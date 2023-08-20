Бывший напарник Петрова заменит Вольфа в роли босса Mercedes
Тото допустил, что может не приехать на какие-то из осенних Гран При – и назвал имя того, кто в его отсутствие будет руководить работой команды
Жером Д'Амброзио начал работу в Mercedes по ходу нынешнего сезона – бельгийский экс-пилот Ф1 ранее помогал Сьюзи Вольф в коллективе Формулы Е Venturi, а затем его стали постоянно видеть рядом с ее супругом на командном мостике Mercedes.
Формально 37-летний бельгиец занимает пост главы молодежной программы, но в паддоке всем было понятно, что он пробует занять роль ушедшего в Williams Джеймса Воулза и стать новой правой рукой Тото Вольфа.
Теперь можно говорить, что Д'Амброзио, который в молодежных сериях выступал в одной команде с Виталием Петровым, успешно выдержал тестовый срок – недавно глава Mercedes F1 рассказал, что готов доверить бывшему гонщику руководство командой на тех Гран При, куда не приедет сам.
«Когда меня не будет, Жером заменит меня по ходу уик-энда, – приводит слова австрийца Auto Hebdo. – Правда, за 11 последних лет я пропустил всего три Гран При, но следует признать, что подобное возможно».
Австриец так объяснил выбор в пользу Д'Амброзио: «Он уже смог зарекомендовать себя в команде и в паддоке. Его время еще придет, но если я не приеду на этап – меня уже сейчас подменит именно он».
Недавно Тото получил перелом локтя, упав с велосипеда – пока в Mercedes не подтвердили, будет ли он присутствовать на ближайшем этапе Ф1 в Зандфорте.
Виталий Петров и Жером Д'Амброзио несколько сезонов соперничали на трассах GP2
Фото: GP2 Series Media Service
Вольф отметил: «В прошлом году Жером успешно справлялся с работой в Venturi. Но там совсем небольшая структура, которую не сравнить с нашей, где работают 2500 человек.
Однако по тому, что я увидел в прошедших Гран При, должен отметить, что его действия по ходу уик-энда являются очень грамотными.
Должен признать, что мне самому [технический директор] Джеймс Эллисон частенько говорит, что в половине случаев я предлагаю разумные вещи, а в половине – несу глупости. Но если говорить серьезно, я дал Жерому возможность проявить себя – и готов сказать, что он подходит для своей роли».
Тото добавил, что делегирование полномочий молодому коллеге вовсе не означает, что сам он намерен отойти от дел: «Пару лет назад я раздумывал о возможности ухода, так как мне должно было исполнится 50 лет, а в этом возрасте ты перестаешь развиваться и больше не соответствуешь роли менеджера.
Но я понял, что для меня это больше не инвестиционный проект с покупкой акций и их последующей выгодной перепродажей. И решил остаться. Я впервые в жизни отошел от бизнес-стратегии. Это была знаковая перемена.
Я понял, что не хочу возвращаться в финансы, что теперь хочу остаться в нынешнем бизнесе. И потому продолжил работу».
Сейчас Тото Вольфу 51 год.
Модель Алессандра Амброзио в гараже Aston Martin F1 Team
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
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