Бывший инженер Макса: Пугало, как быстро он адаптировался

Инженер Шеви Пухолар, который был первым гоночным инженером Макса Ферстаппена в Формуле 1, в интервью изданию La Gazzetta dello Sport рассказал, каким был нидерландец в ранние годы своей карьеры.

«На тот момент Макс был очень молодым и стеснительным. Он мало разговаривал и был скорее интровертом, самовыражаясь не словами, а действиями на треке. Обычный парень, который жил мечтой стать номером один в серии. За пределами трассы он был таким же тихим, как и сейчас.

Мы объясняли ему все, чем будем заниматься во время уик-энда, а он слушал и никак это не комментировал. Это нас удивляло: он правда нас слушает или так прикалывается? На самом деле, он попросту сразу же все запоминал. Макс все отлично понимал и, например, на следующий день он мог подойти ко мне, остальным инженерам или мотористам и попытаться предложить какие-то улучшения, чтобы сделать машину еще быстрее.

Йос и Макс Ферстаппены, Red Bull Racing Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

Йос смог взрастить чемпиона, – отметил Пухолар. – Я был с его сыном в Toro Rosso, и с первого дня нашего сотрудничества я подумал, что Макс станет чемпионом мира. И если в дни картинга Йос был очень агрессивен по отношению к нему, то во времена работы в Toro Rosso он был спокоен. Отец Макса многое нам давал, но при этом и требовал того же взамен: и от своего сына, и от всех нас. Он хотел, чтобы мы старались изо всех сил.

Между нами и Йосом не возникало никаких стычек. Мы часто разговаривали и поддерживали с ним хорошие отношения. В конце концом, мы похожи характерами: я требовательный интроверт, который всегда хочет выжать максимум в любом вопросе. Макс знал, чего он хотел. И если бы я был Максом, то я бы радовался такому отношению со стороны Йоса, потому что в жизни я хочу только большего».

Пухолар также вспомнил, как они в Максом проводили тесты в 2014 году. Тогда его удивило, насколько Ферстаппен серьезно подходил к подготовке к заездам.

«Семь лет назад мы проехали 148 кругов на тестах в Италии на STR7 2012 года, – добавил Пухолар. – Даже тогда он был очень быстр. Я также помню, что большую часть дня асфальт был мокрым, особенно утром. Для новичка это всегда не лучшее время оказаться в такой машине на столь требовательной трассе. Но Макс настолько хорошо и быстро освоил машину, что нас это даже слегка напугало.

Затем мы поехали на трек в Сузуке, и когда я увидел времена первой тренировки, то сказал себе: “Мне нравится этот парень”. Несколькими месяцами ранее мы брали его в Спа, чтобы он лучше понял работу внутри команды. И после Японии мы все занимались зимними тестами перед его дебютом в 2015-м.

В Бельгии нас удивило, насколько дотошно он изучал детали трассы, где можно было обгонять и где нельзя. Он анализировал все: те вещи, о которых другие даже не могли бы подумать. Я заметил в нем те же особенности, что были и у Йоса, когда он готовился к гонкам. Вещи, которые я не видел в других пилотах».