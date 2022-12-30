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Себастьян Феттель покинул Формулу 1 в конце прошедшего сезона, проведя в чемпионате мира 16 лет. Главной причиной гонщик называл желание проводить больше времени с семьей и внутренние противоречия между участием в гонках на машине с двигателем внутреннего сгорания и увлечением экологическими инициативами.

Немец не дал даже малейших намеков, чем намерен заниматься дальше – хотя и признал, что в будущем едва ли сможет избежать возвращения в паддок в каком-то качестве.

Тем временем ведущий Sky Sports Карун Чандок уже придумал, чему четырехкратный чемпион сможет посвятить себя.

«Самой подходящей для него ролью станет руководство молодежной программой Red Bull, – сказал экс-пилот. – Он отлично справится с должностью наставника для подрастающего поколения, так как сможет научить гонщиков профессионализму в работе, а также расскажет об особенностях этого мира.

Его собственное наследие тоже принесет пользу, так как в свое время Себ был очень хорош».

Также Чандок затронул вопрос о том, почему Феттель даже в то время, когда доминировал в Ф1 в начале 2010-х, и близко не мог сравниться по популярности с Михаэлем Шумахером.

«Я спрашивал об этом наших коллег из немецкой редакции Sky, – объяснил Карун. – Думаю, главная причина в том, что Михаэль стал в Германии первой большой звездой. Гонщики были у них и прежде, вроде Йохена Масса, но никто до Михаэля не сумел добиться серьезных успехов.

Себастьян же никогда не вызывал настолько теплого отклика у болельщиков. Они считали, что тот слишком легко добился успеха, так как просто выступал за лучшую команду на быстрейшей машине».

Первым немецким победителем Гран При стал в 1961 году Вольфганг вон Трипс. В конце того чемпионата он попал в смертельную аварию за рулем Ferrari в Монце.

Карун Чандок, Sky TV Фото: Марк Саттон / Motorsport Images