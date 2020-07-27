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Бывший пилот Ф1 разбил машину за миллион евро

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Бывший пилот Ф1 разбил машину за миллион евро
Автор:
, редактор
27 июл. 2020 г., 12:44

В Ф1 он сходил с дистанции в каждой третьей гонке

Бывший пилот Формулы 1 Адриан Сутиль попал в дорогостоящую аварию на юге Франции. 37-летний немец разбил редкий спорткар McLaren Senna LM, который стоит около 1 миллиона евро. 

Судя по фотографиям с места происшествия, которые попали в соцсети, сам Сутиль в аварии не пострадал, однако машина получила сильные повреждения. 

McLaren Senna LM изготавливается на заказ на базе гоночной машины McLaren Senna GTR. Таких автомобилей изготовлено всего 20 штук. Его мощности составляет 800 л.с.

Сутиль выступал в Формуле 1 с 2007 по 2014-й годы с перерывом на сезон-2012. За это время он провел 128 Гран При, в 39 из которых не добрался до финиша. Его лучшим результатом стало четвертое место на Гран При Италии-2009.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Адриан Сутиль
Автор Иван Матушкин

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