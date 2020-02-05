Бывший спонсор Ferrari заключил многолетний контракт с Mercedes

Команда Mercedes и компания AMD объявили о многолетнем спонсорском контракте, который начинает действовать с 2020 года. На болидах, которые команда презентует 12 февраля, уже будут размещены логотипы производителя процессоров.

В сообщении не говорится о том, до какого года заключено соглашени, но подчеркивается, что оно многолетние. Это можно считать косвенным доказательством, что Mercedes не уйдет из Формулы 1 как минимум до конца 2021 года.

В 2018 и 2019 годах AMD был спонсором Ferrari. Компания предоставляла команде компьютеры со своими процессорами, а ее логотипы можно было видеть на носовых обтекателях красных болидов.

Помимо собственно спонсорства, AMD будет предоставлять серверы и персональные компьютеры команде Mercedes.