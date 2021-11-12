Час думал – и придумал. Хэмилтон о своем пятничном прорыве

Льюис Хэмилтон с большим отрывом выиграл квалификацию Гран При Бразилии: британец опередил ставшего вторым Макса Ферстаппена на 0,438 с – в то время как в 0,438 с от времени голландца уложились три гонщика, включая Пьера Гасли на AlphaTauri.

Само собой, причины столь яркого прорыва (в исполнении пилота, который неделю назад на Гран При Мексики ничего не смог противопоставить Ферстаппену в борьбе за победу) стали главной темой обсуждения после окончания квалификации. Многие предположили, что темп Хэмилтона обусловлен наличием на его болиде нового мотора. Сам же семикратный чемпион мира заявил, что ключом к успеху стала работа над настройками днем в пятницу.

«Когда закончилась тренировка, я целый час сидел и думал, что поменять в машине, как изменить настройки к лучшему – я был просто одержим тем, чтобы добиться прорыва. В прошлом было много случаев, когда мы – и я лично в том числе – принимали неправильные решения, но сегодня я все сделал правильно.

Машиной было здорово управлять – она делала все, что я от нее хотел. И я мог как следует атаковать. Сектора были все лучше, все лучше, все лучше – я постоянно отыгрывал время. Честно говоря, сложно поверить, что можно на одной трассе быть на полсекунды позади главных конкурентов, а на другой оказаться на полсекунду впереди».

Впрочем, Хэмилтон тут же заявил, что темп Mercedes в гонке необязательно будет столь же впечатляющим. И признал, что неизбежная потеря позиций на стартовой решетке (из-за штрафа за замену мотора) делает Ферстаппена главным претендентом на поул.

«Думаю, окончательно мы определились с этим вчера, – сказал пилот. – Думаю, до самого последнего момента решение откладывалось или рассматривались варианты отказа от этой внеплановой замены. Но в итоге команда решила поступить таким образом, и я полностью ей доверяю».