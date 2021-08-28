Чего Цуноде не хватает для победы над Гасли? Юки объяснил

Проводя дебютный сезон в Формуле 1, Юки Цунода сильно уступает своему напарнику по AlphaTauri Пьеру Гасли. В первой половине сезона японец набрал 18 очков против 50 у партнера.

Перед возобновлением сезона Ф1 на трассе в Бельгии Цунода рассказал, чего ему не хватает, чтобы дать французу бой.

«Как только я смогу набрать или вернуть уверенность, я постараюсь сравняться с Гасли или быть стабильнее, чтобы его победить, – сказал Цунода. – Но сейчас я не особо об этом думаю, мне надо сосредоточиться на себе».

Цунода также высказался о том, нужно ли изменить поворот Красная вода на трассе в Спа в связи с массовой аварией в W Series: «Не надо менять повороты или конфигурацию трассы. Может, нужно немного изменить гравийные ловушки. Их можно сделать получше в Красной воде и Радийоне, чтобы избежать этих вылетов вбок. В гонках всегда есть риск аварии и мы его принимаем, но я думаю, Спа нужно чуть-чуть улучшить».