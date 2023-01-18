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Чедвик сохранит поддержку Williams на 2023 год, но выступать будет в Америке

Трехкратная чемпионка W Series останется в академии команды из Гроу, при этом ее ждут гонки в главной серии поддержки IndyCar

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Чедвик сохранит поддержку Williams на 2023 год, но выступать будет в Америке
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Williams взяла Джейми Чедвик под свое покровительство еще в 2019 году, сейчас британка занимает самую серьезную должность в команде Ф1 среди всех женщин-гонщиц. 

Минувшей осенью она завоевала свой третий титул в W Series, но этот чемпионат закрылся, даже не сумев провести последние гонки. 

В 2023-м Чедвик поедет за Andretti Autosport в первенстве NXT – такое имя теперь носит бывшая Indy Lights. 

Несмотря на это, в среду Williams подтвердила, что Джейми сохранит место в ее молодежной академии. Для нее подготовят «персональную программы работы на симуляторе, которая поможет прогрессу и окажет заметную помощь команде в приготовлении к гонкам».

«Продолжить наши отношения с Williams будет просто замечательно, – цитирует гонщицу пресс-служба. – Они поддерживают меня с 2019 года. 

Возможность работать с командой и сохранять мечты об Ф1 крайне важна. Мне очень интересно, чего мы сумеем добиться вместе».

Кроме того, в молодежной программе Williams остался гонщик Ф2 Рой Ниссани и сразу три молодых участника Формулы 3 – Зак О'Салливан, Оливер Грей и Франко Колапинто. 

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