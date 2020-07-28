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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Бывший инженер Уэббера согласился вновь приезжать на гонки ради Элбона

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Бывший инженер Уэббера согласился вновь приезжать на гонки ради Элбона
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
28 июл. 2020 г., 18:06

Саймон Ренни начнет работать в гоночной бригаде тайского пилота на ближайшем этапе Формулы 1 в Сильверстоуне

Алекс Элбон получил нового гоночного инженера. Им стал Саймон Ренни, известный по работе с Марком Уэббером. После того, как Уэббер завершил карьеру в Формуле 1, Ренни продолжил исполнять обязанности главного гоночного инженера в бригаде Даниэля Риккардо.

Когда австралиец покинул команду, Ренни попросил о смене должности, чтобы не ездить на гонки по всему миру. Red Bull перевела Саймона на базу в Милтон-Кейнсе, где специалист работал до сих пор. На предстоящем этапе Ф1 в Сильверстоуне Ренни вернется на трассу в первый раз за полтора года. Инженер возглавит бригаду Алекса Элбона. В дальнейшем Саймон будет ездить на гонки вместе со всем коллективом. 

Нынешнего гоночного инженера Элбона Майка Лагга команда переведет на работу в штаб-квартире в Милтон-Кейнсе.

Причиной такой перестановки стали сложности, с которыми в Red Bull Racing столкнулись в этом году. За рулем RB16 гонщиков то и дело разворачивает; и пилоты, и инженеры испытывают трудности с настройкой болида 2020 года. Ожидается, что опыт Ренни поможет Элбону найти с машиной общий язык.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Пилоты Марк Уэббер , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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