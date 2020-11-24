Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
16 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Ностальгия

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

Поделились
Комментарии
Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана
Автор:
, редактор Motorsport-Total

Нынешний спортивный директор Renault Алан Пермейн вспомнил середину 90-х, когда работал с немецким пилотом в Benetton

Пермейн пришел в Энстоун еще в 1989-м. С тех пор менялось название команды, которая там базировалась – сначала это была Benetton, затем Renault, – появлялись и уходили пилоты и боссы, а Алан продолжал работу, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. 

Ему довелось работать с чемпионами мира Нельсоном Пике и Фернандо Алонсо, многочисленными победителями Гран При. Однако из всех, кто прошел через команду за 30 с лишним лет, британец все же выделяет Михаэля Шумахера. 

Тот начал выступления за Benetton вскоре после своего дебюта в Ф1 осенью 1991 года и ушел после четырех полных сезонов, два из которых принесли гонщику звание чемпиона мира. 

«Михаэль с самого начала показал себя удивительно универсальным пилотом», – объяснил Пермейн в подкасте Beyond The Grid. Но куда больше инженеру запомнилось даже не это: «Я непосредственно работал с его машиной. И для всех, кто входил в его бригаду, это было очень здорово. 

Михаэль установил собственные бонусы, которые платил из своего кармана. Не так, чтобы большие, но когда он добивался результата, то деньги получали все. Причем он внимательно следил, кто как делает свое дело». 

Алан добавил: «Можете поговорить с теми, кто тогда работал в команде. Неважно, чем занимался человек, даже вопросами PR или маркетингом. У всех остались о Михаэле самые теплые воспоминания. 

Он демонстрировал потрясающий профессионализм. Уверен, для многих гонщиков было бы настоящим ужасом выполнять такой объем работы, но Михаэль был в этом великолепен. Он умел все и везде успевал».

Читайте также:

Сайнс: Меня утомили одни и те же вопросы про переход в Ferrari

Предыдущая новость

Сайнс: Меня утомили одни и те же вопросы про переход в Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер
Команды Benetton
Автор Норман Фишер

Самое читаемое Сегодня

Ради фото Ферстаппена с бывшей девушкой Квята завели специальный аккаунт в твитере
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ради фото Ферстаппена с бывшей девушкой Квята завели специальный аккаунт в твитере

Грязные секреты. Как Гран При Турции раскрыл тайны команд Ф1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Грязные секреты. Как Гран При Турции раскрыл тайны команд Ф1

Феттель назвал лучшего гонщика в истории
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель назвал лучшего гонщика в истории

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3

Машины-2022 будут медленнее нынешних. Но на семь секунд или на одну?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Машины-2022 будут медленнее нынешних. Но на семь секунд или на одну?

Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Самое важное:

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

Сайнс: Меня утомили одни и те же вопросы про переход в Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс: Меня утомили одни и те же вопросы про переход в Ferrari

Феттель предсказал Формуле 1 проблемы с реализацией календаря-2021
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель предсказал Формуле 1 проблемы с реализацией календаря-2021

Суши как мотивация. Цунода рассказал, что позволит ему отобрать у Квята место в Ф1
F2 Формула 2 / Новость

Суши как мотивация. Цунода рассказал, что позволит ему отобрать у Квята место в Ф1

Самое читаемое

1
Формула 1

Ради фото Ферстаппена с бывшей девушкой Квята завели специальный аккаунт в твитере

23ч
2
Формула 1

Грязные секреты. Как Гран При Турции раскрыл тайны команд Ф1

1d
3
Формула 1

Феттель назвал лучшего гонщика в истории

1d
4
Формула 1

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

1d
5
Формула 1

Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3

Самое важное:

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана
Формула 1

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

Сайнс: Меня утомили одни и те же вопросы про переход в Ferrari
Формула 1

Сайнс: Меня утомили одни и те же вопросы про переход в Ferrari

Феттель предсказал Формуле 1 проблемы с реализацией календаря-2021
Формула 1

Феттель предсказал Формуле 1 проблемы с реализацией календаря-2021

Суши как мотивация. Цунода рассказал, что позволит ему отобрать у Квята место в Ф1
F2

Суши как мотивация. Цунода рассказал, что позволит ему отобрать у Квята место в Ф1

Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3
Формула 1

Чего ждать от Квята в Бахрейне? Здесь он 4 раза был круговым и ни разу не вышел в Q3

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.