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Формула 1 Новость

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным

Автор:
, Ответственный редактор

Десять лет назад Айао Комацу работал с одним россиянином в Renault, а теперь помогает прогрессу другого в Haas

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным

В нынешнем сезоне Haas F1 сложно рассчитывать на успехи – немного подновленная прошлогодняя машина в руках двух гонщиков-дебютантов пока не выглядит грозным оружием. Однако в команде не устают повторять, что рассматривают 2021-й в качестве переходного периода, чтобы как можно лучше подготовиться к переходу спорта на новые правила. 

Но это вовсе не значит, что те, кто работают в проекте, уже махнули рукой на нынешний чемпионат. Об этом, как и об особенностях работы с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером, рассказал главный гоночный инженер Айао Комацу – российским болельщикам Ф1 он хорошо известен, так как в 2011-м был инженером Виталия Петрова в Lotus Renault.

«Ситауция сложная, – признался японец в интервью официальному сайту Ф1. – Мы были новой командой, но в 2016 и 2017 годах явно прогрессировали, а в 2018-м финишировали пятыми [в Кубке конструкторов].

После этого все полагали, что мы и дальше будем прибавлять. Но в сезоне-2019 мы ошиблись с направлением развития машины, зашли не туда – и до сих пор расплачиваемся за это».  

Он добавил: «Мы знали, что этот сезон будет сложным. Но я говорю всем: "Что мы можем сделать лучше?". Из каждого уик-энда нам надо выносить какой-то позитив. Год назад у нас не все было здорово с пит-стопами. Мы можем сконцентрироваться на этом и добиться прогресса даже без серьезных инвестиций. 

Также мы можем сконцентрироваться на работе с двумя молодыми гонщиками, стремясь помочь им раскрыть свои возможности и лучше понять машину. Важно становиться лучше во всем, в чем возможно».

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Виталий Петров и гоночный инженер Айао Комацу, Lotus Renault GP

Фото: Sutton Images

Комацу признался, что с нынешнем уровнем машины Haas выступления с двумя дебютантами даже имеют определенное преимущество. 

«Будь у нас гонщик, привыкший регулярно подниматься на подиум, он бы ожидал должного уровня техники, – объяснил Айао. – Такая машина стала бы для него большим разочарованием. 

А так нам сложно, но это неплохо. Для Мика и Никиты каждый уик-энд дает возможность чему-то научиться. Конечно, обоим хотелось бы получить более быструю машину, но прямо сейчас это не конец света. 

Они просто учатся выжимать больше из того, чем располагают. Это снимает с них лишнее давление, они не в центре внимания, не сражаются за подиумы или даже очки. А потому могут сконцентрироваться на самосовершенствовании, познании машины, подходу к построению каждой сессии, работе с данными и инженерами». 

В нынешнем сезоне после шести Гран При лучшим результатом Никиты Мазепина является 14-е место на финише, Мик Шумахер однажды финишировал 13-м. Несмотря на отсутствие очков, Haas опережает Williams в Кубке конструкторов. 

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