В интервью после завоевания седьмого чемпионского титула Льюис Хэмилтон не раз вспоминал о том, насколько непросто ему далось решение в конце 2012 года покинуть команду McLaren и стать одним из пилотов коллектива Mercedes.

Британец, в частности, описывал важную роль, которую сыграл в тот момент Ники Лауда – трехкратный чемпион Ф1, входивший в руководство немецкой команды. А в одном из интервью после Гран При Турции пилот вспомнил и о ключевом разговоре с Россом Брауном – нынешний управляющий директор Формулы 1 тогда возглавлял Mercedes.

«Впервые мы обсудили эту возможность с Ники в Монако – а потом общались на эту тему с Россом, – рассказал Хэмилтон журналистам. – Росс говорил, что я просто обязан стать пилотом его команды – но я поначалу сомневался. Думаю, по настоящему важным был разговор, который состоялся в доме у моей мамы. Росс приехал туда, мы сели на кухне, заварили чай – и Росс подробно рассказал, что собирается делать с командой. Это был очень глубокий и тщательно проработанный план, и именно он заставил меня по-настоящему задуматься над сменой места работы.

После этого важным моментом был еще один разговор с Ники, в Сингапуре. Это был первый обстоятельный разговор между нами – до этого мое представление о Ники было составлено по чужим мнениям и рассказам. Тогда мы поняли, как много между нами общего. Помню, как он сказал мне: “Мы ведь не так сильно отличаемся от друга”. И я подумал, что действительно, мы похожи гораздо сильнее, чем я думал раньше. Можно сказать, именно в тот момент мы стали друзьями.

Тем не менее, решение сменить команду было непростым. Это в любом случае было чем-то вроде прыжка в неизвестность. Но когда я дал окончательный ответ, я уже понимал, что именно это решение будет правильным, что мне надо двигаться в этом направлении. Хотя, конечно, я и представить себе не мог, что все это закончится шестью титулами.

Думаю, все это лишний раз показывает, что в жизни есть моменты, когда надо просто поверить в себя, прислушаться к себе, принять решение самому – а не зависеть от того, что говорят и советуют тебе люди».