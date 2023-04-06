Чего добился бы Расселл, если бы не сошел? Вольф рассказал
По мнению главы Mercedes, его пилот вполне мог бы поспорить с Максом Ферстаппеном за победу
Джордж Расселл стартовал в Альберт-перке вторым, но на разгоне к первому повороту опередил обладателя поула Макса Ферстаппена и возглавил пелотон (на фото ниже). Британец оставался первым, пока не получил от команды распоряжение ехать на пит-лейн за свежими шинами после аварии Алекса Элбона.
Оказалось, что этот шаг стал ошибкой – вскоре после этого гонку остановили, и соперники смогли поменять свои шины без потери времени во время красных флагов.
Расселл стал седьмым, за несколько кругов после рестарта пробился на четвертое место – но на 16-м круге за его Mercedes потянулась струйка дыма. Гонщику пришлось сойти, что случилось с ним впервые за время выступлений в Mercedes.
Но как могла бы развиваться его гонка без этой поломки?
«Он прекрасно стартовал и лидировал в гонке по справедливости, – объяснил глава Mercedes F1 Тото Вольф. – Мы пошли на смелый тактический шаг с ранним переходом на Hard – думаю, этот шаг вполне мог принести ему победу.
Мы были впереди – жаль, что так вышло с красным флагом, а затем с повреждением мотора».
Австриец добавил, что, в отличие от многих, не считает ошибочными действия судей, которые останавливали гонку после не самых серьезных происшествий.
«Лично я очень поддерживаю рестарты [с места], – сказал он. – Так что красные флаги являются прекрасным средством повышения зрелищности. При этом важно понимать, когда эта процедура действительно необходима.
В Австралии она стала неожиданностью, так как обычно в таких ситуациях использовали VSC или машину безопасности. Но это выбор судей».
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, лидирует в Австралии после изначального старта
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Также Тото отметил выступление Льюиса Хэмилтона, который добился своего лучшего результата в сезоне, впервые поднявшись на подиум.
«Дела постепенно идут на лад, – сказал глава Mercedes. – Думаю, Льюис ехал прекрасно. Когда он получает хорошую машину, то становится невероятно силен. Мы увидели это в прошедшей гонке.
Пока наша машина не позволяет побеждать в равной борьбе. Но мы заложили неплохой базис – и будем отталкиваться от него».
По итогам трех гонок Mercedes идет третьей в Кубке конструкторов, уступая девять очков соперникам из Aston Martin.
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