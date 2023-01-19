Бывший спонсор нацелился отнять у де Вриса половину зарплаты

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Формулу 1 не зря называют миром наживы и чистогана – некоторые сюжеты тут легко заткнут за пояс любые придумки голливудских сценаристов.

Как стало известно репортерам издания De Telegraaf, перед стартом сезона-2023 Ника де Вриса ждет судебное разбирательство с неочевидным исходом.

Все началось еще в то время, когда в 2018 году пилот готовился выступать за команду Prema в Формуле 2, но не имел необходимого бюджета. Тогда ему пришлось взять взаймы у инвестора, торговца недвижимостью и гонщика-любителя Йеруна Схотхорста.

Сумма кредита составляла скромные по меркам автоспорта 250 тысяч евро, но вот его условия были весьма любопытными. Ник получал деньги, но помимо очевидной комиссии (к слову, она составляла всего 3% в год) он обязался в будущем отдать инвестору половину тех денег, которые сможет заработать в Формуле 1.

При этом в договоре был пункт о том, что возврат инвестиций не требуется, если де Врис не сумеет дебютировать в Гран При до конца 2022 года.

Как известно, судьбе было угодно, чтобы прошлой осенью в Монце Алекс Элбон загремел в больницу с аппендицитом, а Ник провел уик-энд вместо него за рулем Williams.

Как оказалось, кроме контракта с AlphaTauri те события еще и активировали обязательства перед Схотхорстом.

И теперь де Врис попробует в суде доказать, что уже не должен отдавать тому половину зарплаты.

Как стало известно, еще выступая за Mercedes в Формуле Е, Ник вернул большую часть кредита, 190 тысяч евро. Юрист гонщика рассказал, что после этого обратился к инвестору с предложением выплатить остаток суммы, но тот ответил отказом – и заявил, что ждет выполнения оговоренных условий.

Заседание суда по этому делу пройдет в Амстердаме 3 февраля. Эксперты затрудняются предсказать, какая из сторон имеет больше шансов взять верх по итогам тяжбы.