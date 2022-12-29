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До наступления нового года осталось всего несколько дней. И хотя до старта первой гонки еще больше двух месяцев, команды уже давно ведут подготовку к предстоящему сезону. Стабильность регламента не должна вводить в заблуждение – нас наверняка ждут изменения в расстановке сил и неожиданные повороты сюжета. Мы выбрали самые важные темы 2023-го.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Чего добьется Ferrari?

История с заменой босса осталась в уходящем году, пора концентрироваться на работе. Прошедший сезон показал, что Скудерии вновь по силам стабильно сражаться за победы. И даже небольшой спад во второй половине чемпионата команда смогла преодолеть, что мы ясно увидели в Абу-Даби.

У Ferrari есть большой список задач, но прежде всего стоит сконцентрироваться на четырех: надежности мотора, программе доработок, которая позволит не отставать от соперников по ходу чемпионата, гоночной тактике – и создании более спокойной атмосферы в гараже после тех трений, который имели место в 2022-м.

Команда заложила хороший базис. Из Маранелло доходят слухи, что новое шасси и новый мотор демонстрируют хорошую эффективность. Зимой Ferrari традиционно остается источником оптимизма – осталось посмотреть, сумеет ли она сделать последний и самый сложный шаг к вершине.

Джордж Расселл, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Вернется ли Mercedes на прежний уровень?

«Не думаю, что они ошибутся дважды подряд», – сказал в Абу-Даби инженер одной из конкурирующих команд про Mercedes. И с этой мыслью наверняка согласятся очень многие в паддоке.

История с W13 стала доказательством, что даже богатые топ-команды с огромным опытом и сильным конструкторским штабом порой допускают промахи. Теперь вопрос в том, станут ли в Mercedes радикально менять свое шасси или все же попробуют избавить машину от врожденных слабостей эволюционным путем.

Поговаривают, что команда выбрала второй вариант и не собирается начинать все с чистого листа, опираясь на удачные решения Red Bull или Ferrari. В Брэкли работают опытные специалисты, у них самый сильный пилотский дуэт и очень надежные моторы.

Осталось дополнить эту мозаику удачным шасси, которое не будет страдать от болтанки и повышенного лобового сопротивления, как W13. И в Ф1 мало кто сомневается, что восьмикратные чемпионы справятся с этой задачей

Оскар Пиастри, McLaren Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Что покажет Пиастри на фоне Норриса?

21-летний пилот из Мельбурна готовится к дебюту в чемпионате мира. Оскар Пиастри своим примером доказал, что роль запасного для юниора вовсе не является приговором – минувшим летом за право усадить его за руль своей машины всерьез сражались Alpine, Williams и McLaren. Выиграла последняя.

Но теперь Пиастри ждет новое испытание. Чемпион Формулы Renault, Формулы 3 и Формулы 2 будет выступать в одной команде с Ландо Норрисом. К их противоборству, нет сомнений, будет приковано большое внимание.

Одни инсайдеры считают, что Оскару хватит трех Гран При, чтобы начать всерьез наступать на пятки более опытному напарнику, другие более осторожны в прогнозах. Но в том, Ландо может уже сейчас забыть про два предыдущих сезона с почти полным отсутствием внутренней конкуренции, сходятся все.

Пьер Гасли и Эстебан Окон, Alpine Фото: Alpine

Под силу ли Гасли с Оконом забыть старые противоречия?

Два гонщика прошли на пути к Формуле 1 через крепкую дружбу и открытую вражду. Сейчас они уверяют, что вся эта история в прошлом и не помешает их работе в Alpine. Но кто может дать гарантию, что прежние обиды не вернутся после пары острых эпизодов на трассах?

Два десятилетия назад мальчишки вместе тренировались на картодроме и сообща проводили выходные. Но когда ставки выросли, отношения дали трещину. Если верить Гасли, последней каплей стал маневр Окона на картинговом финале Кубка мира в Португалии в 2010 году. С тех пор они несколько лет вообще не замечали друг друга.

Теперь им вновь предстоит работать ради общей цели – в другом возрасте, с другой зарплатой и совсем другой ответственностью. Каждый знает, как команда отреагирует на возможные противоречия. И обоим понятно, что в случае увольнения найти новое место в условиях нынешней конкуренции будет едва ли возможно. Но будет ли этого достаточно для новой дружбы?

Фернандо Алонсо, Aston Martin Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Удалось ли Фернандо Алонсо, наконец, поставить на верную лошадь?

Испанцу принадлежит рекорд среди действующих пилотов по количеству команд, за которые он выступал. С дебюта за Minardi в 2001-м карьера Фернандо успела совершить множество резких поворотов: он трижды переходил в Renault/Alpine и дважды – в McLaren, а также почти завоевал титул в Ferrari.

Сейчас двукратному чемпиону 41 год, но он ясно дал понять, что не думает о пенсии. Напротив, его цели как всегда высоки: «Так как в составе топ-команд не видно вакансий, именно проект Aston Martin и его перспективы вселяют в меня наибольшую уверенность».

За два последних года владелец команды Лоуренс Стролл сделал в нее серьезные инвестиции – они затронули как инфраструктуру, так и персонал. Сейчас в Сильверстоуне работают специалисты, имеющие серьезную репутацию в паддоке.

Но Формула 1 много раз доказывала, что успех здесь нельзя купить за деньги. Все должно работать, как отлично отлаженный механизм – и для Aston Martin это следующий шаг, причем шаг критически важный. На бумаге все выглядит так, что в 2023-м мы вновь увидим Алонсо на подиуме. Но ох уж эта бумага…

Трасса в Лас-Вегасе Фото: Liberty Media

Увидим ли мы в Лас-Вегасе будущее Формулы 1?

Во многих смыслах это будет главное событие сезона. В Liberty Media сделали серьезную ставку. Если говорить исключительно о финансовой стороне вопроса, дело, похоже, уже сейчас можно назвать прибыльным. Все зрительские билеты продали за 21 минуту, а по гоночным СМИ ходит новость о VIP-пакете для болельщиков за $5 миллионов с потрясающим списком возможностей, включая пятизвездочные отели, шикарные рестораны и встречи с топ-пилотами.

Но и остальные билеты не назвать дешевыми: чтобы стоя посмотреть гонку в зоне общего размещения, нужно было выложить $500, за сидячее место на трибуне – минимум $2000, а за доступ в гостевую зону – минимум $8000.

Но в действительности важны не даже деньги – а то, как будет организован новый этап. Нет сомнений, что пресса будет с пристальным вниманием следить за подготовкой и проведением уик-энда и не упустит никаких мелочей. Зато если все получится, да еще и гонка выйдет интересной – Формула 1 сорвет большой куш. Ведь тогда пример Лас-Вегаса можно будет успешно продавать другим организаторам.

Даниэль Риккардо, McLaren, Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Motorsport Images

Действительно ли Риккардо вернулся в Red Bull ради шоу-заездов?

Пока сторонние наблюдатели могут только гадать, что в действительности задумали в Милтон-Кинсе. Но возвращение в Red Bull блудного сына Даниэля Риккардо сразу привело к морю слухов и предположений. Понятно, что с учетом своих достижений и прежних успехов с «Быками» австралиец будет не просто заурядным запасным пилотом.

В конце 2018-го он ушел, не сумев найти в гараже место рядом с Максом Ферстаппеном и не собираясь становиться вторым пилотом. Четыре года спустя – вернулся, приняв роль третьего. Это показывает, что выбранная Риккардо карьерная стратегия не оправдала себя. А вот команда осталась той же, что и четыре года назад. Той, что всегда его любила.

И Серхио Перес тоже прекрасно понимает это. И потому в предстоящем сезоне мексиканцу предстоит сражаться на два фронта. С одной стороны, он будет пытаться угнаться за Максом, с другой – доказывать, что достоин места в основном составе. А в психологическом плане это явно добавит ему прессинга.

Впрочем, Серхио опытен – и знает, как следует действовать, чтобы избежать проблем. Прежде всего – когда возникнет необходимость, он должен помогать Ферстаппену, а в остальное время привозить максимальные очки в Кубок конструкторов. Если с выполнением какой-то из этих задач возникнут сложности, вероятность перестановок в Red Bull резко вырастет.

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Как будет действовать FIA в вопросе лимита бюджетов?

Все очень рассчитывают, что на этот раз выбирать наказание просто не придется. Осенний скандал с перерасходом Red Bull по итогам 2021 года нанес репутационные потери не только самой команде, но и всему спорту. Ведь нарушение финансовых правил дало основания говорить, что итоги того чемпионата не отражают объективной силы соперников и стали следствием избыточных трат.

Однако назначенный FIA штраф – $7 млн и ограничения на работу в аэротрубе – следует признать соразмерным.

Сейчас развитие этой истории имеет первостепенную важность, и президенту федерации Мохаммеду Бин Сулайему об этом отлично известно. Понятно, что вопросы расходов в каждой из команд решают самостоятельно, но фундаментальная задача FIA – гарантировать соответствие регламенту того, что мы видим на трассах.

Сразу после введения любых правил – как технических, так и спортивных – в них всегда находят критические ошибки. И финансовых это тоже коснулось в полной мере. Теперь FIA важно сделать верные выводы и четко дать понять: нарушение правил в расчете на возможную выгоду категорически недопустимо рассматривать в качестве стратегии действий.