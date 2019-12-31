Чего добился Квят в 2019-м: рассказываем в 10 слайдах

Первое и самое главное: вернулся в Формулу 1. 1 / 10 Конечно, не заметить это могли лишь болельщики, которые сегодня впервые услышали про Ф1. Но некоторых фактов вы могли не знать. Например о том, как именно состоялось возвращение: «Хельмут Марко такой человек, который может понять, изменился ли ты, по одному рукопожатию. Я несколько раз общался с ним по ходу года [2018-го], но это были просто разговоры бывшего босса с бывшим работником. А потом, конечно, я разговаривал с разными командами на случай, если им нужен пилот. И так вышло, что я позвонил ему за несколько дней до объявления Риккардо о том, что он уходит из Red Bull. Так что Марко подумал обо мне, позвонил и назначил встречу. Так все и вышло», – рассказал Квят Motorsport.com по окончании сезона. Читайте также: «Если у меня был дерьмовый день, я вспоминал прошлый год». Квят о возвращении в Ф1 и будущем

Второе и тоже самое главное: провел лучший сезон в карьере 2 / 10 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Конечно, осень получилась неудачная. И, конечно, в абсолютных цифрах результаты в Red Bull были получше. Но если брать реализацию потенциала машины – в 2019-м мы видели пока самого сильного Квята. Смотрите сами: 1. Даниил завоевал третий подиум в своей карьере и второй во всей истории Toro Rosso. 2. Он набрал за сезон 37 очков. А за почти три предыдущих сезона в команде из Фаэнцы – 38. 3. За год у Квята было всего три схода. Это его самый надежный сезон, не считая года в Red Bull. Достаточно аргументов? Читайте также: Квят назвал сезон-2019 одним из лучших в карьере

Взял подиум 3 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Еще одна новость, обошедшая все новостные выпуски в России. Но третье место Даниила в Германии действительно было феноменальным результатом. Это уже после был сумбурный Гран При Бразилии, где на подиум поднялось (на самом деле нет) сразу два середняка. А вот в Хоккенхайме Квят стал первым в сезоне пилотом не из первой тройки команд, кому подобное удалось. Более того, он был всего третьим за последние три года. До него подиумы середняков случались раз в год: сначала с Лэнсом Строллом, потом с Серхио Пересом. Помимо этого, Даниил принес Toro Rosso всего второй подиум за 14 лет существования команды. До него такое удавалось только Себастьяну Феттелю, четырехкратному чемпиону мира. Поэтому можно долго рассказывать о цепочке событий, которые привели к такому невероятному результату, но подиум Квята в Германии – пожалуй, самый важный в истории российского автоспорта. И точно самый дерзкий. Читайте также: «Доктор Марко, пустите в Red Bull». Как интернет отреагировал на подиум Квята

Стал отцом 4 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Еще одно событие, которое никак нельзя обойти вниманием: Даниил впервые стал отцом! Дочку российскому гонщику родила его давняя подруга, дочь трехкратного чемпиона Ф1 Нельсона Пике Келли. И мы не знаем, как у нее получилось подгадать, но маленькая Пенелопа появилась на свет в ночь перед подиумом отца в Германии. «Пенелопа сама решила родиться в ночь перед тем, как Даниил поднялся на подиум [в Хоккенхайме]. Это было невероятно. Она родилась позднее предполагаемого срока, так что похоже, она просто сама выбрала этот особенный день», – заверила нас Келли, и у нас нет повода ей не верить. Читайте также: «Она сама выбрала, когда родиться». Келли Пике о дочери, Квяте и его отношениях с тестем

Квят: Уложить дочь спать сложнее, чем проехать круг без ошибок

Подарил нам мем про «правильных людей» 5 / 10 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Даниил блестяще проводил Гран При Италии и, проведя пит-стоп, держался среди лидеров средней группы, претендуя как минимум на шестое место и восемь зачетных очков. К сожалению, вскоре после пит-стопа его гонка и закончилась из-за проблем с силовой установкой. Сам Квят, несмотря на расстройство, отметил, что своим выступлением на протяжении половины гонки многое показал неким «правильным людям». Понятно, что гонщик имел в виду боссов Red Bull, но его фраза вполне потянула на мем. Читайте также: «Вредная» Ferrari и таксистоустойчивость. Почему о сходе Квята в Монце можно быстро забыть

Не смог выступить в специальном шлеме в Сочи 6 / 10 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Эпопея со шлемом Квята в Сочи могла бы дать фору многим пьесам театра абсурда. Если вкратце: Даниил подготовил на домашний Гран При особую раскраску шлема, и попросил у FIA разрешения его использовать. Регламент обязывает пилотов иметь единый дизайн на весь сезон, но позволяет менять его на одну гонку по особому случаю. Квят уже менял шлем в Италии, а потому гоночный директор Майкл Маси на запрос ответил отказом. За Квят вступилась его команда, но аргументы Toro Rosso FIA не убедили: шлем остался под запретом. Абсурдность ситуации дополнялась тем, что многие пилоты не раз меняли дизайны шлемов по ходу сезона, и не получали за это никакого наказания. Решением FIA возмутился напарник Квята Пьер Гасли, а другие пилоты даже убеждали россиянина наплевать на запрет. Однако Даниил решил действовать в рамках правил, а история получила максимально бредовое завершение – все тот же Маси признался, что другие пилоты могли менять шлемы неоднократно просто потому, что не спрашивали разрешения на это!

Одобрил отъезд Формулы 1 из Сочи 7 / 10 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images В преддверии Гран При России британская пресса (да-да, близкие родственники британских ученых) разразилась сенсацией: российский этап намерены убрать с «Сочи Автодрома». Дескать, уже в 2021-м Гран При России должен пройти в Санкт-Петербурге. Речь, понятно, шла о трассе «Игора» в Ленинградской области, которую презентовали как новый международный автодром чуть позже. Российские власти вскоре выступили с опровержением этих слухов, но вопрос о переносе ГП успели задать Квяту. И он переезд поддержал: «Главное, чтобы в России была гонка. Наверное, было бы неплохо проводить ее там, куда людям проще добраться из Москвы, из Петербурга. Это позволит увеличить число зрителей, что здорово. Думаю, приедут люди и из Европы, в частности из Финляндии. Здесь очень здорово, но кто знает, может, там будет даже лучше. Так что почему бы нет?» Читайте также: СМИ: Гран При России планируют перенести в Санкт-Петербург

Не перестал спорить с судьями 8 / 10 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images В 2019-м в российском пилоте изменилось очень многое: он повзрослел, заматерел, стал спокойнее на трассе. Но до сих пор готов рьяно выражать свое недовольство судейскими решениями. В этом году Даниил был так возмущен потерей десятого места из-за контакта с Чеко Пересом в США, что позволил себе немного лишнего: «Это просто дерьмо какое-то, – сказал Квят в эфире голландского Ziggo Sport, когда услышал о наказании. – Это просто невероятно. Я даже не знаю, что сказать. Судьи – это полные…». Также россиянин был недоволен штрафом за контакт с Нико Хюлькенбергом в Мексике, собственным нарушением границ трассы в том же Остине, и даже препирался с FIA по поводу смены шлема. Правило и впрямь дурацкое, но лишние споры пользы не принесли.

Вошел в число главных нарушителей сезона 9 / 10 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Несмотря на «вегетарианскую» первую половину сезона, в которой Даниил был оштрафован лишь за стартовое столкновение с Ландо Норрисом на Гран При Китая, по итогам года Квят попал в тройку лидеров по числу штрафных баллов. Осенние контакты с Пересом и Хюлькенбергом довели число его штрафных очков до пяти. Больше оказалось лишь у двух других воспитанников Red Bull – Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо (по семь). В общем рейтинге штрафников за все время балльной системы (с 2014 года) Квят занимает четвертую строчку. На счету россиянина 19 очков, он уступает Ромену Грожану, Максу Ферстаппену (по 21) и Себастьяну Феттелю (24). При этом Квят провел при данной штрафной системе 95 этапов, Ферстаппен – 102, а Феттель и Грожан – по 121-му. Читайте также: Феттель опередил Квята в рейтинге главных нарушителей Ф1