Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Производитель мобильных телефонов ROKiT заявил, что Williams не выполнила взятых на себя по контракту обязательств. Представители истца объяснили, что команда обещала построить к сезону-2019 конкурентоспособную машину, заранее зная, что не сможет сделать этого.

Претензии также выдвинуты в адрес топ-менеджмента – фактической главы коллектива на тот момент Клэр Уильямс, гендиректора Майка О'Дрисколла и финдиректора Дуга Лафферти. Все они покинули Гроу вскоре после продажи команды фонду Dorilton летом 2020 года.

Интересы ROKiT будет представлять известный адвокат Ларри Клейман, прежде участвовавший в делах против экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы.

Контракт ROKiT с Williams был подписан в январе 2019-го сроком на три года, а вскоре продлен еще на два. Логотипы компании оставались на бортах машин по ходу сезона-19 и были там перед началом отмененного Гран При Австралии-2020. Но по ходу коронавирусной паузы между сторонами начались трения.

В ROKiT заявили, что из-за отмены гонок не получили то, что им причиталось по контракту, команда жаловалась на опоздания спонсорских выплат. В итоге в мае соглашение было расторгнуто.

Williams подала в лондонский суд, указывая на необходимость предусмотренных контрактом выплат – и выиграла тяжбу.

Джордж Расселл, Williams Racing FW42, 2019 год Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Теперь сторонам предстоит новый процесс. В поданном ROKiT иске утверждается, что «[первый] суд не был осведомлен о мошенническом сокрытии ответчиками заявлений о существенных фактах, которые не были обнаружены до завершения процесса», и что компании «стало известно, что автомобиль никогда не был способен выполнять требования, которые ответчики гарантировали истцам, а ответчики знали об этом и скрывали этот факт».

Там же говорится, что «ответчики намеренно и обманным путем скрыли тот факт, что у Williams Engineering просто не хватило денег на разработку машины Ф1».

В иске сказано, что «прямым и непосредственным результатом мошеннических заявлений, сделанных ответчиками, стал понесенный истцами значительный финансовый ущерб и, а также ущерб деловой репутации». Производитель мобильников затребовал компенсацию в размере «суммы, превышающей 149 528 550 долларов США».

В команде сообщили Motorsport.com, что «в курсе этих ложных обвинений, но уже успешно выиграли арбитраж против ROKiT в Великобритании и подали ходатайство об утверждении этого решения федеральным судом в Соединенных Штатах».

Босс ROKiT Джонатан Кендрик изложил свою позицию.

«Я не хотел всего этого, но нас обманули, – рассказал он Motorsport.com. – Гонки отменили из-за COVID, потому мы и не заплатили им. А потом, если вы помните, состоялось всего 50% [изначально запланированных] гонок. Так что мы предложили им 50% оговоренной суммы.

Но они отказались и разорвали контракт, убрали наши логотипы, а потом еще и отсудили всю сумму. У меня остались электронные письма, где мы предлагаем им половину денег, а они просто объявили о разрыве у себя в Инстаграме, даже не сказав нам».

Логотип Rokit на капоте двигателя Williams FW42 Фото: Williams F1

Он продолжил: «Прежде, чем подписывать контракт, мы задали вполне конкретные вопросы. В каком состоянии машина? Как идут ее доработки?

Они дали нам четкие ответы – но ни один из них не был правдивым. И мы считаем, что можем доказать это, в том числе в суде.

Те обязательства, которые они взяли перед нашим советом директоров, никогда не были исполнены. Да и просто не могли быть. Вспомните, они даже не успели [на зимние тесты 2019 года] в Барселону, потому что у них не было денег».

Кендрик добавил: «Несколько человек, которые прежде работали в Williams, поделились с нами очень важной информацией.

Мне не хотелось всего этого. Правда, не хотелось. Но нам не оставили выбора. Я не в восторге от необходимости идти в суд, но то, что случилось, было нечестно».

Бренд ROKiT до сих пор представлен в гонках – в частности, в Формуле Е и британской Ф4.