Бывший спонсор Williams перешел к McLaren
Компания Unilever сменила одну британскую команду на другую после пяти лет сотрудничества с Гроувом.
Компания Unilever стала техническим партнером McLaren в Формуле 1. Стороны намерены совместно работать над техническими и научными проектами, а также открыть инженерную академию.
Ранее Unilever в течении пяти сезонов выступала спонсором Williams, продвигая через команду свой бренд Rexona. Однако сделка с McLaren названа не спонсорской, а партнерской.
Unilever близка к нынешнему руководителю McLaren Заку Брауну. Ранее его компания JMI помогала ей заключить контракт с Williams, а еще прежде – с Lotus.
Williams в твиттере пожелала Unilever удачи в дальнейших проектах. Сама команда расширила партнерство с канадским производителем продуктов питания Sofina Foods, основанным Микаэлем Латифи, отцом нового пилота команды Николя Латифи. Также контракт с Williams подписал кофейный бренд Lavazza, давно поддерживающий Латифи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Бывший спонсор Williams перешел к McLaren
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