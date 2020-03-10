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Формула 1 / Гран При Австралии / Аналитика

Чего ждать от Квята в Австралии? Он всегда берет очки, если доезжает до старта

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Чего ждать от Квята в Австралии? Он всегда берет очки, если доезжает до старта
Автор:
, редактор
10 мар. 2020 г., 01:35

В преддверии первого Гран При сезона вспоминаем все выступления российского пилота в Мельбурне и даем прогноз на новый этап

Как Квят провел тесты? 

Судить по предсезонной подготовке о шансах команды на успех в сезоне – гиблое дело. Спросите у Ferrari. Но перед первой гонкой сезона других ориентиров у нас нет, а потому так или иначе приходится смотреть на работу пилотов в Барселоне. В случае Квята статистика тестов, скорее, обнадеживает.

На данный момент все говорит о том, что AlphaTauri в грядущем сезоне окажется крепким середняком. Примерно таким же крепким, как в успешной второй половине 2019 года. 

В сводной таблице лучших кругов за все шесть дней тестов Квят оказался на 11-м месте. Этот результат можно считать более-менее объективным отражением текущей силы болида. Из тех, кто расположился ниже Даниила, только Алекс Элбон обязан оказаться выше по ходу сезона.

Есть шансы прибавить у Лэнса Стролла с Ландо Норрисом, но совсем не факт, что оба будут быстрее россиянина. В то же время Джордж Расселл, который на тестах стал 10-м, вряд ли действительно будет конкурентом AlphaTauri. 

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что касается разрывов между Квятом и другими середняками, то Карлосу Сайнсу он уступил меньше десятой, а Серхио Пересу – меньше трех. Партнеров испанца и мексиканца по McLaren и Racing Point Даниил, как уже говорилось, на тестах опередил.

Из всех середняков недостижимой для AlphaTauri пока кажется Renault, но в реалистичности ее скорости, показанной в Барселоне, есть большие сомнения. Третье время Дэна Риккардо и шестое Эстебана Окона не убеждают. Скорее, результаты намекают, что французская команда упиралась на трассе чуть сильнее, чем остальные. 

В ходе тестов тот же Сайнс выражал опасения насчет Racing Point и AlphaTauri, так как те используют прошлогодние наработки команд-лидеров. Вполне может статься, что Карлос прав, и за зиму команда Квята приблизилась к лучшим середнякам еще немного. 

Добавляет оптимизма и видимая надежность машины: и Квят, и Гасли уверенно наматывали километры по ходу тестов. До монструозных показателей Mercedes им, конечно, далеко. Но в целом поводов для беспокойства за машину не видно.

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В целом – весьма успешно. Сейчас в календаре есть всего две трассы, на которых Даниил ни разу не финишировал вне топ-10, и мельбурнская – одна из них. Это, правда, не значит, что он всегда набирал очки: в двух из пяти Гран При Австралии Квят даже не стартовал.

Это происходило в его самые лучшие времена, когда уфимец гонялся за Red Bull. Тогда болид дважды подряд сломался на круге прогрева. Зато в составе Toro Rosso Квят ниже десятого места в Мельбурне не финишировал.

Слайдер
Список

Даниил Квят, Toro Rosso, 2014 год

Даниил Квят, Toro Rosso, 2014 год
1/5

Фотограф: XPB Images

Даниил Квят, Red Bull Racing, 2015 год

Даниил Квят, Red Bull Racing, 2015 год
2/5

Фотограф: XPB Images

Даниил Квят, Red Bull Racing, 2016 год

Даниил Квят, Red Bull Racing, 2016 год
3/5

Фотограф: Red Bull Content Pool

Даниил Квят, Toro Rosso, 2017 год

Даниил Квят, Toro Rosso, 2017 год
4/5

Фотограф: LAT Images

Даниил Квят, Toro Roso, 2019 год

Даниил Квят, Toro Roso, 2019 год
5/5

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Особенно стоит отметить прошлый год, когда Даниил прорвался в десятку с 15-го места на старте. А в 2014-м и 2017-м россиянин выводил болид Toro Rosso в третий сегмент квалификации и затем уверенно финишировал в топ-10. Если же взять все пять лет участия в Формуле 1, то в квалификации Квят смотрится нестабильно – с Red Bull ему попадать в десятку на старте не доводилось.

При этом нельзя не отметить, что успехи Квята в Мельбурне скорее связаны с тем, что его машинам австралийская трасса всегда подходила неплохо: к примеру, до прошлого года россиянин ни разу не побеждал здесь своих напарников. Четыре раза подряд он проигрывал внутрикомандные дуэли и в квалификациях, и в гонках. Да и Алекса Элбона год назад в субботу опередить не смог. Так что при всей успешности этой трассы для Даниила стоит иметь в виду вероятную зависимость результатов скорее от формы болида, чем от удобства Мельбурна конкретно для Квята.

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Статистика выступлений Квята в Австралии в Формуле 1

Сезон Место на старте

Отставание

от времени поула

 Место на финише Отставание от победителя

Лучший круг

в гонке

Отставание

от времени лучшего круга гонки
2014

8

+3.137

 9 +1:03.585

1:32.634

+0.156
2015

13

+2.743

2016 18

+4.169

2017 9

+2.324

 9 +1 круг

1:26.711

+0.173
2019 15

+2.288

 10 +1 круг

1:27.448

+1.868

Чего ждать на этот раз?

В первой гонке сезона можно ждать чего угодно. Вплоть до того, что не впечатлившие вроде бы на тестах Alfa Romeo и Haas возьмут да и привезут в Мельбурн радикально улучшенные болиды, с которыми подвинут остальных середняков из топ-10. Но делать прогнозы на темных лошадок – все равно что гадать на кофейной гуще. 

Если же смотреть на возможные расклады логически, то нельзя не заметить, что в Мельбурне в последние годы традиционно сильны Haas и Renault. В прошлом году австралийская гонка была одним из редких светлых пятен для американской команды, хотя в этот раз подобного пока ждать не приходится. А вот Renault и на тестах смотрелась сильно, и прошлый сезон завершала неплохо. Понятно, что французы делают ставку на новый регламент и следующий сезон, но и сейчас в Австралии их можно ждать как минимум в топ-10. 

Сильнейший середняк прошлого года – McLaren – в феврале выражал много опасений по поводу конкурентов, но сбрасывать Сайнса и Норриса со счетов пока рановато. Однако пока ничто не указывает на то, что они будут явно быстрее AlphaTauri. 

Наконец, розовый Mercedes из стойла Racing Point впечатлил на тестах, но сможет ли подтвердить темп в реальной борьбе? В прошлые годы эта команда в Австралии не впечатляла, но радикальная смена аэродинамической концепции должна исправить ситуацию.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, и Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, и Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Выходит, что по объективному раскладу сил Квят должен быть где-то между 10-м и 15-м местом. Но нельзя исключить и фактор стабильности. Как приспособятся пилоты Racing Point к совершенно новой машине, мы не знаем. Как и того, каким вернулся в борьбу после паузы Эстебан Окон. И как скажется на Ландо Норрисе синдром второго года.

Зато опытный Квят на эволюционировавшей без революций машине выглядит бойцом крепким и проверенным. Вдобавок, весь прошлый год Toro Rosso блестяще пользовалась проблемами конкурентов. Вряд ли в AlphaTauri эту традицию прервут.

Самым грозным соперником для Даниила выглядит его напарник. Что скрывать, осенью Пьер Гасли уверенно победил россиянина. И как мы уже говорили, Квят склонен проигрывать партнерам по команде на австралийском этапе. Если российский гонщик сможет прервать эту тенденцию и не допустит ошибок, то наверняка вновь заедет в Мельбурне в очки. В противном случае Даниилу светит только место в первой половине второй десятки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Местонахождение Альберт-Парк
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

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