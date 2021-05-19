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Формула 1 Новость

Чего не хватает Максу и Red Bull для борьбы за титул? Ральф Шумахер объяснил

Немецкий экс-пилот Ф1 предложил собственный взгляд на главных героев нынешнего сезона

Чего не хватает Максу и Red Bull для борьбы за титул? Ральф Шумахер объяснил

В 2021 году команде Red Bull Racing впервые за долгое время удалось построить машину, способную бороться за победы в каждой гонке. Вопрос соотношения сил между «Быками» и чемпионами последних лет из Mercedes остается открытым, но большинство экспертов сходится в том, что силы сторон очень близки, потому многое зависит от умения команд и их гонщиков использовать свои шансы. 

Пока в четырех Гран При трижды сильнейшим становился семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, одну победу одержал Макс Ферстаппен. При этом исход нескольких гонок мог бы оказаться иным, если бы голландец и его команда не ошибались так часто.  

По мнению участника 180 Гран При Ральфа Шумахера, подобное развитие событий вовсе не является случайностью. 

«Думаю, вся их команда [Red Bull] не настолько продвинутая, как Mercedes, – объяснил 45-летний немец в подкасте Motorsport-Total. – [У чемпионов мира] мы видим единый механизм, работающий четко, как коробка передач. 

Вдобавок, у них гениальные специалисты по тактике, готовые порой идти на серьезный риск вместе с Льюисом. Это то, чего не хватает Red Bull. 

Макс пока еще очень молод, ему недостает опыта. Если говорить о слаженности их работы с командой, он не всегда передает ей именно ту информацию, которая важна в данный момент. Это несколько замедляет весь процесс».

Говоря о скорости машин W12 и RB16B, Шумахер добавил: «Надо признать, что с точки зрения техники Mercedes сейчас имеет преимущество, даже несмотря на историю с углом склонения корпуса. Как минимум на быстрых трассах об этом можно говорить точно. 

В Барселоне Хэмилтон порой проезжал круги на секунду быстрее [Ферстаппена]. Он наконец-то атаковал по-настоящему. И это было просто восхитительное зрелище». 

Ранее в Mercedes назвали соперников из Red Bull фаворитами стартующего завтра Гран При Монако на самой медленной трассе чемпионата Ф1. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ральф Шумахер , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing

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