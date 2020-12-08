Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Анонс

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки

Поделились
Комментарии
Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки
Автор:
, редактор

Оцениваем шансы Даниила на трассе, где он сходит в 50% случаев

Как Квят провел прошлую гонку? 

На четверку с плюсом. Даниил шикарно выстрелил в квалификации, где показал лучший результат сезона, став шестым. В гонке россиянина, как обычно, подвел старт: он пропустил вперед двух соперников, позади которых потом и провел большую часть заезда. 

Итоговое седьмое место Квята трудно назвать неудачей – выше он в 2020-м забирался лишь раз. При этом, есть ощущение, что при лучшем старте Даниил мог даже за подиумом побороться.

Читайте также:

Как он обычно выступает в Абу-Даби?

Очень неровно, а точнее – через раз. Сходы у Даниила чередуются с набранными очками. Правда, если следовать этой логике, то на этот сезон приходится сход. 

Но можно посмотреть на все и оптимистичнее: без очков Квят в Абу-Даби не финишировал ни разу. Что до хода самих гонок, то он бывал очень разным.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В 2014 году Квят вывел Toro Rosso аж на 7-е место в квалификации (выиграв 5 позиций у своего напарника Жана-Эрика Верня), стартовал благодаря штрафам соперников вообще 5-м и сохранял эту позицию до первого пит-стопа. Напомним, что к этому моменту лучшим результатом Даниила в гонке было только 9-е место – так что, заезд складывался многообещающе. Но длился недолго – подвела трансмиссия.

В 2015 году за рулем Red Bull россиянин сначала в квалификации отстал от напарника (Даниэля Риккардо) на полсекунды, потом финишировал на одну позицию выше – однако вся эта борьба велась в конце первой десятки. Не привлекая большого внимания общественности и не особо радуя ее участников. Итоговое очко стало для Квята слабым бонусом.

В 2016-м в Абу-Даби ничего не получалось ни у самого Квята, ни у Toro Rosso в целом. Ни россиянин, ни Карлос Сайнс не смогли выйти из первого сегмента квалификации, и до финиша не добралась ни одна из машин итальянской команды. 

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

Фото: Erik Junius

Наконец, после двухлетней паузы Даниил вернулся в Эмираты в прошлом сезоне и провел весьма неплохой этап. В квалификации россиянин опередил лишь трио команд-аутсайдеров, зато в гонке отыграл пять позиций и показал свой лучший, на данный момент, результат в Абу-Даби. 

Читайте также:

Статистика выступлений Квята в Абу-Даби в Формуле 1

Сезон Место на старте

Отставание

от времени поула

 Место на финише Отставание от победителя

Лучший круг

в гонке

Отставание

от времени лучшего круга гонки
2014

5

+1.428

 сошел  

1:48.748

+4.252
2015

9

+1.694

 10 +1:42.371

1:46.882

+2.365
2016 17

+2.248

 сошел  

1:48.752

+5.023
2019 14

+2.362

 9 +1 круг

1:42.222

+2.939

Чего ждать на этот раз?

Прошлогодний прорыв Квята оказался для Toro Rosso/AlphaTauri первым за семь лет: до этого команда не брала очков в Абу-Даби с 2012 года. Чем объяснить такой провал? Наиболее правдоподобный вариант – мотор, так как западение результатов команды из Фаэнцы пришлось на времена Renault и начало работы с Honda. 

В таком случае, в этот раз мы вправе ждать от Даниила сильного выступления. В Бахрейне AlphaTauri еще раз показала, что прямые ей вполне по зубам. Да и в целом по сезону команда показал универсальность своего болида, справляясь с разными типами трасс. 

При этом, наличие двух топ-команд и универсальной Racing Point уже оставляет в топ-10 не так много мест. А в медленных поворотах Абу-Даби наверняка будет сильна Renault. Так что AlphaTauri предстоит тяжелая битва с McLaren, а может и Ferrari, за право набрать очки.

Можно предположить, что Квят ограничится 13-15-м местом в квалификации, а в гонке поднимется выше. Но насколько – зависит от самого Даниила и удачи его соперников.

Гран При Сахира за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Предыдущая новость

Гран При Сахира за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире

«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Ценность Боттаса обвалилась». Эксперты разнесли Валттери за выступление в Сахире

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты

Самое важное:

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки

Гран При Сахира за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Гран При Сахира за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал

16ч
2
Формула 1

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

18ч
3
Формула 1

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки

4
Формула 1

Говорящие круги и лучшая минута года. Чем Квят впечатлил на Гран При Сахира

1дн
5
Формула 1

Что и почему случилось на провальном пит-стопе Mercedes в Сахире

1дн

Самое важное:

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки
Формула 1

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки

Гран При Сахира за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1

Гран При Сахира за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал
Формула 1

Мнение: Mercedes 4 года показывает нам спектакли. Сахир все доказал

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие
Формула 1

Вольф: Льюис и Расселл в одной команде? Это будет безумие

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты
Формула 1

Перес: Сейчас в Ф1 собраны не лучшие пилоты

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.