У большого босса Ferrari увидели недовольство командой Ф1

В минувшем сезоне Формулы 1 Ferrari стала третьей по силе командой – ее гонщики не одержали ни одной победы, однако пять раз поднимались на подиум, что позволило переиграть главных соперников из McLaren.

Для самой Скудерии третье место в Кубке конструкторов не является чем-то значимым, однако это важный результат после провальной шестой позиции в 2020-м. Карлос Сайнс удачно вписался в состав команды и заслужил высокие оценки ее главы Маттиа Бинотто, Шарль Леклер выиграл квалификации в Баку и Монако.

Казалось бы, такой результат сезона можно считать неплохим – однако в руководстве компании, похоже, так не считают.

В этот уик-энд в Италии проходила церемония вручения призов «Золотой шлем» – ее лауреатов каждый год называет журнал Autosport, причем прошедший гала вечер стал юбилейным, 60-м по счету.

Одним из гостей вечера стал президент Ferrari Джон Элканн – получив слово, он долго и искренне благодарил подразделение Скудерии, которое занимается гонками GT, но не сказал ни слова про Ф1.

В нынешнем сезоне марафонская команда и впрямь собрала громкий урожай побед, завоевав титул в чемпионате мира WEC и выиграв суточные гонки в Спа и Ле-Мане. Так что руководитель программы Антонелло Колетта заслужил похвалу большого босса и даже был приглашен им на сцену, чтобы совместно получить «Золотой шлем».

Но при этом президент даже не упомянул команду Ф1, хотя в зале присутствовали ее тест-пилот Антонио Джовинацци, инженер Сайнса Стефано Адами со шлемом испанца и ветеран пресс-службы Лука Колаянни.

Экспертов насторожило столь непривычное поведение Элканна. Не исключено, что в самой компании оценивают третье место совсем не так позитивно, как за ее пределами, а пять подиумов за год считают неудачей. В этом случае сезон 2022 года вполне может оказаться для нынешнего руководителя команды Маттиа Бинотто последней возможностью удержаться на своем месте.

Впрочем, может быть и так, что Элканн просто приберег все похвалы в адрес коллектива Ф1 до традиционного рождественского ужина, который Ferrari устраивает уже много лет.