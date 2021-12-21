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Бывший спонсор Алонсо вернется в Ferrari
Автор: Александра Шубина , редактор
Santander был личным спонсором Фернандо Алонсо – и в 2010 году даже застраховал его большие пальцы
Испанский банк Santander официально объявил о своем возвращении в Ф1 в качестве спонсора Ferrari. Сообщается, что стороны подписали многолетние соглашение.
Банк был одним из основных спонсоров Скудерии с 2010 по 2017 годы и изначально пришел в итальянский коллектив с Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион покинул Ferrari в конце 2014-го, а Santander все равно остался в Ф1 на дополнительные три года.
В 2022 году логотип банка будет украшать не только саму машину, но и комбинезоны Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
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Бывший спонсор Алонсо вернется в Ferrari
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