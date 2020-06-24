Бывший спонсор Williams перейдет к Mercedes
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24 июн. 2020 г., 09:57
Немецкая команда подпишет контракт в ближайшие недели
Mercedes близка к заключению спонсорской сделки с компанией ROKiT. Ожидается, что контракт будет подписан до первого Гран При сезона в Австрии.
С начала 2019 года ROKiT была титульным спонсором Williams, однако в прошедшем мае сделка была расторгнута после объявления о скорой продаже команды. Тем не менее, ROKiT не свернула активность в автоспорте, оставшись спонсором команды Формулы Е Venturi, а также чемпионата W Series.
Титульным спонсором Mercedes выступает компания Petronas. Кроме того, немецкая команда имеет контракты с компаниями INEOS, Monster Energy и Bose.
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Бывший спонсор Williams перейдет к Mercedes
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