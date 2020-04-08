Чандок: Машина Формулы 1 должна приводить новичка в ужас

При размышлениях о будущем Формулы 1 руководству чемпионата стоит ориентироваться на автомобили, которые выходили на трассы 10-15 лет назад. Такую позицию высказал Карун Чандок, экс-пилот Ф1 и эксперт британского телеканала Sky Sports, в интервью для сайта RaceFans.

«Когда я дебютировал в Ф1 в 2010 году, машины должны были весить минимум 610 кг. Сейчас – уже 745. Я сочувствую Pirelli – ведь увеличение веса повышает нагрузку на шины, и шинникам надо как-то с этим справляться. Об этом часто забывают, когда жалуются на резину, которая быстро изнашивается или начинает терять сцепление с асфальтом.

В теории такие большие и тяжелые машины должны быть медленнее своих предшественниц – но у команд есть широченные шины и куча разных аэродинамических элементов. В итоге машина по-прежнему едет быстро, но гонки получаются скучными. И если вы посмотрите на ситуацию трезвым взглядом, то быстро поймете: тут что-то не то.

Машины 2011 года были прекрасны. Ты чувствовал их под собой, тебе приходилось буквально ходить по краю. В них был характер, они были достаточно нервными – и тебе приходилось буквально из кожи вон лезть, чтобы ехать быстро и не допустить ошибку. Сейчас же… Я ездил на машинах 2017 и 2019 годов. Все здорово, но ты чувствуешь массу болида и все уже не так радужно. Никакого сравнения c Williams 2004 года – вот та машина вызывала дикий восторг.

Такими автомобили Ф1 и должны быть. Они не должны быть легкими в освоении. Джордж Расселл, Ландо Норрис, Алекс Элбон – они все большие молодцы и в Ф1 попали не просто так. Но по-хорошему они не должны были прыгнуть в болид и сразу же оказать в трех десятых от лучшего времени. Первый опыт езды на машине Ф1 должен пугать новичка, приводить его в ужас».

Стоит отметить, что пока концепция конструкции болида Ф1 далеко не во всем развивается в указанном Чандоком направлении. В частности, после перехода на новые технические требования (в настоящий момент он запланирован на 2022 год) масса болидов вновь вырастет.