В 2021 году команде Red Bull Racing впервые за долгое время удалось построить машину, способную бороться за победы в каждой гонке. Вопрос соотношения сил между «Быками» и чемпионами последних лет из Mercedes остается открытым, но большинство экспертов сходится в том, что силы сторон очень близки, потому многое зависит от умения команд и их гонщиков использовать свои шансы.

Пока в четырех Гран При трижды сильнейшим становился семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, одну победу одержал Макс Ферстаппен. При этом исход нескольких гонок мог бы оказаться иным, если бы голландец и его команда не ошибались так часто.

По мнению участника 180 Гран При Ральфа Шумахера, подобное развитие событий вовсе не является случайностью.

«Думаю, вся их команда [Red Bull] не настолько продвинутая, как Mercedes, – объяснил 45-летний немец в подкасте Motorsport-Total. – [У чемпионов мира] мы видим единый механизм, работающий четко, как коробка передач.

Вдобавок, у них гениальные специалисты по тактике, готовые порой идти на серьезный риск вместе с Льюисом. Это то, чего не хватает Red Bull.

Макс пока еще очень молод, ему недостает опыта. Если говорить о слаженности их работы с командой, он не всегда передает ей именно ту информацию, которая важна в данный момент. Это несколько замедляет весь процесс».

Говоря о скорости машин W12 и RB16B, Шумахер добавил: «Надо признать, что с точки зрения техники Mercedes сейчас имеет преимущество, даже несмотря на историю с углом склонения корпуса. Как минимум на быстрых трассах об этом можно говорить точно.

В Барселоне Хэмилтон порой проезжал круги на секунду быстрее [Ферстаппена]. Он наконец-то атаковал по-настоящему. И это было просто восхитительное зрелище».

Ранее в Mercedes назвали соперников из Red Bull фаворитами стартующего завтра Гран При Монако на самой медленной трассе чемпионата Ф1.