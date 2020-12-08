Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Там он либо сходит, либо набирает очки

Как Квят провел прошлую гонку?

На четверку с плюсом. Даниил шикарно выстрелил в квалификации, где показал лучший результат сезона, став шестым. В гонке россиянина, как обычно, подвел старт: он пропустил вперед двух соперников, позади которых потом и провел большую часть заезда.

Итоговое седьмое место Квята трудно назвать неудачей – выше он в 2020-м забирался лишь раз. При этом, есть ощущение, что при лучшем старте Даниил мог даже за подиумом побороться.

Как он обычно выступает в Абу-Даби?

Очень неровно, а точнее – через раз. Сходы у Даниила чередуются с набранными очками. Правда, если следовать этой логике, то на этот сезон приходится сход.

Но можно посмотреть на все и оптимистичнее: без очков Квят в Абу-Даби не финишировал ни разу. Что до хода самих гонок, то он бывал очень разным.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В 2014 году Квят вывел Toro Rosso аж на 7-е место в квалификации (выиграв 5 позиций у своего напарника Жана-Эрика Верня), стартовал благодаря штрафам соперников вообще 5-м и сохранял эту позицию до первого пит-стопа. Напомним, что к этому моменту лучшим результатом Даниила в гонке было только 9-е место – так что, заезд складывался многообещающе. Но длился недолго – подвела трансмиссия.

В 2015 году за рулем Red Bull россиянин сначала в квалификации отстал от напарника (Даниэля Риккардо) на полсекунды, потом финишировал на одну позицию выше – однако вся эта борьба велась в конце первой десятки. Не привлекая большого внимания общественности и не особо радуя ее участников. Итоговое очко стало для Квята слабым бонусом.

В 2016-м в Абу-Даби ничего не получалось ни у самого Квята, ни у Toro Rosso в целом. Ни россиянин, ни Карлос Сайнс не смогли выйти из первого сегмента квалификации, и до финиша не добралась ни одна из машин итальянской команды.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Erik Junius

Наконец, после двухлетней паузы Даниил вернулся в Эмираты в прошлом сезоне и провел весьма неплохой этап. В квалификации россиянин опередил лишь трио команд-аутсайдеров, зато в гонке отыграл пять позиций и показал свой лучший, на данный момент, результат в Абу-Даби.

Статистика выступлений Квята в Абу-Даби в Формуле 1