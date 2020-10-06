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Формула 1 / Гран При Айфеля / Анонс

Чего ждать от Квята на «Нюрбургринге»? Там он потерял два титула

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Чего ждать от Квята на «Нюрбургринге»? Там он потерял два титула
Автор:
, редактор

За десяток гонок удача в Нюрбурге улыбнулась Даниилу пока лишь раз. Зато провалов случалось достаточно. Исправит ли он их в 2020-м?

Как Квят провел прошлую гонку

На Гран При России Даниил отметился лучшим для себя результатом с 2015 года, хотя и не проявил никаких геройств. На старте он пустил вперед два болида Haas, а пока обгонял их обратно, отстал от остальных пилотов топ-10. С шинами поработал хорошо, за счет тактики оттянул пит-стоп до середины гонки и успел даже в первой тройке покрасоваться.

После смены шин же россиянин выехал восьмым и так им и остался: 15 кругов в упор за Эстебаном Оконом и чуть ли не десяток попыток обгона плодов так и не принесли. Но выше восьмого места Квята в этом сезоне забирался лишь раз, да и Пьера Гасли на финише удалось опередить. Так что гонку однозначно можно записать в актив Даниилу.

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Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Motorsport Images

Как он раньше выступал в Нюрбурге

«Нюрбургринг» покинул Формулу 1 как раз перед тем, как ее пополнил Даниил Квят. При россиянине чемпионат приезжал только в Хоккенхайм, где Квят даже отхватил сенсационный прошлогодний подиум. 

Однако, благодаря обильному присутствию «Нюрбургринга» в целой россыпи младших серий, погоняться на нем Даниил успел досыта. И не так, чтобы мог гордиться результатами.

В 2011-м Квят приезжал сюда в рамках сразу двух Еврокубков Renault – северного и обычного. И если в обычном нюрбургский этап стал для Даниила хайлайтом сезона – здес была одержана одна из двух побед, то северный Еврокубок Квят во многом на «Нюрбургринге» и проиграл. 

Вид трассы Нюрбургринг с высоты

Вид трассы Нюрбургринг с высоты

Фото: XPB Images

Из 48 очков итогового отставания Квята от Карлоса Сайнса 35 были проиграны именно в Нюрбурге. Испанец тогда выиграл обе гонки, а Даниил не смог подняться выше восьмого места. Это был худший этап Квята в сезоне.

Год спустя ситуация повторилась, но на этот раз в основном Еврокубке Renault. На этот раз Даниил вел борьбу за титул со Стоффелем Вандорном, и на финише проиграл всего 10 очков. Стоит ли говорить, что в Нюрбурге он уступил бельгийцу сразу 40, это был худший этап Квята в сезоне, и кроме него Квят лишь еще на одной трассе набрал меньше очков, чем Вандорн. 

В 2013-м Даниил провел в Эйфельских горах сразу пять гонок, и не увез с них ни одного очка. Правда, одно все-таки мог – в первом из трех заездов в рамках Формулы 3 он стал девятым, но гостевым пилотам там очки не начисляли. В двух других гонках Ф3 Квят не забрался в десятку, так же, как в двух заездах GP3. На счастье Даниила, в тот год серьезных соперников у него не было вообще, и 0 очков на «Нюрбургринге» на этот раз не лишили его титула. Но приятных воспоминаний о трассе явно не прибавили. 

Кстати, тот этап в рамках GP3 опять стал для Квята одним из двух худших за год. В общем, в рамках Формулы 1 Даниилу есть за что поквитаться с трассой.

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Современные машины Формулы 1 по «Нюрбургрингу» никогда не ездили, что осложняет хоть какое-то прогнозирование. Исходить приходится исключительно из теоретических выкладок, основанных на конфигурации трассы. 

Так вот, «Нюрбургринг» – трасса не быстрая, средней скоростью близкая к Барселоне, при том, что поворотами скорее напоминает смесь «Сильверстоуна» с «Хунгарорингом». Первый сектор состоит из прямой, узкой шпильки да петли. Весь второй прошит быстрыми поворотами, а вот третий завершается по-венгерски медленной дугой. Показать мастерство будет где, а вот мест для обгонов маловато. 

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Это дает нам первую важную характеристику грядущего этапа – повышенную важность квалификации. А как мы знаем, в ней Квят традиционно слабее, чем в гонке. Сама конфигурация тоже не утешает. Даниил лучше ездит на трассах с быстрыми прямыми и медленными поворотами. А вот на трех этапах в Венгрии и Великобритании (из которых мы виртуально собрали «Нюрбургринг») он в этом году взял лишь одно очко. 

Но все расклады могут быть опрокинуты погодой. Запад Германии в начале октября ждет освежающая погода с температурой около 10 градусов и переменчивыми дождями. Осадки вполне могут превратить этап в лотерею. Год назад в Германии Квят вытянул в этой лотерее призовой билет. Давайте не будем ему отказывать в шансе на еще один.

Но и в более спокойной гонке шансы на очки остаются. Возьмите хоть Сочи: Сайнс и Стролл сошли, Норрису и Элбону гонку испортила провальная стратегия, и вот Квят уже на восьмом месте. Главное – использовать возможность.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля Билеты
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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