Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки
Оцениваем шансы Даниила на трассе, где он сходит в 50% случаев
Как Квят провел прошлую гонку?
На четверку с плюсом. Даниил шикарно выстрелил в квалификации, где показал лучший результат сезона, став шестым. В гонке россиянина, как обычно, подвел старт: он пропустил вперед двух соперников, позади которых потом и провел большую часть заезда.
Итоговое седьмое место Квята трудно назвать неудачей – выше он в 2020-м забирался лишь раз. При этом, есть ощущение, что при лучшем старте Даниил мог даже за подиумом побороться.
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Как он обычно выступает в Абу-Даби?
Очень неровно, а точнее – через раз. Сходы у Даниила чередуются с набранными очками. Правда, если следовать этой логике, то на этот сезон приходится сход.
Но можно посмотреть на все и оптимистичнее: без очков Квят в Абу-Даби не финишировал ни разу. Что до хода самих гонок, то он бывал очень разным.
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
В 2014 году Квят вывел Toro Rosso аж на 7-е место в квалификации (выиграв 5 позиций у своего напарника Жана-Эрика Верня), стартовал благодаря штрафам соперников вообще 5-м и сохранял эту позицию до первого пит-стопа. Напомним, что к этому моменту лучшим результатом Даниила в гонке было только 9-е место – так что, заезд складывался многообещающе. Но длился недолго – подвела трансмиссия.
В 2015 году за рулем Red Bull россиянин сначала в квалификации отстал от напарника (Даниэля Риккардо) на полсекунды, потом финишировал на одну позицию выше – однако вся эта борьба велась в конце первой десятки. Не привлекая большого внимания общественности и не особо радуя ее участников. Итоговое очко стало для Квята слабым бонусом.
В 2016-м в Абу-Даби ничего не получалось ни у самого Квята, ни у Toro Rosso в целом. Ни россиянин, ни Карлос Сайнс не смогли выйти из первого сегмента квалификации, и до финиша не добралась ни одна из машин итальянской команды.
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14
Фото: Erik Junius
Наконец, после двухлетней паузы Даниил вернулся в Эмираты в прошлом сезоне и провел весьма неплохой этап. В квалификации россиянин опередил лишь трио команд-аутсайдеров, зато в гонке отыграл пять позиций и показал свой лучший, на данный момент, результат в Абу-Даби.
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Статистика выступлений Квята в Абу-Даби в Формуле 1
|Сезон
|Место на старте
|
Отставание
от времени поула
|Место на финише
|Отставание от победителя
|
Лучший круг
в гонке
|
Отставание
от времени лучшего круга гонки
|2014
|
5
|
+1.428
|сошел
|
1:48.748
|
+4.252
|2015
|
9
|
+1.694
|10
|+1:42.371
|
1:46.882
|
+2.365
|2016
|17
|
+2.248
|сошел
|
1:48.752
|
+5.023
|2019
|14
|
+2.362
|9
|+1 круг
|
1:42.222
|
+2.939
Чего ждать на этот раз?
Прошлогодний прорыв Квята оказался для Toro Rosso/AlphaTauri первым за семь лет: до этого команда не брала очков в Абу-Даби с 2012 года. Чем объяснить такой провал? Наиболее правдоподобный вариант – мотор, так как западение результатов команды из Фаэнцы пришлось на времена Renault и начало работы с Honda.
В таком случае, в этот раз мы вправе ждать от Даниила сильного выступления. В Бахрейне AlphaTauri еще раз показала, что прямые ей вполне по зубам. Да и в целом по сезону команда показал универсальность своего болида, справляясь с разными типами трасс.
При этом, наличие двух топ-команд и универсальной Racing Point уже оставляет в топ-10 не так много мест. А в медленных поворотах Абу-Даби наверняка будет сильна Renault. Так что AlphaTauri предстоит тяжелая битва с McLaren, а может и Ferrari, за право набрать очки.
Можно предположить, что Квят ограничится 13-15-м местом в квалификации, а в гонке поднимется выше. Но насколько – зависит от самого Даниила и удачи его соперников.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин