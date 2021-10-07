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Формула 1 Новости

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина

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Тимо Глок разглядел в действиях Никиты то, чего не видят судьи

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина

В начале второй половины сезона Формулы 1 Никита Мазепин и Мик Шумахер допустили несколько конфликтов на Гран При, высказывая недовольство действиями друг друга. В частности, россиянин обвинил партнера по Haas в нарушении порядка езды в квалификации. 

Шумахер, в свою очередь, был резко недоволен тем, как Мазепин оборонялся от него на Гран При Нидерландов. По мнению немца, российский гонщик чуть не привез его в стену пит-лейна. 

Гоночный директор FIA Майкл Маси недавно заявил, что видит у Мазепина собственный стиль езды, но не замечает повода для беспокойства. А вот соотечественник Шумахера и бывший пилот Ф1 Тимо Глок считает, что за действия в Нидерландах российского гонщика стоило дисквалифицировать. 

«Проблема в том, что они предпринимают действия, когда уже слишком поздно, – цитирует Глока Speedweek. – Это случается, когда кто-то въедет в другую машину сзади и она взлетит. Случись все в неподходящий момент в Зандфорте, Мик бы просто на пит-лейн улетел. Уже там я незамедлительно принял бы меры. Сначала надо с ним поговорить, а если не поймет – отстранить на гонку.

С Мазепиным много что случается, так что складывается ощущение, что ему это [Ф1] не по силам. Синие флаги, ошибочные решения. Число ошибок говорит само за себя».

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