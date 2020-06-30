Как Квят провел тесты

Судить по предсезонной подготовке о шансах команды на успех в сезоне – гиблое дело. Спросите у Ferrari. Но перед первой гонкой сезона других ориентиров у нас нет, а потому так или иначе приходится смотреть на работу пилотов в Барселоне. В случае Квята статистика тестов, скорее, обнадеживает.

На данный момент все говорит о том, что AlphaTauri в грядущем сезоне окажется крепким середняком. Примерно таким же крепким, как в успешной второй половине 2019 года.

В сводной таблице лучших кругов за все шесть дней тестов Квят оказался на 11-м месте. Этот результат можно считать более-менее объективным отражением нынешних возможностей болида. Из тех, кто расположился ниже Даниила, только Алекс Элбон обязан оказаться выше по ходу сезона.

В этом году команда Даниила Квята сменила название с Toro Rosso на AlphaTauri – в честь принадлежащей концерну Red Bull марки одежды. Новый болид получил имя АТ01 и покрашен в цвета номинального спонсора команды Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Есть шансы прибавить у Лэнса Стролла с Ландо Норрисом – но совсем не факт, что оба будут быстрее россиянина. В то же время Джордж Расселл, который на тестах стал 10-м, вряд ли действительно будет конкурентом для пилотов AlphaTauri.

Из всех середняков недостижимой для AlphaTauri пока кажется Renault. Правда, в реалистичности ее скорости, показанной в Барселоне, есть большие сомнения. Третье время Дэна Риккардо и шестое Эстебана Окона не убеждают. Скорее, результаты намекают, что французская команда упиралась на трассе чуть сильнее, чем остальные.

Между тем Карлос Сайнс во время тестов выражал опасения по поводу Racing Point и AlphaTauri, так как те могут активно использовать прошлогодние наработки команд-лидеров. Не исключено, что Карлос прав и за зиму команда Квята действительно еще на шаг приблизилась к лучшим из середняков.

Добавляет оптимизма и видимая надежность машины: и Квят, и Гасли уверенно наматывали километры по ходу тестов. До монструозных показателей Mercedes им, конечно, далеко. Но в целом поводов для беспокойства за машину не видно.

Как Квят выступал в Австрии раньше

Когда стало известно, что Формула 1 все-таки проведет на «Ред Булл Ринге» две гонки подряд, поклонники Макса Ферстаппена (выигравшего два последних австрийских Гран При) наверняка обрадовались. А вот Даниил Квят, скорее, призадумался.

Конечно, можно найти трассу, где россиянин выступал столь же плохо и даже хуже – взять хотя бы три схода в трех бакинских гонках. Но не найти трассу, где дела у Квята шли бы столь же плохо на протяжении столь же долгого периода времени.

Машины Квята и Фернандо Алонсо после столкновения на старте гонки 2017 года Фото: Эндрю Хоун / Motorsport Images

Причем нельзя сказать, что у россиянина на Шпильберг какая-нибудь неизлечимая аллергия. Из пяти гонок, проведенных здесь за рулем младших формул, наш соотечественник выиграл две. В остальных Даниил финишировал вторым.

В Формуле 1 поначалу все тоже складывалось не так и плохо: в итоговом протоколе своей первой австрийской квалификации Квят оказался на 8 позиций выше своего напарника Жана-Эрика Верня. Во второй квалификации – на 6 мест выше, опередив уже Даниэля Риккардо.

Но очки начисляются по воскресеньям. Воскресная статистика у Даниила такова: за пять гонок – ни одного финиша в первой десятке и ни одного финиша меньше чем в круге от победителя.

Правда, кое-какая положительная динамика все-таки наблюдается. Низшей точкой был 2016 год, когда в квалификации Квят попал в аварию из-за поломки подвески. В тот раз, уйдя в гонку с пит-лейна, на третьем круге спортсмен остановился из-за падения мощности.

Год спустя была испорчена только гонка: подтолкнув Алонсо в первом повороте, россиянин откатился на последнее место, а потом получил от судей штрафной проезд по пит-лейну. Наконец, прошлым летом Даниил сохранил машину в целости по ходу всего гоночного уик-энда. Единственной проблемой было то, что скорости машины хватило лишь на финиш в середине второй десятки.

Статистика выступлений Даниила на Гран При Австрии Ф1

Сезон Место на старте Отставание от времени поула Место на финише Отставание от победителя Отставание от времени лучшего круга гонки 2014 7 0.860 - - 2.190 2015 15 (8) * 0.239 12 1 круг 1.081 2016 Пит-лейн 0.487 ** – – 17.920 2017 14 1.633 16 3 круга 0.650 2019 8 2.321 17 1 круг 2.023

* Квят показал 8-й результат, но был оштрафован за замену мотора

** Квят показал 20-й результат, но стартовал с пит-лейна из-за замены шасси после аварии; время поула оказалось ощутимо медленнее лучших времен двух первых сегментов, поэтому более показательно отставание Квята от лучшего времени первого сегмента (единственного, в котором участвовал россиянин) – 1.462

Какие перспективы у Квята в этом году

Год назад инженеры оправдывали невысокий темп Даниила Квята одной маленькой, но неприятной поломкой – повреждением заднего тормозного воздухозаборника. Спору нет, современный болид Формула 1 – тонкая штука, способная нервно отреагировать на еле заметное изменение идеальной конфигурации.

Однако и с целыми воздухозаборниками Toro Rosso были на австрийской трассе не слишком шустры. Причем на протяжении нескольких последних лет. Из этого можно сделать вывод, что в рамках выбранной конструкторами из Фаэнцы философии на свет появляются машины, которым в Шпильберге нечего ловить.

Здесь не видно особых противоречий. Конструкторский штаб Toro Rosso, зимой превратившийся в конструкторский штаб AlphaTauri, традиционно предпочитает жертвовать прижимной силой ради возможности развивать более высокие скорости на прямых. А на австрийской трассе и прямые не так чтоб слишком длинные, и повороты не так чтоб слишком медленные.

При таких раскладах волшебной палочкой будет как раз прижимная сила. И Макс Ферстаппен своими успехами на родине «Красных быков» обязан в том числе склонности Эдриана Ньюи ставить во главу угла именно прижим.

Год назад перед стартом Даниил, похоже, сердцем чуял: с задним тормозным воздухозаборником что-то пойдет не так Фото: Эндрю Хоун / Motorsport Images

Таким образом, при воспроизведении прошлогоднего расклада Даниилу остается рассчитывать разве что на запредельное везение. Тем более, на тестах мы увидели, что в Фаэнце продолжают работать с «ненагруженным» (то есть обеспечивающим меньший уровень прижимной силы) передним крылом.

Однако зимой из Италии долетали слухи, что конструкторы AlphaTauri активнее прежнего использовали наработки коллег из Red Bull и в теории могли сместить баланс между прижимом и максималкой в подходящую для успехов на «Ред Булл Ринге» сторону.

К тому же, нас несколько месяцев подряд уверяют, что после глобальной пандемии мир уже никогда не будет прежним. Может, и привычно безрадостные результаты Даниила Квята на австрийской трассе навсегда останутся в прошлом?