Бывший технический директор Mercedes Эллиотт ушел из команды
Конструктор, с именем которого связывают неудачи коллектива после возвращения в Ф1 граунд-эффекта, окончательно покинул Брэкли
Автор «беспонтонной» концепции Mercedes Майк Эллиотт оставил пост технического директора еще в апреле этого года – тогда команда объявила о возвращении на должность Джеймса Эллисона и переводе Эллиотта, который проработал главой технического штаба всего 20 месяцев, на направление общих и стратегических вопросов.
Во вторник вечером стало известно об окончательном расставании Майка с Mercedes F1. Он начал работу в команде в 2012 году и вскоре возглавил отдел аэродинамики, внеся весомый вклад в успехи периода турбоэры.
О своем решении уйти Эллиотт объявил команде в понедельник, теперь его ждет предусмотренный регламентом Ф1 период вынужденного отпуска.
Сам инженер признался, что устал от постоянного напряжения Формулы 1 и просто хочет немного отдохнуть.
«Работа в команде Mercedes была для меня честью и одним из главных успехов в карьере, – цитирует британца пресс-служба. – Я видел, как группа единомышленников пришла к первым победам, а затем выиграла рекордные восемь чемпионатов. И горжусь тем, что внес свой вклад в эти достижения.
Два последних года не позволили нам побеждать так, как мы привыкли, они стали для нас хорошей проверкой – и заставили усомниться в некоторых принципиальных вопросах по поводу того, как мы добиваемся скорости.
Шесть последних месяцев я разрабатывал техническую стратегию – надеюсь, она позволит заложить фундамент будущих успехов».
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Майк Эллиотт, глава технологического департамента Mercedes-AMG
Конструктор продолжил: «Я решил, что пришло сделать следующий шаг и покинуть Mercedes. Для начала нужно сделать паузу, ведь я без остановок проработал в спорте 23 года – а там уж придет время решать, что делать дальше.
Хочу поблагодарить команду за 12 совместных сезонов и пожелать ей удачи в будущем».
По ходу нынешнего сезона Ф1 команда Mercedes окончательно отказалась от концепции минималистичных понтонов – это позволило ей выйти на вторую строчку в Кубке конструкторов под техническим руководством Джеймса Эллисона.
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