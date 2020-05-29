Бывший титульный спонсор подтвердил скорую продажу Williams

В пятницу утром Williams анонсировала досрочное прекращение сотрудничества с ROKiT и родственным брендом ROK Drinks. Контракт с этими компаниями был заключен до конца 2023 года.

В команде отказались давать какие-либо пояснения о причинах такого шага. Слухи говорят о намерении Williams освободить позицию титульного спонсора для покупателя всей команды. Косвенным подтверждением этой теории стало официальное заявление ROKiT, опубликованное чуть позже.

«После объявления, сделанного сегодня утром, ROKiT хотела бы использовать эту возможность и пожелать Williams всего самого хорошего в отношении их планов потенциальной продажи команды Формулы 1.

Группа ROKiT продолжит исполнять свои партнерские обязательства в других гонках и нацелена договориться о новом стратегическом партнерстве в ближайшем будущем».

Сейчас у британского производителя мобильных телефонов есть соглашения с W Series и командой Venturi, выступающей в Формуле Е.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл