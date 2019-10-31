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Формула 1 / Новость

Кэри призвал не беспокоиться о последствиях потолка расходов

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Кэри призвал не беспокоиться о последствиях потолка расходов
Автор:
31 окт. 2019 г., 07:42

По словам босса Формулы 1 Чейза Кэри, не стоит опасаться, что команды будут тратить слишком много перед тем, как в 2021 году будет введено ограничение расходов.

В преддверии голосования Всемирного совета по автоспорту FIA в четверг, где будет выдвинут на утверждение проект технических, спортивных и финансовых правил Ф1, Чейз Кэри рассказал о последствиях решения ввести потолок расходов.

Это будет первый раз, когда в отношении команд будут введены подобные финансовые ограничения. Максимально будет позволено тратить 175 млн долларов в год.

Кэри подчеркнул важность введения ограничений и отклонил опасения, что большие команды могут потратить значительные средства по ходу 2020 года, чтобы за счет этого получить преимущество в 2021-м, когда правило будет введено.

«По этой теме было много шума, но на самом деле эти команды несмотря ни на что строят новую машину каждый год, – сказал Кэри. – Некоторые выдвинутые аргументы были сделаны в попытках отложить реализацию, а не из-за беспокойства о том, каковы будут последствия изменений.

Что мы делаем на самом деле – мы переходим к долгосрочной структуре, которая здоровее для бизнеса, для спорта, для команд. И в следующем году ничего не изменится, они будут делать то, чем занимаются каждый год – заново строить машину».

Чтобы контролировать расходы, по ходу года за аудит каждой команды будут отвечать независимые группы. «Ф1 и FIA провели большую работу, чтобы попытаться установить принципы определения затрат и то, что они покрывают. Всё будут проверять независимые стороны».

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Хотя ограничение расходов будет введено только в 2021 году, расходы каждой команды будут контролироваться уже с 2020-го.

«В 2020 году мы протестируем это правило, чтобы проблемы, если они возникнут, вылезли наружу, чтобы команды могли понять, как все учитывается», – сказал Кэри.

Кэри не стал вдаваться в подробности того, какие штрафы будут накладываться за перерасход средств. Хотя, например, руководитель Renault Сириль Абитбуль в на этапе в Мехико предположил, что команд будут лишать очков в Кубке конструкторов.

«Очевидно, чтобы правило работало эффективно, нужны последствия и наказания, – объяснил Кэри. – Эти штрафы не предопределены, но они будут значительными».

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Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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