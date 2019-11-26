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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Аналитика

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Раньше Toro Rosso всегда ломалась вскоре после старта

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Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Раньше Toro Rosso всегда ломалась вскоре после старта
Автор:
, редактор
26 нояб. 2019 г., 05:10

Даниил Квят набрал всего 2 очка за 6 последних этапов и разгромно проиграл Пьеру Гасли во внутрикомандном противостоянии. Есть ли у него шансы завершить сезон на подъеме?

Как Квят провел прошлую гонку? 

Если смотреть на темп, то не слишком хорошо. Если на результат, то совсем не плохо. Если сравнивать с напарником – провально.

В Бразилии у Квята, как правило, не было темпа, позволявшего сражаться за места в первой десятке. Единственным просветом была третья тренировка и 7-е место в ней – но, как признался сам гонщик, после той сессии он внезапно потерял темп в квалификации, имел проблемы с балансом и никак не мог обрести прежнюю скорость. В итоге Квят вылетел аж в первом сегменте, со стороны наблюдая, как Гасли разносит всех середняков и занимает 7-е место. 

 

При старте с 16-й позиции (и привычной потери еще пары мест на первом круге) россиянин был вынужден выбираться из очень сложного положения. В Toro Rosso традиционно хитрили с тактикой, но россиянина это что-то не спасало: получив мягкие шины в середине гонки и набрав приличный темп, он просто уперся в более медленные машины и не смог отыграть нужное число позиций. Спасение пришло благодаря паре рестартов, после второго из которых Квят смог совершить решающий рывок, выгрыз у соперников две позиции и попал в десятку. 

Франц Тост после гонки посетовал, что если бы не выезд сейфти-кара, Даниил мог прорваться и выше. На деле до этого прорыв у Квята не получался – и не известно, получился бы или нет. К тому же, в последней части гонки сошли пилоты Ferrari, Боттас и Стролл, а Элбон откатился назад после контакта с Хэмилтоном. Все они ехали впереди Квята – так что, без форс-мажоров и сейфти-каров Даниил вполне мог оказаться месте на пятнадцатом.

Поэтому, если не усложнять, в Сан-Паулу Квят был разгромлен напарником и чудом набрал одно очко. Но все-таки набрал, и то хлеб. 

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По-разному. Если нужен громкий заголовок, можно сказать так: Даниил тут ни разу не добирался до финиша за рулем Toro Rosso. Но, во-первых, речь идет всего о двух сходах в двух гонках. А во-вторых, оба раза россиянина подводила машина. Причем в обоих случаях виновницей схода становилась трансмиссия. Причем оба раза – на ранней стадии гонки, в районе 15-го круга. 

А вот начинались два этих гоночных уик-энда совершенно по-разному. В 2014 году Квят вывел Toro Rosso аж на 7-е место в квалификации (выиграв 5 позиций у своего напарника Жана-Эрика Верня), стартовал благодаря штрафам соперников вообще 5-м и сохранял эту позицию до первого пит-стопа. Напомним, что к этому моменту лучшим результатом Даниила в гонке было только 9-е место – так что, заезд складывался многообещающе. Но длился недолго. А вот через два года ничего не получалось ни у самого Квята, ни у Toro Rosso в целом. Ни россиянин, ни Карлос Сайнс не смогли выйти из первого сегмента квалификации, и до финиша не добралась ни одна из машин итальянской команды

Квят за рулем Red Bull RB11 на квалификации Гран При Абу-Даби 2015 года

Квят за рулем Red Bull RB11 на квалификации Гран При Абу-Даби 2015 года

Фото: XPB Images

Единственная гонка в Абу-Даби, когда Квят добрался до финиша и даже набрал очки, также скорее разочаровала. В 2015 году за рулем Red Bull россиянин сначала в квалификации отстал от напарника (Даниэля Риккардо) на полсекунды, потом финишировал на одну позицию выше – однако вся эта борьба велась в конце первой десятки. Не привлекая большого внимания общественности и не особо радуя ее участников.

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Сезон Место на старте

Отставание

от времени поула

 Место на финише Отставание от победителя

Лучший круг

в гонке

Отставание

от времени лучшего круга гонки
2014

5

+1.428

 сошел  

1:48.748

+4.252
2015

9

+1.694

 10 +1:42.371

1:46.882

+2.365
2016 17

+2.248

 сошел  

1:48.752

+5.023

Чего ждать на этот раз?

Пилоты Toro Rosso не выходили из первого сегмента квалификации в Абу-Даби с 2015 года, а очки не брали с 2012-го. Лучшим результатом команды остается 8-е место Себастьена Буэми на самом первом Гран При в 2009 году. В общем, этап в пустыне никак не назовешь успешным для команды из Фаэнцы. 

На этот раз у Toro Rosso вроде бы есть шанс поправить ситуацию. Кажется, в Honda нашли какую-то волшебную кнопку – и теперь японские моторы могут не только привозить к победам Red Bull, но и сделать Toro Rosso одним из лидеров среди середняков. Правда, пока способность оставлять с носом пилотов Renault и McLaren почему-то проявилась только у Пьера Гасли. 

Однако экстраполировать скорость команды Квята в Японии и Бразилии на Абу-Даби не стоит. Угловатая арабская трасса скорее похожа на Баку – бал здесь правят сравнительно медленные повороты и одна из наиболее длинных прямых. Традиционно здесь успешно выступала Force India, бывал хорош и Sauber  можно сказать, что «Яс Марина» благоволит машинам, у которых все хорошо с максимальной скоростью.

 

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Протолкаться сквозь ряды сильных везде пилотов McLaren, сильных на прямых Renault, Чеко Переса и Кими Райкконена в очковую зону будет отнюдь не просто. Тем более, что – в отличие от «Интерлагоса» – в Абу-Даби не случается ни дождей, ни массового безумия, выраженного во множестве ошибок, столкновений и сходов. 

Еще одной проблемой конкретно для Квята рискует стать квалификация. В бессобытийной арабской гонке очень важна стартовая позиция – а Квят уже давно не звездит по субботам. Пока кажется, что и в Абу-Даби его стартовая позиция будет где-то в диапазоне от 13-й до 17-й. И тогда об очках придется скорее мечтать, чем за них бороться. С другой стороны, в Бразилии все шло по тому же сценарию – а на финише Даниил был десятым. Может, и теперь проскочит?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Иван Матушкин

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