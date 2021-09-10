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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Судьи Гран При Италии не стали наказывать Мазепина за блокировку

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, Ответственный редактор

Россиянин помешал Роберту Кубице, но судьи пришли к выводу, что в той ситуации избежать такого сценария он не мог

Судьи Гран При Италии не стали наказывать Мазепина за блокировку

По ходу пятничной квалификации в Монце, когда в первом сегменте проехать хороший круг пытались все 20 пилотов Формулы 1, на трассе неизбежно возникали эпизоды, когда кто-то из гонщиков мешал другому.

В частности, в шестом повороте (втором Лесмо) Никита Мазепин оказался на пути Роберта Кубицы, проводившего быструю попытку. Поляку из Alfa Romeo пришлось тормозить, а судьи взяли эту ситуацию на заметку.

Однако после завершения сессии и изучения деталей было вынесено официальное решение, что вины Мазепина в том эпизоде не было.

«Гонщик машины №9 [Мазепин] проехал свой круг за 2:05.381, – сказано в документе. – то значительно медленнее предельного времени 1:43.000, установленного руководителем гонок. Однако гонщик объяснил, что его сдержали несколько медленных машин, которые находились впереди и ехали очень медленно. 

Из-за этого у гонщика не было возможности быть быстрее в шестом повороте. Изучив видео и радиопереговоры команд, судьи согласились, что гонщик и команда сделали все возможное, чтобы избежать помех соперникам. Потому решено было не предпринимать никаких дальнейших действий».

Мазепин и Кубица завершили квалификацию 20-м и 19-м соответственно. Неделей ранее россиянин уже избежал в Зандфорте наказания за блокировку в квалификации Себастьяна Феттеля.

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