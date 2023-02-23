Ф1 опубликовала календарь новой женской серии. Ее гонки пройдут вне Гран При
Серия F1 Academy проведет в предстоящем сезоне семь этапов, но только финальный состоится в качестве гонок поддержки чемпионата мира
В четверг стали известны подробности нового чемпионата, участвовать в котором смогут исключительно гонщицы. О его создании объявили в конце 2022 года – F1 Academy должна прийти на замену закрытой W Series.
Новый женский чемпионат пройдет в семь этапов, первый из которых состоится в конце апреля в Шпильберге. Каждый уик-энд будет состоять из трех гонок, однако только финал в американском Остине будет разыгран в рамках уик-энда Гран При. Все остальные соревнования решено провести отдельно от Ф1.
Участницы получат по 15 дней тестов, первые из которых пройдут в Барселоне 11-12 апреля.
Формат уик-энда включает две 30-минутных гонки и одну спринтерскую с реверсивной решеткой и продолжительностью 20 минут.
В F1 Academy выступят пять команд – ART, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport и Prema, – каждая из которох выставит по три машины. Это будут шасси Tatuus T421 из Формулы 4, оснащенные 165-сильными моторами Autotecnica. Поставщиком шин будет Pirelli.
Календарь F1 Academy на 2023 год
|Этап
|Дата
|Трасса
|1
|28-29 апреля
|«Ред Булл Ринг»
|2
|5-7 мая
|Валенсия
|3
|19-21 мая
|Барселона
|4
|23-25 июня
|Зандфорт
|5
|7-9 июля
|Монца
|6
|29-30 июля
|«Поль Рикар»
|7
|20-22 октября
|Остин
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