Бывший спонсор Williams перешел к McLaren

Компания Unilever стала техническим партнером McLaren в Формуле 1. Стороны намерены совместно работать над техническими и научными проектами, а также открыть инженерную академию.

Ранее Unilever в течении пяти сезонов выступала спонсором Williams, продвигая через команду свой бренд Rexona. Однако сделка с McLaren названа не спонсорской, а партнерской.

Unilever близка к нынешнему руководителю McLaren Заку Брауну. Ранее его компания JMI помогала ей заключить контракт с Williams, а еще прежде – с Lotus.

Williams в твиттере пожелала Unilever удачи в дальнейших проектах. Сама команда расширила партнерство с канадским производителем продуктов питания Sofina Foods, основанным Микаэлем Латифи, отцом нового пилота команды Николя Латифи. Также контракт с Williams подписал кофейный бренд Lavazza, давно поддерживающий Латифи.

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