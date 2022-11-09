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Формула 1 Новость

Капито о лимите бюджетов: Обед в паддоке считают, поход в ресторан – нет

Глава Williams указал Формуле 1, что порядок учета расходов еще далек от совершенства

Автор:
, Редактор (Турция)
Капито о лимите бюджетов: Обед в паддоке считают, поход в ресторан – нет
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Три команды по итогам 2021 года нарушили финансовые правила Ф1. Aston Martin и Williams неверно или несвоевременно оформили документы, а вот Red Bull допустила фактический перерасход, правда в небольшом объеме. 

Команда потратила на $2,2 млн больше, чем устанавливает лимит, при этом большая часть превышения связана с особенностями британского законодательства. За это ей присудили штраф в $7 млн и ограничили возможности работы в аэродинамической трубе. 

В списке нарушений Red Bull из 13 пунктов упоминаются траты на питание сотрудников, которые команда и аудиторы FIA посчитали по-разному. Интересно, что этот же вопрос у федерации возник и к Aston Martin.  

Глава Williams Йост Капито объяснил, что финансовые правила Ф1 пока сложно назвать безупречными. 

«Это словно головоломка, – признался германский специалист в интервью Motorsport.com. – К примеру, если сотрудники команды обедают в паддоке, то эти расходы включаются в лимит бюджетов. А если идут поесть в ресторан – то нет. Есть в регламенте и другие похожие моменты, которые еще надо уточнять. 

Кушать в гостевой зоне в паддоке гораздо проще и дешевле. Да и риска меньше. Но вы просто не можете делать этого, так как понесете нежелательные расходы. Однако приходится питаться вне трассы. 

Про эту конкретную проблему уже знают, к будущему году такое положение изменится.  

Есть и другие перемены, с которыми согласились команды и которыми уже занимаются. Они совершенно необходимы. Бюджетный лимит – очень сложная тема, которую почти невозможно сразу просчитать на 100% правильно. Я думаю, в дальнейшем этот вопрос выправится».

Йост Капито, генеральный директор Williams Racing

Йост Капито, генеральный директор Williams Racing

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

При этом глава Williams назвал назначенное Red Bull наказание соразмерным. 

«Думаю, с ним все в порядке, – объяснил он. – Это же самый первый год работы лимита. Да и нет больше смысла спорить, стоило ли сделать штраф чуть жестче или чуть мягче.  

Прецедент создан. И это, как по мне, тоже очень хорошо».

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