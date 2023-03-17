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Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1

Жером Д'Амброзио займется в команде из Брэкли вопросами подготовки пилотов

Джонатан Нобл
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Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1
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Бельгиец провел в Формуле 1 полный сезон 2011 года в составе Marussia, а годом позже на одну гонку появился в составе Lotus. До недавнего времени он успешно гонялся в Формуле Е, а потом стал там руководителем команды Venturi.

На недавних тестах Ф1 Жерома можно было увидеть на командном мостике в гараже Mercedes F1 рядом с руководителем команды Тото Вольфом, а в пятницу стало известно, что Д'Амброзио получил должность в коллективе из Брэкли. 

Никакого официального объявления по этому поводу не было, но глазастые журналисты обнаружили изменения в наборе материалов для СМИ, которые готовит каждая команда Ф1. Там Жером значился в роли руководителя программы подготовки молодых пилотов. 

Прежде этот вопрос курировал Гвен Лагрю, который, в частности, серьезно помог карьерам Эстебана Окона и Джорджа Расселла. Также работой с молодежью занимался Джеймс Djekp? этой зимой перешедший в Williams. 

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