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Формула 1 Новость

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

Крейг Поллок заручился поддержкой Gulf и собрался дебютировать в чемпионате мира в 2026 году

Александр Кабановский
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Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1
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В начале 2023 года FIA объявила официальный тендер для желающих присоединиться к Формуле 1. И хотя авторы инициативы сразу объявили, что кандидатов ждет строгий отбор, неизбежно появились желающие поучаствовать в конкурсной процедуре. 

Одним из таких выглядит Крейг Поллок – бывший горнолыжный инструктор, которого судьба много лет назад свела с юным Жаком Вильневом, и который затем стал менеджером канадского пилота.  

В последний раз про Поллока вспоминали в Ф1 более десяти лет назад, когда тот заявил о планах строить турбомоторы по регламенту 2014 года – но тогда его бренд PURE не заинтересовал ни одну из команд. 

Теперь 67-летний британец собирается выступать в чемпионате при поддержке Gulf. Как стало известно онлайн-изданию Racingnews365, Поллок рассчитывает на дебют в 2026 году. Свой новый проект Крейг назвал Formula Equal – «Равная Формула».

В интервью CNN Поллок рассказал: «Мы ведем активные дискуссии с представителями Персидского залива. Пока немного рано раскрывать все детали, но это можно будет сделать уже в самом ближайшем будущем. Я надеюсь, что все получится, так как у проекта будет очень серьезный бюджет».

Он добавил, что собирается создать «первую команду Ф1, которая станет базироваться за пределами Европы» и назвал проект долгосрочным. 

По поводу названия Поллок пояснил: «Суть "Равной Формулы" в том, что у нас будет 50% мужчин и 50% женщин – среди пилотов, инженеров и руководителей. 

Мы нацелены открыть новые возможности для женщин, которые смогут дойти до самых высот автоспорта. Такую концепцию с равным гендерным распределением невероятно сложно представить в существующих командах. Когда начинаешь с чистого листа, сделать это куда проще».

Идея Поллока неплохо стыкуется с циркулировавшими чуть ранее слухами о планах Саудовской Аравии создать собственную команду Ф1. 

Пока фаворитом конкурса FIA считается проект Майкла Андретти, имеющий поддержку GM, но о планах получить пропуск в паддок заявили и многие другие.

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