Формула 1 впервые проведет гонку в Майами в 2022 году. У местных организаторов получилось договориться о ее проведении после долгих согласований с местными жителями, и теперь промоутеры нацелились усилить свою команду за счет опытных специалистов.

Пост генерального директора Гран При занял 61-летний Ричард Креган. Несколько лет назад ирландец похожим образом помогал организаторам в Сочи, а до того – в Абу-Даби.

Креган в молодости работал авиамехаником, но любовь в ралли привела его в команду Toyota, где он со временем стал одним из ключевых руководителей, принимая прямое участие в гоночных программах в Ле-Мане и Формуле 1.

Позже Берни Экклстоун лично попросил ирландца помочь в организации нового Гран При Абу-Даби, затем Ричард получил приглашение из Сочи. Также у него есть своя команда в ближневосточном первенстве Формулы 4.

Также в оргкомитет Гран При Майами вошли еще несколько опытных специалистов: операционным директором стал Марк Бойд (прежде работал в Абу-Даби и Вьетнаме), начальником стратегического отдела – Эшли Дэвис (Австралия и Вьетнам), спортивным директором – Энди Бивен (Абу-Даби).

Дебютная гонка Ф1 во Флориде намечена на май будущего года.