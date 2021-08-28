Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето Следующая / Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места
Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Чего Цуноде не хватает для победы над Гасли? Юки объяснил

Автор:
, редактор

Японский гонщик рассчитывает потягаться с напарником

Чего Цуноде не хватает для победы над Гасли? Юки объяснил

Проводя дебютный сезон в Формуле 1, Юки Цунода сильно уступает своему напарнику по AlphaTauri Пьеру Гасли. В первой половине сезона японец набрал 18 очков против 50 у партнера. 

Перед возобновлением сезона Ф1 на трассе в Бельгии Цунода рассказал, чего ему не хватает, чтобы дать французу бой.

«Как только я смогу набрать или вернуть уверенность, я постараюсь сравняться с Гасли или быть стабильнее, чтобы его победить, – сказал Цунода. – Но сейчас я не особо об этом думаю, мне надо сосредоточиться на себе».

Цунода также высказался о том, нужно ли изменить поворот Красная вода на трассе в Спа в связи с массовой аварией в W Series: «Не надо менять повороты или конфигурацию трассы. Может, нужно немного изменить гравийные ловушки. Их можно сделать получше в Красной воде и Радийоне, чтобы избежать этих вылетов вбок. В гонках всегда есть риск аварии и мы его принимаем, но я думаю, Спа нужно чуть-чуть улучшить».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето

Предыдущая новость

Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето

Следующая новость

Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места

Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа

1 ч
2
Формула 1

Официально: сезон Формулы 1 сократили до 22-х гонок

2 ч
3
W Series

Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео

21 ч
4
MotoGP

Источник: Довициозо поедет за Yamaha с этапа в Мизано

50 мин
5
Формула 1

Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места

53 мин
Самое важное:
Онлайн. Гран При Бельгии. Квалификация
Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Квалификация

33мин
Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места
Формула 1

Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места

53мин
Чего Цуноде не хватает для победы над Гасли? Юки объяснил
Формула 1

Чего Цуноде не хватает для победы над Гасли? Юки объяснил

1 ч
Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето
Формула 1

Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето

1 ч
Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа
Формула 1

Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Онлайн. Гран При Бельгии. Квалификация Гран При Бельгии
Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Квалификация

Никто из гонщиц W Series не пострадал в массовой аварии Спа
W Series

Никто из гонщиц W Series не пострадал в массовой аварии

Бинотто допустил переход Шумахера в Ferrari
Формула 1

Бинотто допустил переход Шумахера в Ferrari

Юки Цунода Больше от
Юки Цунода
«Ничего необычного». Технический директор AlphaTauri о проблемах Цуноды Гран При Бельгии
Формула 1

«Ничего необычного». Технический директор AlphaTauri о проблемах Цуноды

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив
Формула 1

Тост про состав AlphaTauri на 2022 год: Не вижу альтернатив

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri
Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Тост: Инженеры найдут дыры в регламенте-2022
Формула 1

Тост: Инженеры найдут дыры в регламенте-2022

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим
Формула 1

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии
Формула 1

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа
Формула 1 Формула 1

Red Bull сменили крылья и стали быстрее всех на FP3 в Спа

Официально: сезон Формулы 1 сократили до 22-х гонок
Формула 1 Формула 1

Официально: сезон Формулы 1 сократили до 22-х гонок

Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео
W Series W Series

Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео

Источник: Довициозо поедет за Yamaha с этапа в Мизано
MotoGP MotoGP

Источник: Довициозо поедет за Yamaha с этапа в Мизано

Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места
Формула 1 Формула 1

Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места

Ферстаппен стал лучшим в FP2 в Спа – а потом разбил машину
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в FP2 в Спа – а потом разбил машину

Бинотто допустил переход Шумахера в Ferrari
Формула 1 Формула 1

Бинотто допустил переход Шумахера в Ferrari

Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето
Формула 1 Формула 1

Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето

Самое важное:

Онлайн. Гран При Бельгии. Квалификация
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Бельгии. Квалификация

Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места
Формула 1 Формула 1

Капито: Williams не хватит 10 очков для восьмого места

Чего Цуноде не хватает для победы над Гасли? Юки объяснил
Формула 1 Формула 1

Чего Цуноде не хватает для победы над Гасли? Юки объяснил

Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето
Формула 1 Формула 1

Последний поворот трассы в Монце назовут в честь Альборето

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.