Алекс Элбон получил нового гоночного инженера. Им стал Саймон Ренни, известный по работе с Марком Уэббером. После того, как Уэббер завершил карьеру в Формуле 1, Ренни продолжил исполнять обязанности главного гоночного инженера в бригаде Даниэля Риккардо.

Когда австралиец покинул команду, Ренни попросил о смене должности, чтобы не ездить на гонки по всему миру. Red Bull перевела Саймона на базу в Милтон-Кейнсе, где специалист работал до сих пор. На предстоящем этапе Ф1 в Сильверстоуне Ренни вернется на трассу в первый раз за полтора года. Инженер возглавит бригаду Алекса Элбона. В дальнейшем Саймон будет ездить на гонки вместе со всем коллективом.

Нынешнего гоночного инженера Элбона Майка Лагга команда переведет на работу в штаб-квартире в Милтон-Кейнсе.

Причиной такой перестановки стали сложности, с которыми в Red Bull Racing столкнулись в этом году. За рулем RB16 гонщиков то и дело разворачивает; и пилоты, и инженеры испытывают трудности с настройкой болида 2020 года. Ожидается, что опыт Ренни поможет Элбону найти с машиной общий язык.