Бывший менеджер Шумахера призвал его семью прекратить врать

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Легенда Формулы 1 Михаэль Шумахер девять лет назад получил травму головы при ударе о камень из-за падения на горных лыжах. С тех пор его семья почти не делится информацией о здоровье и состоянии бывшего гонщика.

Информация недоступна не только поклонникам немецкого пилота, но и даже его бывшему менеджеру Вилли Веберу, он чем он сам рассказал итальянской La Gazzetta dello Sport.

«Мне больно от происходящего, – признался 80-летний Вебер. – Я сотни раз пытался связаться с женой Михаэля Коринной, но она не отвечает. Я звонил Жану Тодту и спрашивал, могу ли я навестить Михаэля, когда он был еще в больнице, но он сначала просил подождать, а потом перестал отвечать. Я не ожидал такого отношения к себе и все еще злюсь.

Меня просто отодвинули со словами, что слишком рано навещать Михаэля. Что же, теперь, возможно, уже слишком поздно. Прошло девять лет, и не пора ли им просто сказать, как обстоят дела?

Я сам всегда пытался оградить частную жизнь Михаэля от внимания посторонних. Но сейчас уже девять лет мы слышим от его семьи одно лишь вранье.

Даже сейчас я стараюсь следить за тем, что происходит в его семье. Он был мне как сын, мне все также больно думать о нем».