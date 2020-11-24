Пермейн пришел в Энстоун еще в 1989-м. С тех пор менялось название команды, которая там базировалась – сначала это была Benetton, затем Renault, – появлялись и уходили пилоты и боссы, а Алан продолжал работу, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.

Ему довелось работать с чемпионами мира Нельсоном Пике и Фернандо Алонсо, многочисленными победителями Гран При. Однако из всех, кто прошел через команду за 30 с лишним лет, британец все же выделяет Михаэля Шумахера.

Тот начал выступления за Benetton вскоре после своего дебюта в Ф1 осенью 1991 года и ушел после четырех полных сезонов, два из которых принесли гонщику звание чемпиона мира.

«Михаэль с самого начала показал себя удивительно универсальным пилотом», – объяснил Пермейн в подкасте Beyond The Grid. Но куда больше инженеру запомнилось даже не это: «Я непосредственно работал с его машиной. И для всех, кто входил в его бригаду, это было очень здорово.

Михаэль установил собственные бонусы, которые платил из своего кармана. Не так, чтобы большие, но когда он добивался результата, то деньги получали все. Причем он внимательно следил, кто как делает свое дело».

Алан добавил: «Можете поговорить с теми, кто тогда работал в команде. Неважно, чем занимался человек, даже вопросами PR или маркетингом. У всех остались о Михаэле самые теплые воспоминания.

Он демонстрировал потрясающий профессионализм. Уверен, для многих гонщиков было бы настоящим ужасом выполнять такой объем работы, но Михаэль был в этом великолепен. Он умел все и везде успевал».