаях из пяти Даниил завершал Гран При Бахрейна круговым, а в 2016-м уступил еще и Максу Ферстаппену на Toro Rosso. Через месяц их поменяли местами.

В общем, пока белое солнце пустыни не давало российскому пилоту даже красивых миражей. Одни только ожоги.

Статистика выступлений Квята в Бахрейне в Формуле 1

Сезон Место на старте Отставание от времени поула Место на финише Отставание от победителя Лучший круг в гонке Отставание от времени лучшего круга гонки 2014 13 +1.960 11 +41.342 1:40.160 +3.140 2015 17 +3.229 9 +1 круг 1:38.725 +2.414 2016 15 +2.748 7 +1 круг 1:35.678 +1.196 2017 11 +2.154 12 +1 круг 1:34.985 +2.187 2019 15 +1.988 12 +1 круг 1:34.934 +1.523

Чего ждать на этот раз?

Обильная прямыми трасса в Сахире вполне подходит шустрой максималке Toro Rosso/AlphaTauri, что подтверждается результатами команды. Пьер Гасли становился здесь четвертым, Макс Ферстаппен – шестым, и даже Алекс Элбон набирал очки.

Самому Квяту конфигурация трассы тоже, вроде бы, подходит, ведь тут хватает резких торможений, на которых любит атаковать Даниил.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images