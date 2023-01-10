Чего добьется Aston Martin после прихода Алонсо? Бин Сулайем ответил
Президент FIA сделал свой прогноз относительно будущего команды из Сильверстоуна
Мохаммед Бин Сулайем в эти дни стал гостем Ралли Дакар, где 9 января был единственный за две недели день отдыха в Эр-Рияде. Разумеется, репортеры использовали эту возможность, чтобы задать чиновнику вопросы, связанные с другими гонками – прежде всего, Формулой 1.
В том числе разговор зашел о будущем команды Aston Martin – пока, несмотря на солидные вложения Лоренса Стролла, «зеленые» демонстрируют весьма скромные результаты. Минувший сезон они закончили только седьмыми в Кубке конструкторов.
На вопрос, чего сможет добиться команда после появления в ее составе Фернандо Алонсо, который заменил завершившего карьеру Себастьяна Феттеля, президент ответил, что не исключает даже титула.
«Это должно быть им по силам, они солидно инвестируют, идут своим путем, а теперь у них есть умный гонщик, Фернандо, – объяснил Бин Сулайем. – Конечно, я понимаю, что побеждать очень сложно. Посмотрите на Ferrari – они не выиграли. Но не потому, что медленные. Дело в надежности машины и управлении.
Но все же я считаю, что Стролл поступил грамотно, пригласив нового пилота и усилив персонал. Также теперь у них новая внутренняя дисциплина, что очень важно».
Aston Martin уже объявила, что покажет машину для нового сезона Ф1 13 февраля.
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