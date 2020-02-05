Бывший спонсор Ferrari заключил многолетний контракт с Mercedes
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Логотипы производителя процессоров AMD будут размещены на серебристых болидах с 2020 года.
Команда Mercedes и компания AMD объявили о многолетнем спонсорском контракте, который начинает действовать с 2020 года. На болидах, которые команда презентует 12 февраля, уже будут размещены логотипы производителя процессоров.
В сообщении не говорится о том, до какого года заключено соглашени, но подчеркивается, что оно многолетние. Это можно считать косвенным доказательством, что Mercedes не уйдет из Формулы 1 как минимум до конца 2021 года.
В 2018 и 2019 годах AMD был спонсором Ferrari. Компания предоставляла команде компьютеры со своими процессорами, а ее логотипы можно было видеть на носовых обтекателях красных болидов.
Помимо собственно спонсорства, AMD будет предоставлять серверы и персональные компьютеры команде Mercedes.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Бывший спонсор Ferrari заключил многолетний контракт с Mercedes
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