Чего ждать от Квята в Австрии (раньше на него тут сыпались все шишки)
В прошлые годы в Шпильберге россиянин ошибался сам и страдал от ошибок команды. А еще он получал штрафы за агрессивную езду и замену шасси. Неужели цепочке австрийских неудач не будет конца?
Как Квят провел тесты
Судить по предсезонной подготовке о шансах команды на успех в сезоне – гиблое дело. Спросите у Ferrari. Но перед первой гонкой сезона других ориентиров у нас нет, а потому так или иначе приходится смотреть на работу пилотов в Барселоне. В случае Квята статистика тестов, скорее, обнадеживает.
На данный момент все говорит о том, что AlphaTauri в грядущем сезоне окажется крепким середняком. Примерно таким же крепким, как в успешной второй половине 2019 года.
В сводной таблице лучших кругов за все шесть дней тестов Квят оказался на 11-м месте. Этот результат можно считать более-менее объективным отражением нынешних возможностей болида. Из тех, кто расположился ниже Даниила, только Алекс Элбон обязан оказаться выше по ходу сезона.
В этом году команда Даниила Квята сменила название с Toro Rosso на AlphaTauri – в честь принадлежащей концерну Red Bull марки одежды. Новый болид получил имя АТ01 и покрашен в цвета номинального спонсора команды
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Есть шансы прибавить у Лэнса Стролла с Ландо Норрисом – но совсем не факт, что оба будут быстрее россиянина. В то же время Джордж Расселл, который на тестах стал 10-м, вряд ли действительно будет конкурентом для пилотов AlphaTauri.
Из всех середняков недостижимой для AlphaTauri пока кажется Renault. Правда, в реалистичности ее скорости, показанной в Барселоне, есть большие сомнения. Третье время Дэна Риккардо и шестое Эстебана Окона не убеждают. Скорее, результаты намекают, что французская команда упиралась на трассе чуть сильнее, чем остальные.
Читайте также:
Между тем Карлос Сайнс во время тестов выражал опасения по поводу Racing Point и AlphaTauri, так как те могут активно использовать прошлогодние наработки команд-лидеров. Не исключено, что Карлос прав и за зиму команда Квята действительно еще на шаг приблизилась к лучшим из середняков.
Добавляет оптимизма и видимая надежность машины: и Квят, и Гасли уверенно наматывали километры по ходу тестов. До монструозных показателей Mercedes им, конечно, далеко. Но в целом поводов для беспокойства за машину не видно.
Как Квят выступал в Австрии раньше
Когда стало известно, что Формула 1 все-таки проведет на «Ред Булл Ринге» две гонки подряд, поклонники Макса Ферстаппена (выигравшего два последних австрийских Гран При) наверняка обрадовались. А вот Даниил Квят, скорее, призадумался.
Конечно, можно найти трассу, где россиянин выступал столь же плохо и даже хуже – взять хотя бы три схода в трех бакинских гонках. Но не найти трассу, где дела у Квята шли бы столь же плохо на протяжении столь же долгого периода времени.
Машины Квята и Фернандо Алонсо после столкновения на старте гонки 2017 года
Фото: Эндрю Хоун / Motorsport Images
Причем нельзя сказать, что у россиянина на Шпильберг какая-нибудь неизлечимая аллергия. Из пяти гонок, проведенных здесь за рулем младших формул, наш соотечественник выиграл две. В остальных Даниил финишировал вторым.
В Формуле 1 поначалу все тоже складывалось не так и плохо: в итоговом протоколе своей первой австрийской квалификации Квят оказался на 8 позиций выше своего напарника Жана-Эрика Верня. Во второй квалификации – на 6 мест выше, опередив уже Даниэля Риккардо.
Но очки начисляются по воскресеньям. Воскресная статистика у Даниила такова: за пять гонок – ни одного финиша в первой десятке и ни одного финиша меньше чем в круге от победителя.
Правда, кое-какая положительная динамика все-таки наблюдается. Низшей точкой был 2016 год, когда в квалификации Квят попал в аварию из-за поломки подвески. В тот раз, уйдя в гонку с пит-лейна, на третьем круге спортсмен остановился из-за падения мощности.
Год спустя была испорчена только гонка: подтолкнув Алонсо в первом повороте, россиянин откатился на последнее место, а потом получил от судей штрафной проезд по пит-лейну. Наконец, прошлым летом Даниил сохранил машину в целости по ходу всего гоночного уик-энда. Единственной проблемой было то, что скорости машины хватило лишь на финиш в середине второй десятки.
Статистика выступлений Даниила на Гран При Австрии Ф1
|
Сезон
|
Место на старте
|
Отставание
от времени поула
|
Место на финише
|
Отставание от победителя
|
Отставание
от времени лучшего круга гонки
|
2014
|
7
|
0.860
|
-
|
-
|
2.190
|
2015
|
15 (8) *
|
0.239
|
12
|
1 круг
|
1.081
|
2016
|
Пит-лейн
|
0.487 **
|
–
|
–
|
17.920
|
2017
|
14
|
1.633
|
16
|
3 круга
|
0.650
|
2019
|
8
|
2.321
|
17
|
1 круг
|
2.023
* Квят показал 8-й результат, но был оштрафован за замену мотора
** Квят показал 20-й результат, но стартовал с пит-лейна из-за замены шасси после аварии; время поула оказалось ощутимо медленнее лучших времен двух первых сегментов, поэтому более показательно отставание Квята от лучшего времени первого сегмента (единственного, в котором участвовал россиянин) – 1.462
Какие перспективы у Квята в этом году
Год назад инженеры оправдывали невысокий темп Даниила Квята одной маленькой, но неприятной поломкой – повреждением заднего тормозного воздухозаборника. Спору нет, современный болид Формула 1 – тонкая штука, способная нервно отреагировать на еле заметное изменение идеальной конфигурации.
Однако и с целыми воздухозаборниками Toro Rosso были на австрийской трассе не слишком шустры. Причем на протяжении нескольких последних лет. Из этого можно сделать вывод, что в рамках выбранной конструкторами из Фаэнцы философии на свет появляются машины, которым в Шпильберге нечего ловить.
Здесь не видно особых противоречий. Конструкторский штаб Toro Rosso, зимой превратившийся в конструкторский штаб AlphaTauri, традиционно предпочитает жертвовать прижимной силой ради возможности развивать более высокие скорости на прямых. А на австрийской трассе и прямые не так чтоб слишком длинные, и повороты не так чтоб слишком медленные.
При таких раскладах волшебной палочкой будет как раз прижимная сила. И Макс Ферстаппен своими успехами на родине «Красных быков» обязан в том числе склонности Эдриана Ньюи ставить во главу угла именно прижим.
Год назад перед стартом Даниил, похоже, сердцем чуял: с задним тормозным воздухозаборником что-то пойдет не так
Фото: Эндрю Хоун / Motorsport Images
Таким образом, при воспроизведении прошлогоднего расклада Даниилу остается рассчитывать разве что на запредельное везение. Тем более, на тестах мы увидели, что в Фаэнце продолжают работать с «ненагруженным» (то есть обеспечивающим меньший уровень прижимной силы) передним крылом.
Однако зимой из Италии долетали слухи, что конструкторы AlphaTauri активнее прежнего использовали наработки коллег из Red Bull и в теории могли сместить баланс между прижимом и максималкой в подходящую для успехов на «Ред Булл Ринге» сторону.
Читайте также:
К тому же, нас несколько месяцев подряд уверяют, что после глобальной пандемии мир уже никогда не будет прежним. Может, и привычно безрадостные результаты Даниила Квята на австрийской трассе навсегда останутся в прошлом?
Читайте также:
trending Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии Билеты
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов